Artificial Intelligence : खोटी कारणे सांगून ऑफिसमधून सुट्टी घेताय, सावधान...! आता AI ओळखणार चक्क आजार

Artificial Intelligence: अनेकजण दररोजच्या ऑफीसला कंटाळून खोटी कारणे देत सुट्टी घेतात. कोणी आजारी पडल्याचं सांगतात. अचानक सर्दी खोकल्याची कारणे देतात पण आता आजारांची खोटी कारणे देणे तुम्हाला बंद करावी लागणार आहे कारण आता Artificial Intelligence चक्क आजार ओळखणार आहे.

तुम्ही म्हणाल, हे कसं शक्य आहे, पण हे खरंय. (Artificial Intelligence will identify your disease if you are taking fake sick leaves)

सुरतमधील सरदार वल्लभभाई नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी आणि जर्मनीच्या रेनिश युनिव्हर्सिटी ऑफ अप्लाइड सायन्सद्वारे केल्या गेलेल्या संशोधनानुसार आजार ओळखण्याचं तंत्र शोधलंय.

याद्वारे जर सर्दी खोकल्याची कारणे देऊन कोणी आजारी असल्याचे सांगत असेल तर या नव्याने शोधलेल्या तंत्रानुसार त्यांच्या आवाजावरुन त्यांना खरंच सर्दी खोकला आहे की नाही, हे ओळखता येणार. त्यांनी या तंत्रावर प्रयोग केलाय. त्यात त्यांना ७० टक्के अचूकता दिसून आली.

त्यामुळे आता एआय अनेकांच्या आयुष्यात अडथळा निर्माण करण्याच्या तयारीत आहे आणि खोटी कारणे देऊन सुट्टी घेणाऱ्यांसाठी हा चांगला चोप आहे. त्यामुळे आता पुढे सर्दी खोकला किंवा कोणत्याही आजाराचे खोटे कारण देऊन सुट्टी मागत असाल तर वेळीच सावधान व्हा नाहीतर या नवीन तंत्रामुळे तुमचा जॉबही जाऊ शकतो.