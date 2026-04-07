Mega Recharge : परत आला 'या' बड्या कंपनीचा हिरो रिचार्ज प्लॅन! फक्त 1 रुपयांत 30 दिवसांची वैधता; 60GB डेटा, अनलिमिटेड कॉल, 3000 SMS

मोबाइल रिचार्जच्या किमती दिवसेंदिवस वाढत आहेत. अशा वेळी BSNLने आपल्या सर्वात लोकप्रिय '1 रुपयाचा फ्रीडम प्लॅन' पुन्हा सादर केला आहे. याला हिरो प्लॅन म्हणूनही ओळखलं जातं. फक्त 1 रुपया देऊन तुम्ही पूर्ण महिनाभर मोबाइल सहज वापरू शकता. हे ऑफर नवीन ग्राहकांसाठी आहे आणि देशभरात उपलब्ध आहे..या प्लॅनमध्ये दररोज 2 GB हायस्पीड 4G डेटा मिळतो. म्हणजे 30 दिवसांत एकूण 60 GBडेटा. यूट्यूबवर दोन तास व्हिडिओ बघता येईल, व्हॉट्सअॅप, इन्स्टाग्राम, फेसबुक सहज चालेल. व्हिडिओ कॉल्सही करता येतील. डेटा संपला तरी इंटरनेट 40 kbps वेगाने चालू राहील म्हणजे ब्राउझिंग थांबणार नाही.कॉलिंगची तर मजाच आहे. पूर्ण 30 दिवस कोणत्याही नेटवर्कवर अनलिमिटेड कॉल्स करता येतील. कोणतीही मर्यादा नाही. शिवाय दररोज 100 SMS मिळतील. म्हणजे महिन्यात 3000 SMS.. बँक ओटीपी, UPI अलर्ट, नोंदणी-सर्व काही सहज होईल..सर्वात मोठा फायदा म्हणजे मोफत सिम कार्ड.. फक्त 1 रुपया भरल्यानंतर तुम्हाला नवीन BSNL सिम मिळेल आणि ती सक्रिय होताच प्लॅन सुरू होईल. सिमसहित पूर्ण 30 दिवस वैधता.ही ऑफर फक्त नवीन ग्राहकांसाठी आहे. ज्यांच्याकडे आधी BSNLसिम नाही त्यांना फायदा होईल. जुन्या बीएसएनएल यूजर्सना ही प्लॅन लागू होणार नाही. प्लॅन घेणे खूप सोपे आहे. जवळच्या BSNL कस्टमर सर्व्हिस सेंटर किंवा अधिकृत विक्रेत्याकडे जा. आधार कार्ड किंव पॅनकार्ड सारखा ओळखीचा पुरावा घेऊन जा..फक्त 1 रुपया भरला की नवीन सिम मिळेल आणि प्लॅन आपोआप सुरू होईल. तुमच्या भागात बीएसएनएल 4G नेटवर्क चांगले असेल तर वेगवान इंटरनेट आणि कॉल्सचा पूर्ण आनंद घेता येईल. विद्यार्थी, छोटे व्यापारी, ग्रामीण भागातील लोकांसाठी हा प्लॅन खरा 'हिरो' ठरेल. महागड्या प्लॅनपासून दूर राहूनही चांगला डेटा आणि कॉलिंग मिळेल. बीएसएनएलने ग्राहकांच्या मागणीला मान देऊन हा प्लॅन परत आणला आहे.आता लगेच जवळच्या बीएसएनएल केंद्रावर जा आणि फायदा घ्या. फक्त 1 रुपया आणि महिनाभर कनेक्टेड राहा.