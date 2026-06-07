विज्ञान-तंत्र

Bajaj Best Mileage Bikes : मार्केटमध्ये एक दमदार बाईक! 100 कि.मी. मायलेज अन् 91 हजार किंमत, पेट्रोलचं टेन्शन दूर

Bajaj Freedom 125 Mileage and price: 100 किमी मायलेज देणारी CNG टू-व्हीलर गाडीबद्दल जाणून घ्या सविस्तर माहिती
Bajaj Freedom 125 Mileage and Real-World Performance

Bajaj Freedom 125 Mileage and Real-World Performance

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

पेट्रोलचे भाव वाढत असताना लोक जास्त मायलेज देणाऱ्या बाईक्सकडे वळतात असा सामान्य समज आहे. पण यावेळी उलट घडलं आहे. बजाज कंपनीची लोकप्रिय CNG बाईक फ्रीडम 125 च्या विक्रीत मोठी घसरण झाली आहे. मे 2026 महिन्यात फक्त 1,210 युनिट्स विकल्या गेल्या. ही बातमी अनेकांना आश्चर्यचकित करणारी आहे.

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