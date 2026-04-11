Artemis 2 Splashdown Video: चंद्रावरील एक ऐतिहासिक प्रवास पूर्ण NASA चे वीर परतले, चंद्रावरुन पृथ्वीवर उतरण्याचा अद्भुत व्हिडिओ

नासाच्या आर्टेमिस २ मोहिमेतील चार अंतराळवीरांनी चंद्राच्या भोवती फिरण्याचा ऐतिहासिक प्रवास यशस्वीरीत्या संपवला असून ते पृथ्वीवर सुखरूप परतले आहेत. संस्थेने या परतीच्या क्षणांचा थरारक व्हिडिओ प्रसिद्ध केला आहे. त्यात ओरियन कॅप्सूल तीन मोठ्या पॅराशूटच्या आधाराने हळूहळू खाली उतरताना आणि नंतर पॅसिफिक महासागरात भव्य पद्धतीने स्प्लॅशडाउन करताना दिसते. नासाने एक्स वरुन लिहिले की, "रीड, व्हिक्टर, क्रिस्टीना आणि जेरेमी, तुमचे घरी स्वागत आहे!" ही दहा दिवसांची मोहीम चंद्राची पूर्ण प्रदक्षिणा घालून यशस्वी झाली..सर्व सदस्यांची वैद्यकीय तपासणी होणारवातावरणात पुनर्प्रवेश करताना कॅप्सूलने २७०० अंश सेल्सिअसच्या प्रचंड उष्णतेचा सामना केला. उच्च वेगाने पृथ्वीच्या वातावरणात शिरल्यानंतर काही काळ संपर्क तुटला होता, तरी शेवट अत्यंत नेत्रदीपक ठरला. ही मोहीम पन्नास वर्षांहून अधिक काळानंतर पृथ्वीच्या निम्न कक्षेबाहेर झालेले पहिले मानवी उड्डाण ठरले. शुक्रवारी पॅसिफिक वेळेनुसार सायंकाळी पाच वाजून सात मिनिटांनी (जीएमटीनुसार रात्री बाराच्या सात मिनिटांनी) समुद्रात उतरल्यानंतर कॅलिफोर्नियाच्या किनाऱ्यावर तयार असलेल्या बचाव पथकांनी त्यांची स्वागताची तयारी केली होती. ह्यूस्टनमधील जॉन्सन स्पेस सेंटरमध्ये परतण्यापूर्वी सर्व सदस्यांची वैद्यकीय तपासणी होणार आहे..अंतराळात दहा दिवस घालवलेया चमूमध्ये नासाचे कमांडर रीड वाईजमन, व्हिक्टर ग्लोव्हर, क्रिस्टीना कोच आणि कॅनेडियन स्पेस एजन्सीचे जेरेमी हॅन्सन यांचा समावेश होता. फ्लोरिडातील केनेडी स्पेस सेंटरमधून गेल्या आठवड्यात उड्डाण केल्यानंतर त्यांनी अंतराळात दहा दिवस घालवले. अनेक दशकांतील कोणत्याही मानवापेक्षा ते पृथ्वीपासून सर्वाधिक दूर गेले होते. चंद्राच्या दूरच्या बाजूला प्रदक्षिणा घालून आणि खोल अंतराळातील विविध उपकरणांची चाचणी करून त्यांनी मोहीम पूर्ण केली. १९७२ मधील अपोलो १७ नंतर चंद्राशी निगडित ही पहिली मानवी मोहीम होती..आर्टेमिस २ ही भविष्यातील चंद्र मोहिमांसाठी, विशेषतः आर्टेमिस ३ साठी एक महत्त्वाची चाचणी ठरली आहे. अपोलो युगानंतर प्रथमच अंतराळवीरांना चंद्राच्या पृष्ठभागावर उतरवण्याचे उद्दिष्ट या मोहिमेच्या पुढील टप्प्यात आहे. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, मानवांना पुन्हा चंद्रावर पाठवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व गरजांचे मूल्यांकन करण्याकरिता गोळा केलेल्या माहितीचे अभियंत्यांकडून सविस्तर विश्लेषण केले जाईल. या प्रवासादरम्यान अंतराळवीरांनी चंद्राच्या पृष्ठभागावरील विविध वैशिष्ट्यांची तपशीलवार नोंद घेतली. त्याचबरोबर सूर्यग्रहण आणि उल्कापाताची दृश्येही त्यांनी प्रत्यक्ष पाहिली..मोहिमेचे कमांडर रीड वाईजमन यांनी आपल्या भावना व्यक्त करताना म्हटले की, "आमच्या मनात खरी आशा होती की, काही क्षण तरी जग थांबेल आणि आपल्याला आठवण करून देईल की हा आपल्या विश्वातील एका अत्यंत विशेष ठिकाणी असलेला सुंदर ग्रह आहे. आपल्याला जे काही मिळाले आहे त्याची आपण सर्वांनी मनापासून काळजी केली पाहिजे."