Year End : फोटोग्राफीसाठी कोणता फोन खरेदी करावा? 2025 वर्षातले टॉप 5 स्मार्टफोन, बेस्ट कॅमेरा अन् परवडणारी किंमत

2025 हे वर्ष बेस्ट कॅमेरावाळे स्मार्टफोन घेऊन आले आहे. वर्षाच्या शेवटी पोहोचताना अनेक फ्लॅगशिप डिव्हाइसेसने बाजार गाजवला आहे. जर तुम्ही प्रोफेशनल-लेव्हल फोटो आणि व्हिडिओ शूट करायचे ठरवले असेल, तर टॉप 5 कॅमेरा स्मार्टफोन आहेत. ही यादी रँकिंगऐवजी तुमच्या स्टाइलनुसार आहे. पोर्ट्रेट, व्हिडिओ की क्रिएटिव्ह शूटिंग? काय करायचे आहे तर ठरवा आणि मोबाईल पहा.विवो एक्स300 प्रोविवो एक्स300 प्रोने कॅमेरा गेम बदलला आहे. 50MP मुख्य, 200MP पेरिस्कोप टेलिफोटो आणि 50MP अल्ट्रावाइड सेटअपसह झीस ट्यूनिंग DSLR सारखा बोकेह आणि स्टायलिश लूक देते. रात्रीचे शूट्स आणि ट्रॅव्हल फोटोग्राफी बेस्ट आहेआयफोन 17 प्रो मॅक्सअॅपलच्या आयफोन 17 प्रो आणि प्रो मॅक्सने ProRes RAW आणि 8x लॉसलेस झूम आणले. 50MP टेलिफोटोसह व्हिडिओ स्टेबिलायझेशन, रंग अचूकता आणि लो लाइट परफॉर्मन्स अव्वल. व्यावसायिक व्हिडिओग्राफर्ससाठी परफेक्ट आहे.ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रोहॅसलब्लॅड सहकार्याने ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रोने 200MP टेलिफोटो आणि 50MP ट्रिपल सेटअप दिला. नैसर्गिक टोन, डायनॅमिक रेंज आणि शार्पनेससह 7500mAh बॅटरी, फोटो आणि पॉवर दोन्हीमध्ये चॅम्पियन आहेतगूगल पिक्सेल 10 प्रो एक्सएलपिक्सेल 10 प्रो एक्सएलमध्ये गूगल एआय रंग, स्किन टोन आणि नाइट शूट्स परफेक्ट बनवते. 50MP मुख्य आणि 48MP टेलिफोटोसह नॅच्युरल इमेजेस येतात.रियलमी जीटी 8 प्रोरियलमी जीटी 8 प्रोने रिको जीआर फिल्म सिम्युलेशन आणले. व्हिंटेज स्टाइल, लॉग व्हिडिओ आणि युनिक मोड्स. क्रिएटिव फोटोग्राफर्ससाठी बेस्ट आहे2025 मध्ये हे फोन तुमच्या स्मार्टफोन फोटोग्राफीला प्रो लेव्हलवर नेऊन ठेवतील.