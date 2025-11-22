Black Friday Sale : फक्त 1 रुपया देऊन घरी न्या AC, TV अन् फ्रिज! दिवाळीला सुद्धा विकलं गेलं नाही इतक स्वस्त सामान, ऑफर पाहा एका क्लिकवर

Haier Black Friday 2025 Offers : दिवाळीतही ज्या स्वस्त ऑफर्ससाठी रांगा लागल्या नव्हत्या, त्या आता ब्लॅक फ्रायडे सेलमध्ये हायर इंडियाने आणल्या आहेत. “Pay 1 Rupee, Take Haier Home” या जबरदस्त ऑफरने ग्राहकांना थक्क करून सोडले आहे. फक्त 1 रुपया देऊन स्मार्ट रेफ्रिजरेटर, एअर कंडिशनर, एलईडी टीव्ही, वॉशिंग मशीन किंवा रोबोट व्हॅक्यूम क्लीनर घरी न्यायचे आणि बाकीची रक्कम सोप्या ईएमआयमध्ये द्यायचे..इतकी मस्त आणि स्वस्त डील यापूर्वी कधीच नव्हती.हायर इंडियाने २१ ते ३० नोव्हेंबर या १० दिवसांच्या खास ब्लॅक फ्रायडे सेलमध्ये देशभरात ही भन्नाट ऑफर आणली आहे. या कालावधीत कंपनीची सर्व प्रीमियम आणि हायटेक उपकरणे अगदी नाममात्र किंमतीत मिळणार आहेत. स्मार्ट फ्रीज, एनर्जी सेव्हिंग वॉशिंग मशीन, 4k LEDटीव्ही, इन्व्हर्टर एसी, मायक्रोव्हेव्ह आणि अगदी ऑटोमॅटिक रोबोट क्लीनरही या सेलचा भाग आहेत. प्रत्येक उत्पादनात आधुनिक डिझाइन, प्रगत तंत्रज्ञान आणि ऊर्जा बचतीचे फीचर आहे..iPhone 16 Plus : बंपर ऑफर! iPhone 16 च्या मॉडेलवर चक्क 25 हजारचा डिस्काउंट; खरेदीसाठी लागल्या रांगा, जाणून घ्या कुठ सुरुय डील.सर्वात मोठे आकर्षण म्हणजे फक्त १ रुपया वाली योजना. ग्राहक स्टोअरमध्ये किंवा ऑनलाइन फक्त १ रुपया देऊन उत्पादन घरी न्यायला मोकळे. उर्वरित रक्कम महिन्याला फक्त ९९४ पासून सुरू होणाऱ्या ईएमआयमध्ये १८ महिन्यांपर्यंत विभागली जाईल. त्यातही निवडक मॉडेल्सवर थेट २५ टक्के पर्यंत कॅशबॅक मिळणार आहे. म्हणजे एकाच वेळी मोठी रक्कम न देता घरात प्रीमियम उपकरणे आणता येणार आहेत..DMart Sale : डीमार्टमध्ये कोणत्या दिवशी वस्तू खरेदी करणे जास्त स्वस्त आणि फायद्याचे ठरते? जाणून घ्या एका क्लिकवर.याशिवाय हायरने ग्राहकांना आणखी गोड सरप्राइज दिले आहे.. निवडक उपकरणांवर वाढीव वॉरंटी. टीव्ही असो की एसी, दीर्घकाळ निश्चिंत वापरासाठी ही हमी खूप मोठा दिलासा आहे.ब्लॅक फ्रायडे आता भारतातही सणासुदीएवढाच उत्साह निर्माण करतो आहे. हायरने याच उत्साहाला हात घालत परवडणाऱ्या किमतीत प्रीमियम लाइफस्टाइल देण्याचे वचन पूर्ण केले आहे. घर स्मार्ट, मॉडर्न आणि तंत्रज्ञानसंपन्न करायचे असेल तर ही संधी सोडू नका. ३० नोव्हेंबरपर्यंत हायर स्टोअर्स किंवा ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर या डील्सचा लाभ घ्या. कारण अशी ऑफर पुन्हा यायला उशीर लागेल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.