Bajaj Best Mileage Bikes : मार्केटमध्ये एक दमदार बाईक! 100 कि.मी. मायलेज अन् 91 हजार किंमत, पेट्रोलचं टेन्शन दूर

पेट्रोलचे भाव वाढत असताना लोक जास्त मायलेज देणाऱ्या बाईक्सकडे वळतात असा सामान्य समज आहे. पण यावेळी उलट घडलं आहे. बजाज कंपनीची लोकप्रिय CNG बाईक फ्रीडम 125 च्या विक्रीत मोठी घसरण झाली आहे. मे 2026 महिन्यात फक्त 1,210 युनिट्स विकल्या गेल्या. ही बातमी अनेकांना आश्चर्यचकित करणारी आहे..गेल्या वर्षीची तुलनागेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात ही बाईक 11,079 युनिट्स विकली गेली होती. नोव्हेंबरमध्ये तर 12,167 युनिट्सपर्यंत विक्री पोहोचली होती. यंदा मे महिन्यात मात्र विक्रीत सुमारे 10 टक्के घट नोंदवली गेली. एकेकाळची स्टार बाईक आता मागे पडली आहे..DMart Sale : डी-मार्ट संडे ब्लॉकबस्टर सेलमध्ये खास ऑफर्स; वस्तूंवर 30% ते 50% पर्यंत डिस्काउंट, पाहा एका क्लिकवर.मुख्य कारण काय?फ्रीडम 125 चे सर्वात मोठे वैशिष्ट्यच आता त्याच्या विक्रीला अडथळा बनत आहे. ही सीएनजीवर चालणारी बाईक आहे. पण देशात CNG च्या किमतीही सातत्याने वाढत आहेत. पेट्रोल आणि CNG मधील किंमतीतील फरक आता खूप कमी झाला आहे. त्यामुळे ग्राहकांना CNG च्या किमतीही सातत्याने वाढत आहेत. पेट्रोल आणि CNGमधील किंमतीतील बाईक घेण्यात आधी एवढा फायदा वाटत नाही..Light Bill Saving Tips : रात्रभर AC, फॅन चालवूनही वाढवणार नाही वीजबिल; वापरुन पाहा 'या' 7 पैकी एक ट्रिक.टँक क्षमता आणि मायलेजया बाईकमध्ये फक्त 2 किलो CNG आणि 2 लिटर पेट्रोल मावते. कंपनीचा दावा आहे की पूर्ण CNG टँकने 202 किलोमीटर आणि पेट्रोलने 130 किलोमीटर अंतर कापता येईल. प्रत्यक्ष वापरात मात्र हे आकडे आणखी कमी येतात. सरासरी 100 किमी मायलेज मिळते, तरीही ग्राहक आता दुसऱ्या पर्यायांकडे वळत आहेत..ChatGPT मध्ये आलं दमदार सेफ्टी फीचर! फ्री युजर्ससाठी मोठं गिफ्ट; चोरी व्हायला देणार नाही तुमचा डेटा, कसं वापरायचं पाहा.किंमत आणि फीचर्सफ्रीडम 125 ची एक्स शोरूम किंमत 91,566 रुपयांपासून सुरू होते. टॉप व्हेरिएंटची किंमत 1,09,852 रुपये आहे. बाईकमध्ये पूर्ण डिजिटल स्पीडोमीटर, ब्लूटूथ कनेक्टिव्हिटी सारखी आधुनिक वैशिष्ट्ये आहेत. तरीही विक्री वाढत नाही.ग्राहक काय विचार करतात?वाढत्या इंधन खर्चामुळे लोक आता अधिक पर्याय शोधत आहेत. CNG बाईक्सवर विश्वास ठेवणारे ग्राहकही आता थोडे साशंक झाले आहेत. बजाज कंपनीला आता नवीन रणनीती आणावी लागणार आहे जेणेकरून फ्रीडम 125 पुन्हा एकदा लोकांच्या पसंतीस उतरेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.