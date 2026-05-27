E-Scooter : 107 रुपयांत पूर्ण महिना चालेल 'ही' स्कूटर; एप्रिल महिन्यात 17,960 लोकांनी केली खरेदी, एकदा बघाच कमी किंमतीत जबरदस्त गाडी

Rizta electric scooter : कल्पना करा तुम्ही रोज १५ किलोमीटर प्रवास करता आणि पूर्ण महिन्याचा स्कूटरचा खर्च फक्त १०७ रुपये येतो. होय, ही कल्पना नाही खर आहे. एका इलेक्ट्रिक स्कूटरने मध्यमवर्गीयांच्या मनात घर करत आहे. कमी खर्चात चालणारी ही स्कूटर सध्या युवकांमध्ये प्रचंड लोकप्रिय होत आहे..एप्रिल २०२६ मध्ये Ather Rizta या स्कूटरने बाजारात खळबळ उडवली. हजारो लोकांनी या आकर्षक स्कूटरकडे मोर्चा वळवला. एवढ्या कमी खर्चात आणि आधुनिक फीचर्ससह स्कूटर मिळणे ही अनेकांसाठी स्वप्नपूर्ती ठरली..विक्रीचा नवा उच्चांकAther Rizta ने एप्रिल महिन्यात जबरदस्त विक्री केली. या एका महिन्यात १७,९६० जणांनी ही स्कूटर खरेदी केली. Ather Energy च्या एकूण विक्रीत Rizta चा मोठा वाटा आहे. कंपनीने एप्रिलमध्ये एकूण २२,८३२ इलेक्ट्रिक वाहने विकली. यात १७,९६० Rizta आणि ४,८७२ Ather ४५० युनिट्सचा समावेश आहे. दोन्ही मॉडेल्समुळे कंपनीची विक्री वेगाने वाढली आहे. Rizta सध्या देशातील सर्वाधिक विकल्या जाणाऱ्या इलेक्ट्रिक स्कूटर्सपैकी एक आहे..सर्वात स्वस्त आणि आकर्षकAther Rizta कंपनीची सर्वात स्वस्त आणि लोकप्रिय स्कूटर आहे. तिची किंमत फक्त १,१७,०४७ रुपये (एक्स शोरूम) पासून सुरू होते. ही स्कूटर १२३ किमी आणि १५९ किमी रेंजच्या बॅटरी पॅकसह उपलब्ध आहे. रोज १५ किलोमीटर प्रवास करणाऱ्याला महिन्याचा खर्च केवळ १०७ रुपये येतो. ही गणना २५ दिवसांच्या वापरावर आधारित आहे. प्रति युनिट १० रुपयांच्या विजेवर आणि स्कूटर ३५ किलोमीटर प्रति युनिट चालते या आधारावर हा आकडा निघाला आहे. इतका कमी खर्च पाहून अनेकांना आश्चर्य वाटते..अत्याधुनिक फीचर्सAther Rizta केवळ स्वस्त नाही तर खूप स्मार्टही आहे. फक्त १० मिनिटांच्या चार्जिंगमध्ये ३० किलोमीटरपर्यंत अंतर कापता येते. कंपनी ८ वर्षांची बॅटरी वॉरंटी देते. स्कूटरमध्ये touchscreen dashboard, live location sharing, skid control सारखी फीचर्स आहेत. रंगाचे पर्यायतसेच चोरीपासून आणि पडण्यापासून सुरक्षा, park safe alert आणि crash alert सारखी नवीन फीचर्सही उपलब्ध आहेत. विविध आकर्षक कलरमध्ये उपलब्ध असल्याने ही स्कूटर पहिल्या पसंतीत आहे..Ather Rizta खरोखरच इलेक्ट्रिक वाहनांच्या जगात गेम चेंजर ठरली आहे. कमी चालवण्याचा खर्च, उत्तम range, आधुनिक features आणि मजबूत विश्वासार्हता या सर्व गोष्टी एकत्र आल्याने तिची मागणी सातत्याने वाढत आहे. भविष्यातही ही स्कूटर इलेक्ट्रिक मोबिलिटीचा नवा चेहरा बनेल अशी आशा आहे.