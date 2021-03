आता 200 रुपयांपेक्षाही कमी किंमतीत करा रिचार्ज; जाणून घ्या Jio, Airtel चे भन्नाट प्लॅन

मोबाईल फोन हा सध्याच्या काळात जीवनावश्यक वस्तू झाली आहे. आजकाल लहान मुलांच्या हातातदेखील मोबाईल फोन्स पाहायला मिळतात. काळानुरुप आता मोबाईल फोनचं रुपडंदेखील पालटलं आहे. त्यामुळे साध्या मॉडेलपासून सुरु झालेल्या फोनचा प्रवास आता एन्ड्रॉइड, स्मार्टफोन इथपर्यंत पोहोचला आहे. विशेष म्हणजे केवळ फोनचं नाही तर अनेक मोबाईल कंपन्यांनी ग्राहकांसाठी काही खास रिचार्जचेदेखील प्लॅन बाजारात आणले आहेत. यात असे काही प्री-पेड प्लॅन आहेत जे केवळ 200 रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी आहेत. यात Jio, Airtel आणि Vi या कंपन्यांनी ग्राहकांसाठी आणलेले खास प्लॅन कोणते ते पाहुयात. Airtel चा 200 रुपयांपेक्षा कमी किंमतीचा प्लॅन - Airtel चा 149 रुपयांचा प्री-पेड प्लॅन ग्राहकांमध्ये विशेष लोकप्रिय आहे. या प्लॅनमधअये 2 GB डाटा असून हा प्लॅन 28 दिवसांचा आहे. तसंच यात अनलिमिटेड कॉलिंगचीदेखील सुविधा आहे. तर 300 SMS फ्री आहेत. विशेष म्हणजे या प्लॅनअंतर्गत 30 दिवसांसाठी फ्री अॅमेझॉन प्राइम व्हिडीओचीदेखील फ्री सर्व्हिस मिळेल. Jio चा भन्नाट प्लॅन - जिओने ग्राहकांसाठी 149 चा एक नवा प्लॅन आणला आहे. 24 दिवसांचा असलेल्या या प्लॅनमध्ये 1 जीबी डाटा, 100 SMS फ्रीमध्ये मिळणार आहेत. तसंच जिओच्या सगळ्या अॅप्ससाठीचं सबस्क्रिप्शनदेखील मिळेल. तर दुसरा प्लॅन आहे 199 रुपयांचा. या प्लॅनमध्ये 1.5 GB डाटा, अनलिमिडेट कॉलिंगची सुविधा असून हा प्लॅन 28 दिवसांचा आहे. Vi चा 200 रुपयांपेक्षा कमी किंमतीचा प्लॅन - व्होडाफोन, आयडियाकडे 148 रुपयांचा प्लॅन आहे. यात 1 जीबी डाटा, दररोज 100 मेसेज आणि अनलिमिडेट कॉलिंग फ्री आहे. हा 18 दिवसांचा असलेला आहे. तर दुसरा प्लॅन 149 रुपयांचा आहे. यात 3 जीबी डाटा, अनलिमिडेट कॉलिंग आणि 300 एसएमएस फ्री आहेत. तसंच 28 दिवसांची याची वैधता आहे. विशेष म्हणजे Vi चा तिसरा प्लॅनदेखील आहे. हा प्लॅन 199 रुपयांचा आहे. ज्यात 24 दिवस दररोज 1 GB जीबी डाटा, अनलिमिडेट कॉलिंग आणि 100 SMS एसएमएस मिळणार आहेत.



Web Title: best prepaid plans with unlimited calling and data under rs 200 from jio airtel vodafone idea