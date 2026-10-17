Apple च्या पहिल्या फोल्डेबल 'iPhone Duo' चे प्री-ऑर्डर भारतात सुरू; खरेदीवर मिळतोय 7,000 रुपयांचा डिस्काउंट!

Apple iPhone Duo: तंत्रज्ञान क्षेत्रातील दिग्गज कंपनी अॅपलने (Apple) आपल्या पहिल्यावहिल्या फोल्डेबल स्मार्टफोनची अधिकृत घोषणा करत टेक जगतात मोठी खळबळ उडवून दिली आहे. 'Apple iPhone Duo' या अत्यंत बहुप्रतिक्षित प्रिमियम फोल्डेबल स्मार्टफोनचे भारतातील प्री-ऑर्डर सुरू झाले आहेत. भारतीय ग्राहक अॅपल इंडियाचे ऑनलाइन स्टोअर आणि अॅपल स्टोअर ॲपवरून हा फोन प्री-बूक करू शकतात. या फोनची प्रत्यक्ष विक्री 23 ऑक्टोबर 2026 पासून स्टोअर्समध्ये सुरू होणार आहे.हा स्मार्टफोन अॅपलच्या इतिहासातील आजवरचा सर्वात महागडा फोन ठरला असून, भारतातील याच्या बेस मॉडेलची किंमत 2,99,900 रुपये एवढी ठेवण्यात आली आहे. प्रीमियम स्मार्टफोन मार्केटमध्ये सॅमसंग आणि इतर ब्रँड्सना थेट टक्कर देण्यासाठी अॅपलने ही नवीन क्रांती आणली आहे..iPhone Duo ची भारतातील किंमत आणि व्हेरियंट्सअॅपलने हा फोन 'नाईट स्काय' (Night Sky) आणि 'स्टार व्हाईट' (Star White) अशा दोन अत्यंत आकर्षक प्रीमियम रंगांमध्ये आणि चार वेगवेगळ्या साठवणूक (Storage) पर्यायांमध्ये सादर केला आहे:256GB व्हेरियंट: 2,99,900 रुपये512GB व्हेरियंट: 3,24,900 रुपये1TB व्हेरियंट: 3,74,900 रुपये2TB व्हेरियंट: 4,49,900 रुपये.Amazon Great Indian Festival Sale आजपासून सुरू; iPhone अन् OnePlus सह 'या' 5 स्मार्टफोन्सवर मिळणार बंपर डिस्काउंट! .लॉन्चिंग ऑफर्स आणि आकर्षक डिस्काउंट्सया महागड्या फोनच्या खरेदीवर ग्राहकांसाठी कंपनीने काही विशेष आर्थिक सवलती आणि बँकिंग ऑफर्स जाहीर केल्या आहेत-7,000 रुपयांचा इन्स्टंट कॅशबॅक: प्री-ऑर्डर दरम्यान पात्र बँकांच्या (ICICI, SBI किंवा HDFC) कार्ड्सद्वारे खरेदी केल्यास 7,000 रुपयांचा थेट इन्स्टंट कॅशबॅक दिला जात आहे.81,500 रुपयांपर्यंत एक्सचेंज ऑफर: जुने आयफोन मॉडेल्स एक्सचेंज केल्यास अटी व शर्तींनुसार तब्बल 81,500 रुपयांपर्यंतचे ट्रेड-इन क्रेडिट (Trade-in Credit) मिळवता येईल, ज्यामुळे या फोनची किंमत लक्षणीयरीत्या कमी होते.नो-कॉस्ट EMI पर्याय: ग्राहकांच्या सोयीसाठी दरमहा 26,574 रुपयांपासून सुरू होणाऱ्या सुलभ नो-कॉस्ट EMI (No-Cost EMI) हप्त्यांवर हा फोन खरेदी करण्याची सुविधा उपलब्ध आहे..3 लाखांच्या या फोनमध्ये काय आहे खास? (Top Features)ड्युअल डिस्प्ले डिझाईन: हा फोन बंद असताना एका सामान्य आयफोनप्रमाणे काम करतो, ज्यामध्ये 5.4 इंचाचा आउटर डिस्प्ले मिळतो. पण, जेव्हा हा फोन उघडला (Unfold) जातो, तेव्हा त्याचे रुपांतर 7.6 इंचाच्या भव्य 'सुपर रेटिना XDR' फोल्डिंग मुख्य स्क्रीनमध्ये होते.प्रगत प्रोसेसर आणि eSIM: यात अॅपलची सर्वात लेटेस्ट 2 नॅनोमीटर तंत्रज्ञानावर आधारित A20 Pro चिपसेट देण्यात आली आहे, जी 'Apple Intelligence' (AI) ला हाय-स्पीड सपोर्ट देते. तसेच, यात पारंपारिक फिजिकल सिम ट्रे काढून संपूर्णपणे eSIM-only सिस्टीम वापरण्यात आली आहे..कॅमेरा आणि सुरक्षा: यात 48 मेगापिक्सलचा 'ड्युअल फ्यूजन कॅमेरा सिस्टीम' आणि स्क्रीनच्या आत लपलेला अंडर-डिस्प्ले कॅमेरा आहे. अॅपलने या मॉडेलमधून Face ID पूर्णपणे काढून त्याऐवजी पॉवर बटणामध्ये Touch ID समाविष्ट केले आहे.टायटॅनियम बॉडी व दीर्घ बॅटरी लाइफ: ग्रेड 5 टायटॅनियम फ्रेममुळे हा फोन वजनाने अतिशय हलका (254 ग्रॅम) आणि मजबूत आहे. यातील ड्युअल-बॅटरी आर्किटेक्चर आउटर स्क्रीनवर सलग 44 तासांचा व्हिडिओ प्लेबॅक टाइम प्रदान करते..Samsung Smartphone: 6,000mAh बॅटरी अन् 50MP कॅमेऱ्यासह Galaxy M08 आणि Galaxy F08 लाँच! पाहा काय आहेत फीचर्स... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.