100 रुपयांच्या आत येणारे जिओ, एअरटेल आणि व्होडाफोन-आयडियाचे जबरदस्त प्रीपेड प्लॅन्स

पुणे : तुमचे बजेट जवळपास 500 रुपये असेल तर बाजारात तुम्हाला बरीच प्रीपेड रिचार्ज प्लॅन सहज मिळतील. कारण बहुतेक सर्व कंपन्यांकडे या किंमतीवर उत्कृष्ट प्रीपेड रिचार्ज प्लॅन मोठ्या प्रमाणात असून याची मोठी लिस्ट आहे. रिलायन्स जिओ वर्सेस भारती एअरटेल वर्सेस व्ही (व्होडाफोन आयडिया) बद्दल बोलताना या तिन्ही कंपन्या तुम्हाला यासारख्या सर्वोत्कृष्ट प्लॅन देत आहेत, पण जर तुम्ही कमी किमतीच्या प्रीपेड प्लॅनबद्दल बोलत असाल तर आम्ही तुम्हाला सांगू इच्छितो की कंपन्या तुम्हाला १०० च्या किंमतीच्या आत चांगला डेटा आणि टॉकटाइम ऑफर करतात. जरी या प्लँन्सची व्हॅलिडिटी तुम्हाला थोडीशी कमी वाटू शकेल, परंतु या प्रीपेड रिचार्ज प्लॅनमध्ये तुम्हाला ज्या ऑफर मिळतील त्या चांगल्या आहेत. 100 रुपयांपेक्षा कमी रिलायन्स जिओ वर्सेस भारती एअरटेल वर्सेस व्होडा (व्होडाफोन आयडिया) चे प्लॅन आपल्यासाठी कशा टिकून आहेत आणि ते आपल्यास कोणत्या ऑफर देतात हे जाणून घ्या. रिलायन्स जिओच्या 100 रुपयेमध्ये येणारी प्रीपेड रिचार्ज प्लॅन जिओजवळ आपल्यासाठी बर्‍याच प्लॅन आखल्या आहेत ते बरेच काही देतात. आता आपल्याला आपल्या गरजेनुसार काय हवे आहे ते पहावे लागेल. कमी किंमतीत अधिक डेटा आणि अमर्यादित कॉल देणारी असे प्लॅन तुम्ही शोधत असाल तर १०१ रुपये किंमतीत येणारे प्लॅन तुमच्यासाठी योग्य ठरणार आहे, या प्लॅनमध्ये तुम्हाला १२ जीबी डेटा आणि नॉन-जियो नेटवर्कवर 1000 मिनिटांचे कॉलिंग देणार आहे. यानंतर 51 रुपयांच्या किंमतीत येणारे एक प्लॅन आहे, जे आपल्‍याला 6 जीबी डेटासह 500 मिनिटांचे जियोपासून नॉन-जियो मिनट तुम्हाला देते. कंपनीचीही 21 रुपये किंमतीत एक प्लॅन आहे, जी आपल्याला या किंमतीमध्ये 2 जीबी डेटा आणि 200 मिनिटांच्या नॉन-जियो मिनिट मिळतात. येथे, आम्ही आपल्याला सांगू की या प्लॅनची व्हॅलिडिटी आपल्या वर्तमान पॅकवर अवलंबून असते. तथापि 10 आणि 20 रुपयांच्या किंमतीत येत असलेल्या रिचार्ज प्लॅन देखील जिओकडे आहेत, जो आपल्याला चांगली रक्कम ऑफर करत आहेत. याशिवाय 50 रुपयांच्या प्लॅनमध्ये तुम्हाला 5 जीबी डेटा आणि 656 IUC मिनिटे मिळतील, याव्यतिरिक्त १०० रुपयांच्या प्लॅनमध्ये तुम्हाला सुमारे १० जीबी डेटा आणि 1362 IUC मिनिटे मिळतील. व्होडाफोन आयडियाच्या 100 रुपयांच्या