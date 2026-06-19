Mobile Buying Best Time : मोबाईल खरेदी करण्यासाठी सगळ्यात बेस्ट वेळ कोणती? फक्त दिवाळी नाही, तर 'या' महिन्यात मिळतो बंपर डिस्काउंट

मोबाईल खरेदी करण्याची योग्य वेळ शोधणे म्हणजे पैशांची मोठी बचत करणे होय. स्मार्टफोन मार्केटमध्ये दर महिन्याला नवीन मॉडेल्स येत असतात, पण खरेदीसाठी असा एक खास काळ असतो जिथे तुम्हाला सर्वोत्तम डील मिळते..सणासुदीचा सुवर्णकाळ आणि बंपर डिस्काउंटभारतात मोबाईल खरेदी करण्यासाठी ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर हे महिने सर्वात 'बेस्ट' मानले जातात. या काळात येणाऱ्या दिवाळी, दसरा आणि नवरात्रीच्या मुहूर्तावर ई-कॉमर्स कंपन्या आणि स्थानिक दुकानदार ग्राहकांसाठी ऑफर्सचा पाऊस पाडतात.'ग्रेट इंडियन फेस्टिव्हल' किंवा 'बिग बिलियन डेज' सारख्या सेलमध्ये मोबाईल फोनवर २५% ते ४०% पर्यंतचा थेट डिस्काउंट पाहायला मिळतो. त्यामुळे जर तुम्हाला फ्लॅगशिप किंवा बजेट फोन घ्यायचा असेल, तर या सणासुदीच्या महिन्यांची वाट पाहणे कधीही फायदेशीर ठरते..Online Scam : मुंबईची घटना! मोबाईल गरम होताच बँक अकाऊंटमधले 70 हजार गायब, फ्रॉड नेमका काय? सुरक्षित कसं राहायचं पाहा.नवीन मॉडेल्सचे आगमन आणि जुन्या किंमतीत घसरणनवीन स्मार्टफोन लॉन्च होण्याची वेळ ही देखील खरेदीसाठी उत्तम संधी असते. सहसा कंपन्या जानेवारी ते मार्च आणि ऑगस्ट ते सप्टेंबर या काळात त्यांचे नवीन फ्लॅगशिप फोन्स मार्केटमध्ये आणतात. जेव्हा एखादा नवीन मॉडेल बाजारात येतो, तेव्हा त्याच्या आधीच्या व्हर्जनच्या (उदा. iPhone किंवा Samsung चे जुने मॉडेल) किंमतीत अचानक मोठी घसरण होते. फोनच्या फीचर्समध्ये फारसा फरक नसतानाही तुम्हाला तोच ब्रँडेड फोन खूप कमी किंमतीत खरेदी करता येतो..MRI चा जमाना गेला? AI च्या मदतीने फुल बॉडी स्कॅन करतय 'हे' डिव्हाईस; तेही चक्क एका मिनिटात, खर्च किती?.वर्षाअखेरीचा 'इयर एंड सेल' आणि स्टॉक क्लिअरन्सडिसेंबर महिना संपताना अनेक कंपन्या आणि रिटेलर्स त्यांचा जुना स्टॉक संपवण्यासाठी 'इयर एंड सेल' (Year End Sale) आयोजित करतात. नवीन वर्षात नवीन तंत्रज्ञान येणार असल्याने, कंपन्यांना चालू वर्षाचा स्टॉक लवकरात लवकर विकायचा असतो. या डिसेंबर महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात बँक ऑफर्स, नो कॉस्ट emi (No Cost EMI) आणि एक्सचेंज बोनसचा मोठा फायदा मिळतो. यामुळे ग्राहकांना अगदी कमी बजेटमध्ये देखील चांगला स्मार्टफोन आपल्या घरी नेता येतो..Whatsapp मध्ये मोठं अपडेट! आता विना मोबाईल करता येणार व्हिडिओ अन् ग्रुप वॉइस कॉल; पण कसं? पाहा एका क्लिकवर.मान्सून डील्स आणि 'बॅक टू कॉलेज' ऑफर्ससणासुदीच्या काळाव्यतिरिक्त, जून ते ऑगस्ट या मान्सूनच्या महिन्यांतही स्मार्टफोनवर विशेष सवलत मिळते. या काळात कॉलेज सुरू होत असल्याने तरुणांना आकर्षित करण्यासाठी 'बॅक टू कॉलेज' (Back to College) ऑफर्स दिल्या जातात. यामध्ये प्रामुख्याने विद्यार्थ्यांना आयडी कार्डवर अतिरिक्त डिस्काउंट, मोफत इयरबड्स किंवा गॅझेट्स मिळतात. त्यामुळे जर तुम्ही विद्यार्थी असाल किंवा तुम्हाला बजेट स्मार्टफोन हवा असेल, तर पावसाळ्यातील या ऑफर्सचा नक्कीच विचार करायला हवा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.