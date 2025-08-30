Ather EL 01 : एकच झलक, सबसे अलग! एथरचा ‘ईएल 01’ प्लॅटफॉर्म लाँच; इलेक्ट्रिक स्कूटरमध्ये आले जबरदस्त फीचर्स, पाहा एका क्लिकवर

एथर एनर्जीने 'ईएल 01' प्लॅटफॉर्मसह नवे सॉफ्टवेअर आणि क्रूझ कंट्रोल लाँच केले. 6 किलोवॅट चार्जरमुळे 30 किमी प्रवासासाठी 10 मिनिटांत चार्जिंग शक्य आहे. 'रिडक्स' मोटो स्कूटरमध्ये किल्लीविना स्टार्ट आणि थ्रीडी प्रिंटेड सीटसारखी अत्याधुनिक फीचर्स असतील..Ather Community Day 2025 : इलेक्ट्रिक गाड्यांच्या क्षेत्रातील अग्रगण्य कंपनी ‘एथर एनर्जी’ने आज ‘एथर कम्युनिटी डे 2025’ कार्यक्रमात आपला नाविन्यपूर्ण ‘ईएल 01’ स्कूटर प्लॅटफॉर्म सादर केला. बंगळूर येथील या सोहळ्यात कंपनीने नवे सॉफ्टवेअर, क्रूझ कंट्रोल आणि दुप्पट वेगवान चार्जर लाँच करत ग्राहकांना आकर्षित केले. याशिवाय रिझ्टा फॅमिली स्कूटरला टचस्क्रीन डॅशबोर्ड, नवे रंग आणि रायडिंग मोडसह अपग्रेड करण्यात आले..एथरचे सहसंस्थापक आणि सीईओ तरुण मेहता यांनी ‘ईएल 01’ प्लॅटफॉर्म सादर करताना सांगितले की, हा प्लॅटफॉर्म भारतीय ईव्ही ग्राहकांच्या बदलत्या गरजांना पूर्ण करेल. यावर आधारित पहिली स्कूटर पुढील वर्षी ऑगस्ट-सप्टेंबरपर्यंत मार्केटमध्ये येईल. या नव्या प्लॅटफॉर्ममुळे गाडीची असेंब्ली 15 टक्के वेगाने होईल तर सर्व्हिसिंग 10000 किमी नंतर करता येईल..‘एथर स्टॅक 7.0’ सॉफ्टवेअरकंपनीने ‘एथर स्टॅक 7.0’ सॉफ्टवेअर लाँच केले ज्यामध्ये एआय आधारित व्हॉइस असिस्टंट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग, रस्त्यावरील खड्ड्यांची माहिती आणि आपत्कालीन परिस्थितीत नातेवाइकांना अलर्ट देणारी सुविधा आहे. याशिवाय, पार्क सेफ, लॉक सेफ अलर्ट्स चालकांना सुरक्षितता देतील..iPhone 17, iPhone 17 Pro स्मार्टफोनची किंमत भारतात किती असेल? लॉन्चपूर्वीच मिळाली मोठी अपडेट.क्रूझ कंट्रोल आणि फास्ट चार्जरएथरने 450 अपेक्स मॉडेलमध्ये क्रूझ कंट्रोल सुविधा आणली जी 10 किमी/तास इतक्या कमी वेगावरही काम करते. सिटी क्रूझ, हिल कंट्रोल यांसारख्या सुविधा चालकांचा ताण कमी करतात. नव्या 6 किलोवॅट चार्जरमुळे 30 किमीच्या प्रवासासाठी फक्त 10 मिनिटांत चार्जिंग शक्य आहे..Chandrayaan-5 : हिंदी-चीनी पुन्हा भाई भाई? भारत-चीन मिळून लाँच करणार चंद्रयान 5, टोकियोतून काय बोलले PM मोदी?.रिडक्स कॉन्सेप्टएथरने भविष्यातील मोटो स्कूटर ‘रिडक्स’ दाखवली ज्यामध्ये किल्लीविना स्टार्ट थ्री डी प्रिंटेड सीट आणि अँप्लिटेक्स मटेरिअल्ससारखी अत्याधुनिक फीचर्स असतील.या लॉंचवेळी, “ईएल 01 प्लॅटफॉर्ममुळे स्कूटरची कार्यक्षमता वाढेल. छत्रपती संभाजीनगरच्या नव्या केंद्रात आम्ही ग्राहकांच्या गरजा पूर्ण करू,” असे तरुण मेहता म्हणाले. “ग्राहकस्नेही तंत्रज्ञान विकसित करणे हा आमचा उद्देश आहे,” असे स्वप्नील जैन यांनी नमूद केले..FAQs What is the EL 01 platform by Ather Energy? / एथर एनर्जीचा ईएल ०१ प्लॅटफॉर्म काय आहे?ईएल ०१ हा एथरचा नवा स्कूटर प्लॅटफॉर्म आहे, जो विविध स्कूटर मॉडेल्स तयार करण्यासाठी वापरला जाईल आणि कार्यक्षमता वाढवेल.When will the first scooter based on EL 01 be launched? / ईएल ०१ वर आधारित पहिली स्कूटर कधी लाँच होईल?पहिली स्कूटर ऑगस्ट-सप्टेंबर २०२६ मध्ये बाजारात येईल.What are the features of Ather Stack 7.0 software? / एथर स्टॅक 7.0 सॉफ्टवेअरची वैशिष्ट्ये काय आहेत?यात एआय-आधारित व्हॉइस असिस्टंट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग, खड्ड्यांची माहिती आणि अपघात अलर्ट सुविधा आहेत.How does the new fast charger work? / नवे फास्ट चार्जर कसे कार्य करते?६ किलोवॅट क्षमतेचा चार्जर ३० किमीच्या प्रवासासाठी फक्त १० मिनिटांत चार्जिंग करतो.What is the Redux concept introduced by Ather? / एथरने सादर केलेली रिडक्स कॉन्सेप्ट काय आहे?रिडक्स ही भविष्यातील मोटो-स्कूटर आहे, जी किल्लीविना स्टार्ट, थ्री-डी प्रिंटेड सीट आणि अँप्लिटेक्स मटेरिअल्ससह येईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.