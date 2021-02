नवीन स्मार्टफोन घ्यायचा आहे, फसवणूक टाळण्यासाठी जाणून घ्या 'या' दहा गोष्टी

अकोला : आपण नवीन स्मार्टफोन खरेदी करणार असाल तर आपण काही अत्यंत महत्वाच्या गोष्टींची काळजी घ्यावी. ज्यामुळे आपल्याला एक चांगला स्मार्टफोन खरेदी करण्यास मदत होईल. तसेच, कोणत्याही मोठ्या फसवणुकीला टाळू शकेल. खरं तर, सध्या स्मार्टफोन कंपन्या दररोज नवीन स्मार्टफोन बाजारात आणत आहेत, जे ग्राहकांच्या समोर काही वैशिष्ट्ये अतिशय चतुराईने सादर करतात. यापैकी प्रोसेसर, कॅमेरा आणि बॅटरी महत्त्वाची आहेत. परंतु स्मार्टफोन कंपन्या काही महत्वाच्या गोष्टी ग्राहकांकडून लपवतात किंवा त्या सादर करतात ज्या ग्राहकांच्या नजरेतून सुटतात. अशा परिस्थितीत आम्ही आपल्याला अशी माहिती सांगणार आहोत, ज्यामुळे आपल्याला एक उत्कृष्ट स्मार्टफोन खरेदी करण्यात मदत होईल. ब्रँड कोणताही असो स्मार्टफोन खरेदी करण्यापूर्वी मनातून काढून टाकणारी पहिली गोष्ट म्हणजे स्मार्टफोन ब्रँड. वास्तविक बहुतेक स्मार्टफोन कंपन्या जुगाडवरून स्मार्टफोन बनवतात. म्हणजे, कोणताही स्मार्टफोन ब्रँड. पण कॅमेरा सोनीचा असेल, अमोलेड डिस्प्ले सॅमसंग असेल. आणि गुगलचे अँड्रॉइड आणि प्रोसेसर कंपनीकडून स्मार्टफोन बनवतात. अशा परिस्थितीत स्मार्टफोन विकत घेताना स्मार्टफोनच्या ब्रँडवर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी वैशिष्ट्यांकडे लक्ष दिले पाहिजे. स्क्रीन कोणती स्क्रीन चांगली आहे याबद्दल एलसीडी चांगला आहे किंवा सॅमसंगचा एमोलेड याबद्दल अनेकदा लोक संभ्रमात असतात. वास्तविक, एलसीडी डिस्प्लेमध्ये अधिक चमक आहे. परंतु एमोलेड पॅनेल बॅटरी वाचवते. तसेच त्यात रंगही बरीच चांगले दिसतात. अशा परिस्थितीत, आपल्याला एलसीडी आणि एएमओएलओडी दरम्यान निवड करायची असल्यास एएमओएलईडी नेहमीच निवडले जावे. रीफ्रेश रेट स्मार्टफोन खरेदी करताना एखाद्याला प्रदर्शनाच्या रीफ्रेश रेटबद्दल माहिती असणे आवश्यक आहे. हे फोन 60 हर्ट्ज, 90 हर्ट्ज, 120 हर्ट्ज, 144 हर्ट्ज ते 480 हर्ट्ज पर्यंत असतात. हे आपल्या फोनमधील गुळगुळीतपणाचे पुरावे आहेत. अधिक रीफ्रेश रेट गेमिंग सोप्प करून टाकतात. यासह, फोनच्या निराकरणाकडे देखील लक्ष दिले पाहिजे. 6 इंचाच्या स्क्रीनसह स्मार्टफोनसाठी एचडी रिझोल्यूशन चांगले मानले जात नाही. या आकारात फुल एचडी रिझोल्यूशन ठेवणे चांगले. ऑपरेटिंग सिस्टम नेहमीच नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टमसह फोन खरेदी करा. बाजारात सहसा दोन ऑपरेटिंग सिस्टम अँड्रॉइड आणि आयओएस असतात. अँड्रॉइड हे गुगलचे आहे, ज्याची नवीनतम आवृत्ती अँड्रॉइड11 आहे. आयओएस अॅपलची ऑपरेटिंग सिस्टम आहे. आयओएस अँड्रॉइडपेक्षा डिव्हाइसवर अधिक सुरक्षा प्रदान करते. प्रोसेसर प्रोसेसर