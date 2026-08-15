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E-scooter: बॅटरी काढा, घरात नेऊन चार्ज करा! BGauss OoWah इलेक्ट्रीक स्कूटर बाजारात; पाहा किंमत अन् जबरदस्त फीचर्स! 

BGauss OoWah MAX Plus EV Launched: बीगॉसने लाँच केली नवीन 'OoWah MAX Plus' इलेक्ट्रिक स्कूटर; रिमूव्हेबल बॅटरीसह फास्ट चार्जिंग अन् हायटेक फीचर्सचा समावेश...
BGauss OoWah MAX Plus EV Specs: 145km Range, Removable LFP Battery, and Fast Charging

BGauss OoWah MAX Plus EV Specs: 145km Range, Removable LFP Battery, and Fast Charging

esakal 

सकाळ डिजिटल टीम
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BGauss OoWah MAX Plus Electric Scooter Launched: बीगॉस (BGauss) या प्रमुख इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादक कंपनीने आपली नवीन ई-स्कूटर BGauss OoWah MAX Plus लाँच केली आहे. 'EV Pop' लाइन-अप मधील हा नवीन मॉडेल सध्याच्या OoWah EX च्या वरच्या श्रेणीत सादर करण्यात आला आहे. पहिल्यांदा ई-स्कूटर खरेदी करणारे नागरिक आणि तरुणांना लक्षात ठेवून याचे डिझाइन करण्यात आले आहे. बाजारात याची थेट स्पर्धा Ola S1, Ather Rizta आणि TVS iQube/iQube व्हेरियंट्सशी असेल.

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