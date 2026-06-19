विज्ञान-तंत्र

Mobile Buying Best Time : मोबाईल खरेदी करण्यासाठी सगळ्यात बेस्ट वेळ कोणती? फक्त दिवाळी नाही, तर 'या' महिन्यात मिळतो बंपर डिस्काउंट

Best Time to Buy Mobile Phone in India : मोबाईल खरेदी करण्याची सर्वोत्तम वेळ कधी असते? जाणून घ्या सविस्तर
How to Choose the Right Time to buy new mobile phone

How to Choose the Right Time to buy new mobile phone

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

मोबाईल खरेदी करण्याची योग्य वेळ शोधणे म्हणजे पैशांची मोठी बचत करणे होय. स्मार्टफोन मार्केटमध्ये दर महिन्याला नवीन मॉडेल्स येत असतात, पण खरेदीसाठी असा एक खास काळ असतो जिथे तुम्हाला सर्वोत्तम डील मिळते.

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