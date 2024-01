विज्ञान-तंत्र

Apple Watch Saved Life : अ‍ॅपल वॉचच्या मदतीने वाचला महिलेचा जीव; विमानाचं केलं इमर्जन्सी लँडिंग!

A woman's life was saved with the help of Apple Watch: ही महिला ब्रिटनमधून इटलीला जात होती. यावेळी चालू फ्लाईटमध्येच तिची तब्येत अचानक खालावली. हजारो किलोमीटर उंचीवर विमान असताना या महिलेला श्वास घेण्यास अडचण येऊ लागली होती.