फोनचे जीवन आहे. फोन खरेदी करताना प्रोसेसरची विशेष काळजी घेतली पाहिजे. क्वालकॉम, मीडियाटेक हेलिओ, अॅपल बियोनी, एक्झिनोस या कंपन्यांचे प्रोसेसर बाजारात आहेत. परंतु या प्रोसेसरच्या नावाऐवजी त्यांच्या चिपच्या आकाराकडे लक्ष दिले पाहिजे. चिपचा आकार जितका लहान असेल तितकाच त्याची कामगिरी चांगली होईल. चिप आकार नॅनो मीटरमध्ये मोजली जाते. ते 12nm, 8nm, 7nm, 5nm या आकारात येतात. 12nm ऐवजी 8nm किंवा 7nm चिपसेट असलेला फोन घेणे चांगले आहे. जर आपण महागडे स्मार्टफोन खरेदी करत असाल तर 5nm चिपसेट असलेला स्मार्टफोन खरेदी करणे हा एक चांगला पर्याय असेल. अॅपलची नवीनतम अॅपल ए 14 बायोनिक चिप 5nm आकारात आहे. रॅम आणि स्टोरेज ज्या प्रकारे फोनने लोकांच्या गरजा वाढवल्या आहेत. या प्रकरणात, अधिक स्टोरेज आवश्यक आहे. तसेच, अॅप चालविण्यासाठी खूप अंतर्गत स्टोरेज आवश्यक आहे. आपण बजेट स्मार्टफोन खरेदी करत असल्यास, तेथे किमान 64 जीबी स्टोरेज असल्याचे पहा. त्याच वेळी, मिड रेंज स्मार्टफोनसाठी 128 जीबी स्टोरेज आणि फ्लॅगशिप स्मार्टफोनसाठी 256 जीबी स्टोरेज आवश्यक राहते. आपण फोनवर गेम खेळत असल्यास किंवा अधिक अॅप्स वापरत असल्यास, अधिक रॅमसह स्मार्टफोन मिळविणे आपल्यासाठी चांगले होईल. अशा परिस्थितीत, 4 जीबी ते 6 जीबी रॅम हा बजेट स्मार्टफोनसाठी अधिक चांगला मानला जातो. महागड्या फोनमध्ये 12 जीबी पर्यंत रॅम व्यवस्थित राहिल. कॅमेरा जास्त मेगापिक्सेल आणि अधिक लेन्सच्या आधारे फोनचा कॅमेरा निवडला जाऊ नये. जर असे झाले तर कमी मेगापिक्सेल आयफोनसह चांगला फोटो कसा क्लिक केला जाऊ शकतो. चांगल्या कॅमेर्‍याची हमी केवळ अधिक मेगापिक्सेलच नाही तर कॅमेराचा सेन्सर आकार, अपर्चर, शटर स्पीड आणि फोनचा प्रोसेसर फोनचा कॅमेरा अधिक चांगला बनवतो. अशा परिस्थितीत फोन घेताना या कॅमेऱ्याशी संबंधित या सर्व गोष्टींचीही काळजी घेतली पाहिजे. बॅटरी अधिक अॅप्स आणि अधिक दैनंदिन वापरामुळे, फोनमध्ये मोठी बॅटरी असणे आवश्यक झाले आहे. फोनमध्ये 4000mAh पेक्षा मोठी बॅटरी नेहमीच निवडणे चांगले. आता फोन जास्त रिफ्रेश रेट, उच्च चमक आणि उच्च रिझोल्यूशनसह येतात जे अधिक बॅटरीचा वेगवान वापर करतात. चार्जिंग स्पिड बॅटरीच्या जास्त वापरामुळे नेहमीच वेगवान चार्जर असलेला स्मार्टफोन निवडा. सध्या, 18 डब्ल्यू ते 65 डब्ल्यूपर्यंतचे चार्जर येऊ लागले आहेत, जे काही मिनिटांत स्मार्टफोनला पूर्ण चार्ज करतात. अशा परिस्थितीत ग्राहकांनी आपल्या गरजेनुसार चार्जर निवडले पाहिजे. वजन बर्‍याचदा मोठ्या बॅटरीमुळे स्मार्टफोनचे वजन अधिक होते. अशा परिस्थितीत फोन ठेवण्यात समस्या आहे. तसेच, ते खिशात ठेवण्यातही समस्या आहे. अशा परिस्थितीत नेहमीच 200 ग्रॅम कमी कारणास्तव स्मार्टफोन निवडणे चांगले. संपादन : सुस्मिता वडतिले

Web Title: Beware of fraud when buying a new smartphone