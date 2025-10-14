Hemorrhoid Risk : बाथरूममध्ये मोबाईल वापरताय? फक्त आजार नाही...तर मोठ्या रोगाकडे घेऊन जातीये 'ही' सवय, संशोधनातून धक्कादायक खुलासा

Mobile Use in Bathroom Hemorrhoid Risk : सकाळी बाथरूममध्ये बसून फोनवर बातम्या वाचता किंवा सोशल मीडियावर स्क्रोल करता? तर सावधान व्हा..कारण ही सवय तुमच्या आरोग्यासाठी हानिकारक ठरू शकते. सप्टेंबर 2025 मध्ये अमेरिकेतील बेथ इस्रायल डेकोनेस मेडिकल सेंटरच्या संशोधनातून धक्कादायक खुलासा झाला आहे. बाथरूममध्ये मोबाईल फोन वापरण्यामुळे मूळव्याधासारख्या गंभीर समस्यांचा धोका वाढतो. .PLOS One जर्नलमध्ये प्रकाशित या संशोधनानुसार फोन वापरल्याने लोक आवश्यकतेपेक्षा जास्त वेळ टॉयलेटवर बसतात ज्यामुळे गुदाशयातील रक्तवाहिन्यांवर दबाव वाढतो आणि मूळव्याध होण्याची शक्यता 46 टक्के वाढते. संशोधकांनी 125 प्रौढांचे सर्वेक्षण केले. यापैकी 66 टक्के लोकांनी बाथरूममध्ये फोन वापरत असल्याचे कबूल केले. त्यापैकी 54 टक्के लोक बातम्या वाचतात तर 44 टक्के सोशल मीडियावर वेळ घालवतात..Heater Rod Safety Tips : जोरात लागेल शॉक...हिटर रॉडने पाणी गरम करत असाल तर डोक्यात ठेवा 'या' 5 गोष्टी, नाहीतर जीव गमवाल.विशेष म्हणजे मोबाईल वापरणारे 37 टक्के लोक पाच मिनिटांपेक्षा जास्त वेळ टॉयलेटवर बसतात तर फोन न वापरणारे फक्त 7 टक्के लोक जास्त वेळ बसतात. याचा अर्थ फोनमुळे टॉयलेटमधील वेळ पाचपट वाढतो.. दिल्लीतील गॅस्ट्रोएन्टेरोलॉजिस्ट डॉ. महेश गुप्ता म्हणतात, जास्त वेळ टॉयलेटवर बसल्याने गुदाशयातील नसांवर दबाव येतो, ज्यामुळे मूळव्याध होऊ शकतो. ही सवय बदलणे गरजेचे आहे..Motorola G96 Discount : चक्क 50% डिस्काउंट; 22 हजारचा मोबाईल 12 हजारात, कुठे सुरुय धमाकेदार ऑफर, पाहा एका क्लिकवर.संशोधकांनी लोकांना जागरूक करण्यासाठी आरोग्य मोहिमांचेही आवाहन केले आहे. बाथरूममध्ये फोन टाळल्यास शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य सुधारू शकते.तंत्रज्ञान आपले आयुष्य सोपे करते पण चुकीच्या ठिकाणी वापरल्यास ते शत्रू ठरू शकते. पुढच्या वेळी बाथरूममध्ये फोन घेऊन जाण्यापूर्वी विचार करा. काही मिनिटांचा स्क्रोलिंगचा आनंद तुमच्या आरोग्याला आयुष्यभरासाठी हानी पोहोचवू शकतो..FAQsWhy is using a mobile phone in the bathroom harmful?बाथरूममध्ये मोबाईल फोन वापरणे का हानिकारक आहे?बाथरूममध्ये फोन वापरल्याने जास्त वेळ टॉयलेटवर बसावे लागते, ज्यामुळे गुदाशयातील रक्तवाहिन्यांवर दबाव वाढतो आणि मूळव्याध होण्याचा धोका वाढतो.How does mobile phone use increase hemorrhoid risk?मोबाईल फोन वापरल्याने मूळव्याधाचा धोका कसा वाढतो?फोनमुळे टॉयलेटमध्ये जास्त वेळ बसल्याने रक्तवाहिन्यांवर दबाव येतो, ज्यामुळे मूळव्याधासारख्या समस्या उद्भवतात.What did the study reveal about bathroom phone use?बाथरूममध्ये फोन वापराविषयी संशोधनात काय आढळले?संशोधनानुसार, 66% लोक बाथरूममध्ये फोन वापरतात, आणि यामुळे मूळव्याधाचा धोका 46% वाढतो.How can I reduce health risks from bathroom phone use?बाथरूममध्ये फोन वापरामुळे होणारे आरोग्य धोके कसे कमी करावे?बाथरूममध्ये फोन न वापरणे आणि टॉयलेटमधील वेळ मर्यादित ठेवणे हा सर्वोत्तम उपाय आहे.Are there other health risks besides hemorrhoids from this habit?या सवयीमुळे मूळव्याधाव्यतिरिक्त इतर आरोग्य धोके आहेत का?हो, जास्त वेळ बसल्याने पाठदुखी, स्वच्छतेच्या समस्या आणि मानसिक तणाव वाढू शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.