विज्ञान-तंत्र

Hemorrhoid Risk : बाथरूममध्ये मोबाईल वापरताय? फक्त आजार नाही...तर मोठ्या रोगाकडे घेऊन जातीये 'ही' सवय, संशोधनातून धक्कादायक खुलासा

Hemorrhoid Risk Mobile Phone Habits in Bathroom : बाथरूममध्ये मोबाईल वापरण्याची सवय मूळव्याधासारख्या गंभीर आजारांचा धोका वाढवते, असे नवीन संशोधन सांगते.
Mobile Phone Habits in Bathroom Linked to Health Issues Hemorrhoid Risk

Mobile Phone Habits in Bathroom Linked to Health Issues Hemorrhoid Risk

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

Mobile Use in Bathroom Hemorrhoid Risk : सकाळी बाथरूममध्ये बसून फोनवर बातम्या वाचता किंवा सोशल मीडियावर स्क्रोल करता? तर सावधान व्हा..कारण ही सवय तुमच्या आरोग्यासाठी हानिकारक ठरू शकते. सप्टेंबर 2025 मध्ये अमेरिकेतील बेथ इस्रायल डेकोनेस मेडिकल सेंटरच्या संशोधनातून धक्कादायक खुलासा झाला आहे. बाथरूममध्ये मोबाईल फोन वापरण्यामुळे मूळव्याधासारख्या गंभीर समस्यांचा धोका वाढतो.

Loading content, please wait...
mobile
Bathroom
health
Healthcare
Mobile Addiction

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com