Car Discount : डिसेंबर 2025 मध्ये 'या' कार कंपन्या देतायत बंपर डिस्काउंट, मिळत आहे 2 लाखांपेक्षा जास्त सूट

नवीन वर्षाच्या आगमनाने कार कंपन्यांनी डिसेंबरमध्ये धमाकेदार ऑफर दिल्या आहेत. होंडा, ह्युंदाई, मारुती-सुझुकी, टाटा मोटर्ससह अनेक ब्रँड 50 हजारांपासून ते दोन लाखांपर्यंत सूट किंवा इतर फायदे देत आहेत. जुन्या स्टॉकला विकून जागा मोकळी करून 2026 मॉडेल्ससाठी शोरूम तयार करायचा हा मुख्य हेतू आहे. जीएसटी दरकपात यामुळे या ऑफर्स आणखीन आकर्षक झाल्या आहेत..होंडामध्ये एलिव्हेटवर सर्वाधिक चर्चेसह मोठे फायदे दिसत आहेत; ही मिड साईज SUV एक्स-शोरूम 10.99 लाखांपासून सुरू होते आणि त्या बरोबर 1.76 लाखांपर्यंतचे फायदे मिळू शकतात. सिटी सेडानवर सुमारे 1.57 लाख आणि अमेझवर जवळपास 1 लाखांपर्यंत सूट आहे. सिटी हायब्रिडवरही वाढीव वॉरंटीसह खास डिस्काउंट दिला जातो आहे.ह्युंदाईने छोटे मॉडेल्सवर खास ऑफर लावलेल्या आहेत. ग्रँड i10 निओसवर सुमारे 1.43 लाख, i20 वर 1.68 लाख, एक्स्टरवर 1.74 लाख आणि व्हर्नावर 1.35 लाखांपर्यंत सूट उपलब्ध आहे. अल्काझारसारख्या 7 सीटर SUV वरही सुमारे 1.15 लाखांपर्यंतचे फायदे पाहायला मिळतात..iPhone 15 झाला एकदम स्वस्त! 'या' ठिकाणी मिळतोय 28 हजारपेक्षा जास्त डिस्काउंट.मारुती-सुझुकीने बजेट सॅगमेंटमध्ये मोठी सवलत दिली आहे. वॅगनआरवर सुमारे 58 हजार, स्विफ्ट, सेलेरियो आणि S-Presso वर 52–55 हजार आणि ब्रेझावर सुमारे 40 हजारांपर्यंतच्या फायदे मिळत आहेत.डिझायर आणि एर्टिगावर सध्या 10–12 हजारांची सूट मिळते आहे. पण सर्वात मोठे सवलतीचे सौदे टाटा मोटर्सच्या इलेक्ट्रिक कार्सवर दिसतात.टियागो EV वर सुमारे 1.65 लाख, पंच EV वर 1.75 लाख, नेक्सॉन EV वर 1.35 लाख, नव्याने लाँच झालेल्या कर्व EV वर अंदाजे 1.95 लाख आणि हॅरियर EV वर जवळपास 1 लाखांपर्यंत सूट मिळतेय..Oneplus 8 Pro : कपड्यांच्या आरपार दाखवणारा मोबाईल! फोनच्या एका फीचरने जगाला हादरवले; कंपनीला मागावी लागली माफी.त्यामुळे इलेक्ट्रिक कार घेतल्यास आता उत्तम संधी आहे. इतरही अनेक मॉडेल्सवर 2 लाखांपर्यंत सूट मिळण्याचे ऑफर्स आहेत. टाटा हॅरियर-सफारी, महिंद्रा XUV700, बोलेरो निओ, मारुती जिमनी-ग्रँड विटारा, फोक्सवॅगन टायगुन, जीप कंपास-मेरिडियन इत्यादींवर राज्य व डीलरनुसार मोठ्या प्रमाणात सवलत आहे. थोडक्यात, डिसेंबर 2025 हा गाडी घ्यायची चांगली संधी आहे. ऑफर्स स्टॉक व डीलरवर अवलंबून बदलू शकतात, त्यामुळे जवळच्या शोरूममध्ये जाऊन लगेच बुकिंग करणे बेस्ट राहील. नवीन वर्ष नवीन गाडीने सुरू करायची असल्यास हीच योग्य वेळ आहे.