ChatGPT अन् Google Gemini च्या नावाखाली मोठा Scam! युजर्सच्या अकाऊंटमधून आपोआप कट होत आहेत पैसे; नेमकं प्रकरण काय?

आजकाल प्रत्येकजण एआय चॅटबॉट्सचा वापर करतो. ChatGPT, Google Gemini चे सब्स्क्रिप्शन घेऊन अनेक जण काम सुलभ करतात. पण ही सोयीची सेवा आता मोठ्या फसवणुकीचे साधन बनली आहे. अनेक युजर्सच्या तक्रारीनुसार सबस्क्रिप्शन घेतल्यानंतर त्यांच्या खात्यातून परवानगीशिवाय पैसे कापले जात आहेत. ही फसवणूक इतकी चलाख आहे की सुरुवातीला कुणालाच कळत नाही..या घोटाळ्याची पद्धत अतिशय हुशार आहे. प्रथम वापरकर्ता एआय चॅटबॉटची नियमित सदस्यता घेतो आणि नेहमीप्रमाणे त्याचा वापर सुरू ठेवतो. काही दिवसांनी त्याच पेमेंट पद्धतीचा वापर करून गिफ्ट कार्ड्स खरेदी केली जातात. हे व्यवहार बँक स्टेटमेंटमध्ये मूळ सेवेच्या नावानेच दिसतात त्यामुळे संशय येत नाही. काहींना "तुम्ही भेटवस्तू पाठवली" (Gift voucher)) असा ईमेलही येतो. यामुळे गोंधळ अधिक वाढतो. ही फसवणूक खऱ्या ऑफर्सपेक्षा वेगळी आहे, कारण यात वापरकर्त्याची माहिती चोरून किंवा सिस्टीमचा गैरफायदा घेऊन पैसे काढले जातात..ही फसवणूक ओळखणे का कठीण जाते? कारण हे शुल्क नियमित सबस्क्रिप्शन किंवा अतिरिक्त सेवेसारखे दिसते. छोट्या-छोट्या रकमांमधून पैसे कापले जातात, त्यामुळे बऱ्याच लोकांना उशिराच लक्षात येते. कधीकधी एकदम मोठी रक्कमही जाते. हजारो रुपये गमावल्याची अनेक प्रकरणे समोर आली आहेत. बँक आणि कंपनीकडे परतावा मिळवण्यासाठी वेळ आणि प्रयत्न दोन्ही लागतात.सुरक्षेसाठी काय कराल?कोणताही संशयास्पद व्यवहार दिसला की ताबडतोब एआय कंपनीच्या सपोर्टला संपर्क करा, सबस्क्रिप्शन रद्द करा आणि बँकेला चार्ज-बॅकसाठी सांगा. पासवर्ड बदला, टू-फॅक्टर ऑथेंटिकेशन चालू करा आणि बँक स्टेटमेंट नियमित तपासा. कंपन्या आता अधिक सुरक्षा उपाय करत आहेत, पण सावध राहणे हाच सर्वोत्तम उपाय आहे.