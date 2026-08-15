E-scooter: बॅटरी काढा, घरात नेऊन चार्ज करा! BGauss OoWah इलेक्ट्रीक स्कूटर बाजारात; पाहा किंमत अन् जबरदस्त फीचर्स! 

BGauss OoWah MAX Plus Electric Scooter Launched: बीगॉस (BGauss) या प्रमुख इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादक कंपनीने आपली नवीन ई-स्कूटर BGauss OoWah MAX Plus लाँच केली आहे. 'EV Pop' लाइन-अप मधील हा नवीन मॉडेल सध्याच्या OoWah EX च्या वरच्या श्रेणीत सादर करण्यात आला आहे. पहिल्यांदा ई-स्कूटर खरेदी करणारे नागरिक आणि तरुणांना लक्षात ठेवून याचे डिझाइन करण्यात आले आहे. बाजारात याची थेट स्पर्धा Ola S1, Ather Rizta आणि TVS iQube/iQube व्हेरियंट्सशी असेल..दमदार रेंज अन् पोर्टेबल बॅटरी145 किमी रेंज: ARAI च्या प्रमाणपत्रांनुसार, ही स्कूटर एका चार्जमध्ये 145 किलोमीटरची रेंज देते.रिमूव्हेबल LFP बॅटरी: यामध्ये 3kWh क्षमतेची LFP बॅटरी दिली आहे, जी घरच्या घरी चार्ज करण्यासाठी सहज बाहेर काढता (Swappable/Removable) येते.इंजिन व स्पीड: यामध्ये 2.4kWh पीक पॉवरची PMSM हब मोटर दिली असून, स्कूटरची टॉप स्पीड 60 किमी प्रतितास ठेवण्यात आली आहे..Kia Sorento: फॉर्च्यूनरला टक्कर! कियाची पहिली हायब्रिड SUV 'Sorento' लाँचसाठी तयार; प्री-बुकिंग सुरू!.चार्जिंग वेळ अन् पर्यायकंपनी स्कूटरसोबत कोणतीही अतिरिक्त किंमत न घेता 750W चा चार्जर मोफत देत आहे.750W चार्जर: 0 ते 80% चार्जिंगसाठी 3 तास 30 मिनिटे लागतात, तर 0 ते 100% साठी 4 तास 55 मिनिटे लागतात.1350W फास्ट चार्जर: फास्ट चार्जरच्या मदतीने ही स्कूटर अवघ्या 2 तास 50 मिनिटांत 100% चार्ज होऊ शकते..डिझाइन, वजन अन् फीचर्सवजन अन् स्टोरेज: या स्कूटरचे वजन 104 किलो असून, यात 160 मिमी ग्राउंड क्लिअरन्स आणि 765 मिमी सीट हायट मिळतात. सीटच्या खाली 21 लिटरची बूट स्पेस देण्यात आली आहे.स्मार्ट फीचर्स: 'डिस्टन्स टू एम्प्टी' इंडिकेटर, रिव्हर्स असिस्ट, लिम्प होम मोड, USB चार्जिंग, ऑल-LED लाइटिंग आणि CBS सह ड्रम ब्रेक्स मिळतात.CAN-इनेबल्ड तंत्रज्ञान: बॅटरी CAN (Controller Area Network) आधारित आहे, ज्यामुळे बॅटरी आणि स्कूटरमधील कम्युनिकेशन अधिक जलद राहते. मोटर आणि बॅटरी दोन्ही IP67 वॉटरप्रूफ रेटिंगसह येतात..किंमत, कलर्स अन् वॉरंटीएक्स-शोरूम किंमत: BGauss OoWah MAX Plus ची एक्स-शोरूम किंमत 1.23 लाख रुपये आहे. (या मालिकेतील OoWah EX मॉडेल 94,990 रुपयांत उपलब्ध आहे).रंग पर्याय: एम्बाल्ड शॅडो, जामुन पंच, टँगी टोमा आणि जेस्टी रेड या आकर्षक रंगांमध्ये ही स्कूटर खरेदी करता येईल.वॉरंटी: गाडी आणि चार्जरवर 3 वर्षे किंवा 36,000 किमी, तर बॅटरीवर 3 वर्षे किंवा 50,000 किमीची वॉरंटी दिली जात आहे. ही वॉरंटी 5 वर्षे किंवा 75,000 किमीपर्यंत वाढवता (Extend) येऊ शकते..Google Pixel 11 Series Launch: गुगलचे ४ नवे फोन भारतात लाँच! खरेदीवर १० हजार कॅशबॅक; पाहा किमती, फीचर्स अन् ऑफर्स....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.