Meta ची मोठी कारवाई! १६ वर्षांखालील मुलांचं इंस्टाग्राम-फेसबुक अकाउंट्स १० डिसेंबरपर्यंत कायमची डिलीट होणार, हे आहे कारण

ऑस्ट्रेलियात लवकरच एक धक्कादायक बदल होणार आहे. १६ वर्षांखालील मुलांना इंस्टाग्राम, फेसबुक आणि थ्रेड्सवरून पूर्णपणे बाहेर काढले जाणार आहे. हा निर्णय ऑस्ट्रेलियाच्या नव्या कायद्यामुळे आला आहे, जो जगातील सर्वात कडक सोशल मीडिया निर्बंधांपैकी एक मानला जातो. टिकटॉकसह इतर प्लॅटफॉर्मनाही हेच नियम पाळावे लागणार आहेत..मेटा कंपनीने आधीच पाऊल उचलले आहे. ४ डिसेंबरपासून १६ वर्षांखालील मुलांच्या नवीन अकाउंट्सना थेट ब्लॉक केले जाईल. जुन्या अकाउंट्सचा अॅक्सेसही हळूहळू बंद होईल. आणि १० डिसेंबरपर्यंत ऑस्ट्रेलियातील सर्व १३-१५ वर्षांच्या मुलांची अकाउंट्स कायमची डिलीट केली जातील. मेटाचे म्हणणे आहे, "मुलगा-मुलगी १६ वर्षांची झाली की ती स्वतः अकाउंट परत मिळवू शकतील. आम्ही फक्त तात्पुरते बंद करतो आहोत.".पण हे एवढे सोपे नाही. लाखो ऑस्ट्रेलियन किशोर रात्रंदिवस इंस्टावर रील्स पाहतात, मित्रांशी गप्पा मारतात, थ्रेड्सवर मजा करतात. आता अचानक सगळे बंद होईल. अनेक मुलांना आपले मित्र, ग्रुप्स, मेंटॉर आणि ऑनलाइन कम्युनिटी गमावावी लागेल. काही तरुण मुले-मुली तर म्हणतायत, "आम्हाला एकटे करायचे आहे का सरकारला?"मेटासह सोशल मीडिया कंपन्या खूप नाराज आहेत. त्यांचे म्हणणे आहे, हा कायदा खूप घाईत आणला आहे. वय कसे तपासायचे हेही स्पष्ट नाही. पालकांची परवानगी घेऊनही चालणार नाही का? तरीही दंड इतका प्रचंड आहे की कंपन्यांना मान्य करावेच लागणार..दुसरीकडे काही पालक खूश आहेत. शेवटी मुलांचे मानसिक आरोग्य आणि सुरक्षितता महत्त्वाची, असे ते म्हणतात. पण मुलांचे म्हणणे वेगळे आहे..आम्ही फक्त मित्रांशी बोलतो, रील्स पाहतो, यात काय चुकीचे?हा बदल फक्त ऑस्ट्रेलियापुरता राहील का? तज्ञ म्हणतात नाही..जर हा कायदा यशस्वी झाला तर भारत, युरोप, अमेरिकासारखे देशही असेच कडक नियम आणू शकतात. म्हणजे आपल्याकडेही लवकरच १६ वर्षांखालील मुलांना इंस्टा-फेसबुक बंदी लागू शकते. ऑस्ट्रेलियातील तरुण मुले-मुली आता काउंटडाउन करतायत.. फक्त काही दिवसांत त्यांचे डिजिटल विश्व संपणार आहे. तुम्हाला वाटते हे बरोबर की चुकीचे? कमेंटमध्ये नक्की सांगा.