विज्ञान-तंत्र

Recharge Plan : फक्त दोनच दिवस उरले! 251 वाली रीचार्ज ऑफर संपणार; दिवसाला 9 रुपये खर्चात 100GB डेटा अन् फ्री कॉलिंग, 100 SMS

bsnl 251 learners plan : बीएसएनएलचा 251 रुपयेवाला लर्नर्स प्लॅन फक्त 28 दिवसांसाठी 100 GB हायस्पीड डेटा (unlimited), अनलिमिटेड कॉलिंग, फ्री रोमिंग आणि रोज 100 SMS देतो.
BSNL cheapest recharge pplan

BSNL cheapest recharge pplan

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) ने विद्यार्थ्यांसाठी खास भेट आणली आहे. कंपनीने लाँच केलेला 251 रुपयेचा ‘लर्नर्स प्लॅन’ सध्या चर्चेचा विषय ठरला आहे. या प्लॅनमध्ये 28 दिवसांसाठी एकूण 100 GB हायस्पीड डेटा, अमर्यादित कॉलिंग, फ्री राष्ट्रीय रोमिंग आणि दररोज 100 मोफत SMS मिळतात. विशेष म्हणजे डेटावर कोणतीही मर्यादा नाही म्हणजे एका दिवसात 50 GB ही वापरता येतील

Loading content, please wait...
BSNL
recharge
mega recharge
Jio Airtel Vi BSNL Users

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com