किंमतीत येणारे रिचार्ज प्लॅन्स जेव्हा तुम्ही 48 रुपये किंमतीत व्होडाफोन प्लॅनबद्दल चर्चा करता तेव्हा तुम्हाला 3 जीबी डेटा आणि 28 दिवसांची व्हॅलिडिटी मिळते. याशिवाय 200MB चा अतिरिक्त डेटा त्यात उपलब्ध आहे. या व्यतिरिक्त, व्होडाफोनची प्रीपेड प्लॅन 98 रुपये किंमतीत येत आहे, जी आपल्याला 12 जीबी डेटा देते. या प्लॅनमध्ये आपल्याला 28 दिवसांची व्हॅलिडिटी मिळेल. तथापि, जर आपण काही ऑल-राउंडर प्लॅन मिळविण्याचा विचार करीत असाल तर या प्लॅनमध्ये आपणास जास्त डेटा मिळत नसला तरी, कंपनीचेही 79 किंवा Rs 49 रुपयांच्या किंमतीत प्लॅन येत आहेत. जर आपण 49 रुपयांच्या किंमतीत येणाऱ्या प्लॅनबद्दल चर्चा केली तर आपणास 28 दिवसांसाठी 300MB डेटा मिळत आहे. यासह तुम्हाला 38 रुपयांचा टॉकटाइमही मिळणार आहे. तथापि, या प्लॅनमध्ये आपणास प्रति सेकंद 2.5 पैसेही आकारले जाणार आहेत. या व्यतिरिक्त 79 रुपयांच्या किंमतीत येत असलेल्या रिचार्ज प्लॅनबद्दल चर्चा केल्यास या प्लॅनमध्ये तुम्हाला 400MB डेटा मिळतो, या प्लॅनशिवाय तुम्हाला 64 रुपयांचा टॉकटाइमही मिळतोय, त्याशिवाय या प्लॅनमध्ये 64 दिवसांची व्हॅलिडिटी मिळणार आहे. या प्लॅनमध्ये आपण मोबाइल किंवा वेब अ‍ॅपमधून रिचार्ज केल्यास 200MB डेटा स्वतंत्रपणे मिळवू शकता. तथापि, जर आपण 99 रुपये खर्च करू शकत असाल तर आपल्यासाठी एक प्लॅन आहे जी त्याच किंमतीवर येईल आणि 18 दिवसांसाठी 1 जीबी डेटासह 100 एसएमएस ऑफर करेल. या व्यतिरिक्त, आपल्याला या प्लॅनमध्ये अनलिमिटेड कॉल्स मिळणार आहेत, जे आपल्याला सर्व नेटवर्कवर प्राप्त होत आहेत. एअरटेलच्या 100 रुपयांमध्ये येणारे रीचार्ज प्लॅन एअरटेलकडे सध्या 100 रुपयांच्या आत चारच प्रीपेड प्लॅन आहेत. 79 रुपयांच्या प्लॅनमध्ये तुम्हाला एकूण 200 एमबी डेटा तसेच 28 दिवसांचा टॉकटाइम मिळतो, याव्यतिरिक्त तुम्हाला 100 एमबी डेटासह आणखी 49 रुपयांचा प्लॅन मिळतो, जो तुम्हाला 28 दिवसांची व्हॅलिडिटी देतो. सोबत टॉकटाइम देखील ऑफर करते. आपल्याला फक्त मोबाइल डेटा प्लॅन खरेदी करायचा असेल तर 19 रुपयांचा पॅक आहे. जो दोन दिवसांसाठी 200 एमबी डेटा देतो. 48 रुपयांच्या एअरटेल रिचार्ज प्लॅनमध्ये 28 दिवसांसाठी 3 जीबी डेटा उपलब्ध आहे. एअरटेल ग्राहकांना 100 रुपयांपेक्षा कमी ऑल-राउंडर प्रीपेड प्लॅन मिळणार नाहीत आणि आपल्याला चांगल्या फायद्यासाठी अधिक खर्च करण्याची आवश्यकता आहे.

