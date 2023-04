Best SUV Cars : जिकडे तिकडे SUV चीच चर्चा; पण तुम्हाला माहितीयेत का बजेटमधल्या टॉप Five कोणत्या?

Best SUV Cars : भारतात आता छोट्या कारकडे लोकांचे आकर्षण कमी होत आहे. दोन वर्षात मोठ्या गाड्या घेणाऱ्यांच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. त्यापैकीच SUV (स्पोर्ट युटिलिटी व्हेईकल) कार्सची मागणी प्रचंड वाढली आहे. आम्‍ही तुम्‍हाला सांगतो की टॉपला असलेल्या SUV कार्स कोणत्या.

या SUV कार लोकांना पॉवर, परफॉर्मन्स, कम्फर्ट आणि लुक या बाबतीत संतुष्ट करतात. तुम्हीही येत्या काही दिवसांत मोठी SUV खरेदी करणार असाल. तर, तर तुम्ही योग्य ठिकाणी आला आहात. आज आम्ही तुम्हाला पाच सर्वोत्तम मोठ्या SUV कार्सबद्दल महत्त्वाची माहिती देणार आहोत.

Mahindra Thar

या क्रमवारीत पहिला नंबर काढलाय तो महिंद्रा थारने. भारतात सध्या थार कंपनीची क्रेझ आलीय. महिंद्रा थारने 1,00,000 उत्पादनाचा टप्पा ओलांडला आहे. कंपनीने नुकतीच "इमर्जिंग बॉक्सिंग आयकॉन" पुरस्कार जिंकल्याबद्दल निखत जरीनला थार एसयूव्ही भेट दिली. जुने बेस व्हेरियंट AX लवकरच थार एसयूव्हीमध्ये पुन्हा समाविष्ट केले जाऊ शकते.

Price : महिंद्र थार कारची किंमत 9.99 लाख रुपयांपासून सुरू होते आणि 16.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) पर्यंत जाते.

Variant : महिंद्रा थार एएक्स ऑप्शनल आणि एलएक्स मध्ये उपलब्ध आहे दोन प्रकार. रंग: थार सहा रंगांच्या पर्यायांमध्ये उपलब्ध आहे: एव्हरेस्ट व्हाइट (नवीन), ब्लेझिंग ब्रॉन्झ (नवीन), एक्वामेरीन, रेड रेज, नेपोली ब्लॅक आणि गॅलेक्सी ग्रे.

Engine and Transmission : 2- मध्ये उपलब्ध लिटर टर्बो पेट्रोल (150PS/320Nm), 2.2-लीटर डिझेल (130PS/300Nm) आणि 1.5-लीटर डिझेल (118PS/300Nm). 6-स्पीड मॅन्युअल गिअरबॉक्स सर्व इंजिनांसह मानक आहे, तर 2-लीटर टर्बो पेट्रोल आणि 2.2-लीटर डिझेल इंजिनसह 6-स्पीड स्वयंचलित गिअरबॉक्स देखील उपलब्ध आहे.

Features - LED DRL सह हॅलोजन हेडलॅम्प, 7.0-इंच टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम (Android Auto आणि Apple CarPlay कनेक्टिव्हिटीसह), ऑटो एसी, क्रूझ कंट्रोल, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स आणि इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टरमध्ये डिजिटल MID. याशिवाय वॉशेबल इंटीरियर आणि रिमूव्हेबल रुफ पॅनल्सही यामध्ये देण्यात आले आहेत.

Tata Nexon

Price - Tata Nexon ची किंमत 7.80 लाख रुपयांपासून सुरू होते आणि 14.35 लाख रुपये पर्यंत जाते. Nexon च्या नवीन रेड डार्क एडिशनची किंमत 12.35 लाख पासून सुरू होते.

Variation - Tata Nexon XE, XM, XM (S), XM Plus (S), XZ Plus, XZ Plus (HS), XZ Plus (L) आणि XZ Plus (P) प्रकारांमध्ये उपलब्ध. त्याची डार्क एडिशन XZ प्लस व्हेरियंटला मिळते, तर काझीरंगा आणि जेट एडिशन हे टॉप मॉडेल XZA Plus (P) वर आधारित आहेत.

Engine and Transmission : Tata Nexon पेट्रोल आणि डिझेल दोन्ही इंजिन पर्यायांसह उपलब्ध आहे. यात 1.2-लिटर, 3-सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल (110PS/170Nm) आणि 1.5-लिटर, 4-सिलेंडर डिझेल इंजिन (110PS/260Nm) मिळते. या दोन्ही इंजिनांना 5-स्पीड मॅन्युअल आणि एएमटी गिअरबॉक्सचा पर्याय मिळतो.

Mileage : नेक्सॉन पेट्रोल: 17.10 kmpl नेक्सॉन डिझेल MT: 23.20 kmpl नेक्सॉन डिझेल एएमटी: 24.10 kmpl वैशिष्ट्ये: नेक्सॉनमधील अँड्रॉइड ऑटो आणि ऍपल कारप्लेची वैशिष्ट्ये- टच 7 क्रेन 7 मधील अँड्रॉइड ऑटो आणि ऍपल कारप्लेचा समावेश आहे.

Features - प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी सर्व प्रकारांमध्ये ड्युअल फ्रंट एअरबॅग्ज, मागील पार्किंग सेन्सर्स, EBD सह ABS, इलेक्ट्रॉनिक ( ESP) आणि ISOFIX चाइल्ड सीट अँकर.

Toyota Fortuner

Toyota Fortuner टोयोटाने फॉर्च्युनरच्या किंमतीत वाढ केली आहे, ज्यामुळे ती 77,000 रुपयांनी महाग झाली आहे.

