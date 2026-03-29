Call Scams : जर तुमच्या मोबाईलवर येत आहे सायलेंट फोन; तर सावध व्हा, नवा AI फ्रॉड करेल बँक खाते रिकामे, पाहा सुरक्षित कसे राहाल

Why AI-Powered Silent Calls Are Dangerous : जर तुम्हाला वारंवार असे कॉल येतात ज्यात फोन उचलल्यावर कोणताही आवाज येत नाही, तर सावध व्हा. एक नवीन आणि धोकादायक एआय scam तुमच्या बँक खात्याला लक्ष्य करू शकतो. 'सायलेंट कॉल स्कॅम' नावाची ही नवीन फसवणूक सध्या वेगाने पसरत आहे. या घोटाळ्यात फसवणूक करणारे एआय तंत्रज्ञानाचा वापर करून हजारो लोकांच्या मोबाईल नंबरवर कॉल करतात..कॉल येतो, तुम्ही फोन उचलता पण दुसऱ्या बाजूला पूर्ण शांतता..काही सेकंदातच कॉल आपोआप कट होतो. अनेक जण याकडे दुर्लक्ष करतात किंवा 'चुकून आला असेल' असं समजतात. पण हा काही चुकून येणारा कॉल नाही, तर एक मोठा सापळा आहे. फसवणूक करणारे हे सायलेंट कॉल्स वापरून तुमचा नंबर सक्रिय आणि उत्तर देणारा आहे की नाही हे तपासतात. एआय प्रणाली हजारो नंबर एकाच वेळी कॉल करते आणि जे लोक फोन उचलतात, त्यांच्या नंबरची नोंद सक्रिय म्हणून केली जाते..एकदा तुमचा नंबर या यादीत गेला की, तुम्ही पुढील मोठ्या फसवणुकीसाठी सोपा लक्ष्य बनता. तुम्हाला फिशिंग कॉल्स, बनावट बँक मेसेजेस, ओटीपी घोटाळे किंवा थेट बँक खाते रिकामे करण्याचे प्रयत्न होऊ शकतात.ही फसवणूक इतकी धोकादायक आहे की, यात एकही रुपया मागितला जात नाही. फक्त तुमची माहिती गोळा केली जाते. नंतर ही माहिती वापरून तुम्हाला मोठ्या आर्थिक फसवणुकीत अडकवले जाते. सायबर गुन्हेगार आता एआयचा वापर करून फसवणुकीच्या पद्धती अधिक चाणाक्ष आणि वेगवान करत आहेत..कसं ओळखाल हे सायलेंट कॉल्स?वारंवार अनोळखी नंबरवरून कॉल येणेफोन उचलल्यावर पूर्ण शांतताकाही सेकंदातच कॉल आपोआप डिस्कनेक्ट होणेअशा कॉल्सकडे कधीही दुर्लक्ष करू नका. लगेच फोन कट करा. अनोळखी नंबरवर कोणतीही वैयक्तिक किंवा बँकिंग माहिती सांगू नका. तुमच्या फोनमध्ये उपलब्ध असलेले स्पॅम ब्लॉकर किंवा कॉल ब्लॉकिंग अॅप चालू ठेवा. वारंवार येणारे नंबर ब्लॉक करा.