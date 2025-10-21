विज्ञान-तंत्र

AWS Outage : का बंद पडलय संपूर्ण जगाचं इंटरनेट? अ‍ॅमेझॉनने सांगितलं धक्कादायक कारण; 100 हून जास्त अ‍ॅप अन् वेबसाइट ठप्प

Amazon AWS Outage Reason : अमेझॉन वेब सर्व्हिसेस (AWS) मधील जागतिक बिघाडामुळे लोकप्रिय अॅप्स आणि वेबसाइट्सवर परिणाम झाला.
Saisimran Ghashi
सोमवारी अमेझॉन वेब सर्व्हिसेस (AWS) मध्ये आलेल्या जागतिक बिघाडाने अनेक लोकप्रिय वेबसाइट्स आणि अॅप्सवर परिणाम केला. स्नॅपचॅट, कॅनव्हा, रॉब्लॉक्स, ड्युओलिंगो, कॉइनबेस, फोर्टनाइट, आणि अमेझॉन प्राइमसह अनेक सेवांना या समस्येचा फटका बसला. डाऊनडिटेक्टरने अमेरिकेत AWS च्या २,००० हून अधिक बिघाडाच्या घटनांची नोंद केली, ज्यामुळे अनेक डिजिटल सेवांचा वापर करणाऱ्या युजर्सना अडचणींचा सामना करावा लागला.