Price - भारतातील फॉर्च्युनरची किंमत 32.79 लाख रुपयांपासून सुरू होते, तर टॉप-स्पेस फॉर्च्युनरची किंमत 50.34 लाख रुपयांपासून सुरू होते

Seating Capacity : ही 7 सीटर कार आहे जी सात प्रवासी बसू शकते.

Engine and Transmission - फॉर्च्युनर दोन इंजिन पर्यायांमध्ये उपलब्ध आहे: 2.7L पेट्रोल (166PS/245Nm) आणि 2.8L टर्बो डिझेल (204PS/500Nm). यात डिझेल इंजिनसह 6-स्पीड मॅन्युअल आणि 6-स्पीड ऑटोमॅटिक गिअरबॉक्स पर्याय आहे तर पेट्रोल इंजिनसह 5-स्पीड मॅन्युअल ट्रान्समिशन देण्यात आले आहे. डिझेल मॉडेलला फोर-व्हील-ड्राइव्ह सिस्टमचा पर्याय देखील मिळतो.

Features - 7-सीटर टोयोटा कारला एक मोठी टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम मिळते (स्टँडर्ड व्हेरियंटमध्ये 8.0-इंच डिस्प्ले आणि लेजेंडर व्हेरियंटमध्ये 9.0-इंच डिस्प्ले) जे Android Auto सह येते. आणि Apple CarPlay कनेक्टिव्हिटीला सपोर्ट करते.

Safty Features: प्रवाशांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने यात 7 एअरबॅग्ज, हिल असिस्ट आहेत. वाहन स्थिरता नियंत्रण आणि ABS. EBD सोबत दिलेले आहेत.

Maruti Brezza

Maruti Brezza मारुती ब्रेझा सीएनजी भारतात लाँच झाली आहे.

Price - मारुती ब्रेझा कारची किंमत रु. 8.19 लाख पासून सुरू होते आणि रु. 14.04 लाख (एक्स-शोरूम दिल्ली) पर्यंत जाते.

Variants - Maruti Brezza चार प्रकारात उपलब्ध आहे. LXI, VXI, ZXI आणि ZXI मध्ये उपलब्ध. टॉप-स्पेक ZXI वगळता सर्व प्रकारांसह CNG किट पर्यायी आहे. ZXI आणि ZXI+ रूपे ब्लॅक एडिशनमध्ये देखील उपलब्ध आहेत.

Color- सहा मोनोटोन आणि तीन ड्युअल टोन पर्याय: सिझलिंग रेड, ब्रेव्ह खाकी, एक्स्युबरंट ब्लू, मॅग्मा ग्रे, स्प्लेंडिड सिल्व्हर, पर्ल आर्क्टिक व्हाइट, सिझलिंग रेड विथ मिडनाईट ब्लॅक रूफ, ब्रेव्ह खाकी आर्क्टिक व्हाईट रूफसह आणि मिडनाईट ब्लॅक रूफसह शानदार सिल्व्हर.

Seating Capacity : ही एक 5-सीटर कार आहे जी पाच प्रवासी बसू शकते.

Engine and Transmission : ब्रेझा 1.5-लिटर पेट्रोल इंजिनवर आहे जे 101 PS पॉवर आणि 136 Nm टॉर्क जनरेट करण्यास सक्षम आहे. इंजिनसह त्याला 5-स्पीड मॅन्युअल गिअरबॉक्स आणि 6-स्पीड ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशनची निवड देण्यात आली आहे. या वाहनाच्या सीएनजी आवृत्तीमध्येही हाच इंजिन पर्याय उपलब्ध आहे. त्याचे पॉवर आउटपुट 88 PS आणि 121.5 Nm आहे जे नियमित मॉडेलपेक्षा कमी आहे. CNG व्हर्जनमध्ये इंजिनसोबत 5-स्पीड मॅन्युअल गिअरबॉक्सचा पर्याय देण्यात आला आहे.

Hyundai Creta

Price – Hyundai Creta ची किमत 10.87 लाख पासून सुरू होते. आणि रु. 19.20 लाख (एक्स-शोरूम) पर्यंत जातात.

Variant : क्रेटा सात प्रकारांमध्ये E, EX, S, S Plus, SX एक्झिक्युटिव्ह, SX आणि SX(O) मध्ये उपलब्ध आहे.

Seating Capacity – या गाडीत पाच लोक आरामात प्रवास करू शकतात.

Color : ह्युंदाई क्रेटा कार सिक्स मोनोटोन आणि उपलब्ध ड्युअल टोन कलर ऑप्शनमध्ये - पोलर व्हाइट, डेनिम ब्लू, फँटम ब्लॅक, टायटन ग्रे, टायफून सिल्व्हर, रेड मलबेरी आणि पोलर व्हाइट विथ फँटम ब्लॅक रूफ.

Engine Specification : ह्युंदाई क्रेटा 1.5-लिटर नैसर्गिकरित्या एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजिनद्वारे समर्थित असेल (१५५ पीएस/१४४ एनएम), १.५-लिटर डिझेल (११५ पीएस/२५० एनएम) आणि १.४-लिटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजिन (१४० पीएस/२४२ एनएम). 6-स्पीड मॅन्युअल गिअरबॉक्स नैसर्गिकरित्या आकांक्षा असलेल्या पेट्रोल आणि डिझेल इंजिनसह देण्यात आली आहे.

एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजिन देखील CVT आणि IMT गीअरबॉक्स (फक्त मिड-स्पेक S प्रकारात) आणि डिझेल इंजिन 6-स्पीड टॉर्क कन्व्हर्टर गिअरबॉक्ससह ऑफर केले जाईल.