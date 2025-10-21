सोमवारी अमेझॉन वेब सर्व्हिसेस (AWS) मध्ये आलेल्या जागतिक बिघाडाने अनेक लोकप्रिय वेबसाइट्स आणि अॅप्सवर परिणाम केला. स्नॅपचॅट, कॅनव्हा, रॉब्लॉक्स, ड्युओलिंगो, कॉइनबेस, फोर्टनाइट, आणि अमेझॉन प्राइमसह अनेक सेवांना या समस्येचा फटका बसला. डाऊनडिटेक्टरने अमेरिकेत AWS च्या २,००० हून अधिक बिघाडाच्या घटनांची नोंद केली, ज्यामुळे अनेक डिजिटल सेवांचा वापर करणाऱ्या युजर्सना अडचणींचा सामना करावा लागला. .अमेझॉनच्या स्वतःच्या सेवा जसे की Amazon.com, प्राइम व्हिडिओ आणि अलेक्सा यांनाही कनेक्टिव्हिटी समस्यांचा सामना करावा लागला.या बिघाडामुळे व्हेनमो, क्रंचिरोल, रेनबो सिक्स सिज, गुडरिड्स, रिंग, द न्यूयॉर्क टाइम्स, लाइफ360, व्हेरीझॉन, मॅक्डॉनल्ड्स अॅप, आणि पबजी बॅटलग्राउंड्स यांसारख्या अनेक प्लॅटफॉर्मवरही परिणाम झाला.Full list of sites, apps impacted by AWS outageAmazon.comPrime VideoAlexaRobinhoodSnapchatRedditPerplexity AIVenmoCanvas by InstructureCrunchyrollRobloxWhatnotRainbow Six SiegeCoinbaseCanvaDuolingoGoodreadsRingThe New York TimesLife360FortniteApple TVVerizonChimeMcDonald’s appCollegeBoardWordlePUBG BattlegroundsOpenAIVimeoTwitchShopifyGoogle MapsClaude (Anthropic)CursorDialpadreCAPTCHAYouTubeKhan AcademyNPMDragon BallAT&TDoorDashSpotifyGoogle CloudDiscordGoogleGoogle MeetCharacter.AIRocket LeagueCloudflareGoogle NestPokémon Trading Card GameFuboTVHighLevelBoxEtsyGoogle DriveMailchimpLyftSignalWhatsAppAirbnbDisney+Lloyds BankBank of ScotlandVodafoneBTHMRC (UK tax authority)UK government websites.Dmart Sale : दिवाळीच्या गडबडीत हा मोठा सेल मिस कराल; इथे डीमार्ट पेक्षाही स्वस्त मिळतय सामान, सर्व डिस्काउंट ऑफर्स पाहा एका क्लिकवर.पर्प्लेक्सिटीचे सीईओ अरविंद श्रीनिवास यांनी सांगितले की AWS मधील तांत्रिक अडचण हेच या समस्येचे मूळ कारण होते. यामुळे त्यांच्या सेवांवरही तात्पुरता परिणाम झाला. याशिवाय ब्रिटनमधील टॉटेनहॅम हॉटस्पर फुटबॉल संघाच्या ई-टिकिटिंग प्लॅटफॉर्मवर आणि ब्रिटिश कर प्राधिकरणाच्या वेबसाइटवरही या बिघाडाचा परिणाम दिसून आला.अमेझॉनच्या क्लाउड सेवेवर इंटरनेटचा मोठा हिस्सा अवलंबून आहे कारण ती सुमारे एक तृतीयांश क्लाउड मार्केट व्यापते. त्यामुळे अशा बिघाडाचे परिणाम जगभरातील डिजिटल सेवांवर दिसून येतात..Lakshmi Pujan : लक्ष्मीपूजन दिवशी चुकूनही करू नका 'या' 3 गोष्टी, नाहीतर माता लक्ष्मी अन् कुबेर देव दोघेही होतील नाराज.काही सेवा हळूहळू पूर्ववत होत असल्या तरी सोशल मीडियावर युजर्सनी दुपारपर्यंत अडचणी कायम असल्याच्या तक्रारी केल्या. अमेझॉनने या बिघाडाचे कारण किंवा कालावधी याबाबत अद्याप कोणतेही अधिकृत निवेदन जारी केलेले नाही. गेल्या वर्षी क्राउडस्ट्राइकच्या सॉफ्टवेअर अपडेटमधील त्रुटीमुळे जागतिक स्तरावर अनेक सेवा ठप्प झाल्या होत्या. यावरून तंत्रज्ञान क्षेत्रातील परस्परसंबंधित यंत्रणांमुळे एका कंपनीतील समस्येचा जागतिक अर्थव्यवस्थेवर किती मोठा परिणाम होऊ शकतो, हे दिसून येते. युजर्सना आता अमेझॉनकडून लवकरात लवकर उपाययोजनेची अपेक्षा आहे..FAQsWhat caused the AWS outage? / AWS बिघाडाचे कारण काय होते?AWS मधील तांत्रिक अडचणीमुळे हा बिघाड झाला, परंतु अमेझॉनने अद्याप याबाबत स्पष्ट कारण सांगितलेले नाही.Which apps and websites were affected by the outage? / कोणत्या अॅप्स आणि वेबसाइट्सवर बिघाडाचा परिणाम झाला?स्नॅपचॅट, कॅनव्हा, रॉब्लॉक्स, ड्युओलिंगो, फोर्टनाइट, कॉइनबेस, आणि अमेझॉन प्राइम यांसारख्या अनेक सेवांवर परिणाम झाला.How many outage incidents were reported in the US? / अमेरिकेत किती बिघाडाच्या घटना नोंदवल्या गेल्या?डाऊनडिटेक्टरने अमेरिकेत २,००० हून अधिक बिघाडाच्या घटनांची नोंद केली.Did Amazon’s own services face issues? / अमेझॉनच्या स्वतःच्या सेवांवरही परिणाम झाला का?होय, Amazon.com, प्राइम व्हिडिओ आणि अलेक्सा यांसारख्या सेवांना कनेक्टिव्हिटी समस्यांचा सामना करावा लागला.Are the affected services back to normal? / प्रभावित सेवा पूर्ववत झाल्या आहेत का?काही सेवा हळूहळू पूर्ववत होत आहेत, परंतु काही युजर्सना अजूनही अडचणी येत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.