Mobile 80-20 : मोबाईल 100% चार्ज करताय? अजिबात करू नका ही चूक नाहीतर लवकरच मोबाईल बंद पडेल..फॉलो करा 20-80 नियम

रोज सकाळी उठल्याबरोबर फोन १००% चार्ज दिसला की आपण एकदम खुश होतो. पण ही सवय तुमच्या स्मार्टफोनची बॅटरी लाइफ कमी करत आहे.. तज्ञ सांगतात, फोन सतत पूर्ण चार्ज करणे म्हणजे बॅटरीला हळूहळू मारणे. लिथियम-आयन बॅटरीचे आयुष्य मर्यादित असते आणि १००% चार्ज केल्याने ती लवकर खराब होते. तुम्हाला फोन दोन-तीन वर्षे सुरळीत चालवायचा असेल, तर आजपासूनच सवय बदला (Stop overnight charging to extend lithium ion battery life using original chargertips).१००% चार्जचे धोके काय?जेव्हा फोन पूर्ण चार्ज होतो, तेव्हा बॅटरीवर जास्त व्होल्टेजचा दाब पडतो. यामुळे बॅटरीची रासायनिक रचना खराब होते. परिणामी, काही महिन्यांतच बॅटरी ८०% वर पोहोचतानाही लवकर संपते. याला बॅटरी डिग्रेडेशन म्हणतात. सतत १००% ठेवल्याने फोन गरम होतो, आणि जास्त उष्णता बॅटरीचे आयुष्य आणखी कमी करते. रात्री फोन चार्जरला लावून झोपणे तर सर्वात वाईट असते..फोन ९९-१००% दरम्यान सतत मायक्रो चार्जिंग करत राहतो, ज्यामुळे बॅटरीवर अतिरिक्त ताण पडतो..बॅटरी दीर्घकाळ टिकवण्यासाठी काय करावे?१. २० ते ८० टक्के नियम: फोन कधीही २०% पेक्षा कमी किंवा ८०% पेक्षा जास्त चार्ज होऊ देऊ नका. हा 'गोल्डन रेंज' बॅटरीला सुरक्षित ठेवतो.२. रात्रभर चार्जिंग थांबवा: फोन ८०% झाला की चार्जर काढा. रात्री लावून ठेवू नका.३. फास्ट चार्जिंग मर्यादित: वेगवान चार्जिंग सोयीस्कर आहे, पण त्यामुळे फोन जास्त गरम होतो. गरज असेल तरच वापरा.४. मूळ चार्जरच वापरा: स्वस्त किंवा नकली चार्जर बॅटरीला हानी पोहोचवतात. नेहमी ब्रँडेड चार्जर घ्या..आजचे स्मार्टफोन आपल्या आयुष्याचा भाग आहेत. कॉल, मेसेज, बँकिंग, फोटो – सगळं त्यांच्यावर अवलंबून. पण बॅटरी खराब झाली की फोन बदलावा लागतो. छोट्या सवयी बदलून तुम्ही हजारो रुपये वाचवू शकता! आता फोन चार्जिंगचा अलार्म ८०% वर लावा, आणि बॅटरीला नवं आयुष्य द्या. सवय बदला, फोन टिकवा!