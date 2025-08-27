अॅपल आणि जिओच्या भागीदारीमुळे आयफोनवर RCS मेसेजिंग सेवा उपलब्ध झाली आहेज्यामुळे जिओ वापरकर्त्यांना हाय रिझोल्यूशन मीडियासह मेसेजिंगची सुविधा मिळेल. ही सेवा भारतासह ११ देशांमध्ये उपलब्ध असून, व्हॉट्सअॅपला आव्हान देणारी ठरेल..टेक आणि टेलिकॉम क्षेत्रातून एक मोठी बातमी समोर येत आहे. अॅपलने रिलायन्स जिओसोबत पार्टनर्शिप करत आयफोन वापरकर्त्यांसाठी रिच कम्युनिकेशन सर्व्हिसेस (RCS) मेसेजिंग सेवा आणली आहे. या भागीदारीमुळे जिओ वापरकर्त्यांना आयफोनवर आयमेसेजसारखी हाय रिझोल्यूशन मीडियासह ब्लू टिक RCS मेसेजिंग सुविधा कोणत्याही अतिरिक्त शुल्काशिवाय उपलब्ध होणार आहे. ही सेवा वायफाय आणि मोबाइल डेटावर सहज कार्य करेल अशी माहिती ईटीच्या अहवालातून समोर आली आहे..भारतात RCS मेसेजिंगचा वेगाने स्वीकार होत असताना ही भागीदारी महत्त्वाची ठरत आहे. व्हॉट्सअॅपच्या वर्चस्वाला आव्हान देणारी ही सेवा आता भारतासह ११ देशांमध्ये उपलब्ध आहे. RCS मेसेजिंगमध्ये रीड रिसीट, फाइल शेअरिंग, ग्रुप चॅट, लोकेशन शेअरिंग आणि एन्क्रिप्शनसारखी फीचर्स आहेत जी २००७ मध्ये जीएसएमएने विकसित केलेल्या या मेसेजिंग मानकाचा भाग आहेत. यामुळे कॅरियर आधारित मेसेजिंगला व्हॉट्सअॅप आयमेसेजसारख्या अॅप्सशी स्पर्धा करण्याची ताकद मिळणार आहे..भारताची चंद्राकांक्षा! 2040 पर्यंत चंद्रावर मानव पाठवण्याचे स्वप्न साकारणार; चांद्रयान-6,7,8 चा प्लॅन तयार.दरम्यान अॅपलने RCS इंटरऑपरेबिलिटीसाठी गुगलसोबतही सहकार्याची तयारी दर्शवली आहे. गुगलने यापूर्वीच जिओ आणि व्होडाफोन-आयडियासोबत त्यांचे सर्व्हर एकत्रित केले आहेत. मात्र भारतातील दुसरी मोठी टेलिकॉम कंपनी भारती एअरटेलने RCS सक्षम करण्यासाठी अॅपल किंवा गुगलशी भागीदारी करण्यास नकार दिला आहे. एअरटेलने स्पॅमच्या चिंतेमुळे ओटीटी कम्युनिकेशन चॅनेल्सवर नियंत्रणासाठी टेलिकॉम नियामकाशी संपर्क साधला आहे..Alien Signal : अंतराळातून आला सर्वात शक्तिशाली एलियन सिग्नल! शास्त्रज्ञांनी उलगडलं मोठं रहस्य; म्हणाले, हजारो वर्षात पहिल्यांदाच....या घडामोडींसह गुगलने iOS साठी ‘क्विक शेअर’ फीचर लवकरच आणण्याची घोषणा केली आहे ज्यामुळे अँड्रॉइड आणि आयफोन दरम्यान फाइल शेअरिंग अधिक सुलभ होईल. ही भागीदारी आणि नवीन फीचर्स भारतीय टेक मार्केटमध्ये नवी क्रांती घडवणार आहेत यात शंका नाही.FAQs What is RCS messaging?आरसीएस मेसेजिंग म्हणजे काय?आरसीएस हे जीएसएमएने २००७ मध्ये विकसित केलेले मेसेजिंग मानक आहे, जे एसएमएसला पुढे नेत वाचन पावती, फाइल शेअरिंग, ग्रुप चॅट आणि एन्क्रिप्शनसारखी वैशिष्ट्ये प्रदान करते.How will Jio users benefit from this partnership?जिओ वापरकर्त्यांना या भागीदारीचा कसा फायदा होईल?जिओ वापरकर्ते आयफोनवर हाय रिझोल्यूशन मीडियासह ‘ब्लू टिक’ आरसीएस मेसेज वाय-फाय किंवा मोबाइल डेटाद्वारे कोणत्याही शुल्काशिवाय पाठवू शकतील.Why did Airtel refuse to enable RCS?एअरटेलने आरसीएस सक्षम करण्यास का नकार दिला?एअरटेलला स्पॅमच्या चिंतेमुळे आरसीएस सक्षम करण्यास नकार दिला आहे आणि त्यांनी यासाठी टेलिकॉम नियामकाशी संपर्क साधला आहे.What is Google’s Quick Share feature?गुगलचे क्विक शेअर फीचर म्हणजे काय?क्विक शेअर फीचरमुळे अँड्रॉइड आणि आयफोन डिव्हाइसेस दरम्यान सहज आणि जलद फाइल शेअरिंग शक्य होईल.Which countries have RCS messaging available?आरसीएस मेसेजिंग कोणत्या देशांमध्ये उपलब्ध आहे?भारतासह एकूण ११ देशांमध्ये आरसीएस मेसेजिंग उपलब्ध आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.