Recharge Plan : फक्त दोनच दिवस उरले! 251 वाली रीचार्ज ऑफर संपणार; दिवसाला 9 रुपये खर्चात 100GB डेटा अन् फ्री कॉलिंग, 100 SMS

भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) ने विद्यार्थ्यांसाठी खास भेट आणली आहे. कंपनीने लाँच केलेला 251 रुपयेचा 'लर्नर्स प्लॅन' सध्या चर्चेचा विषय ठरला आहे. या प्लॅनमध्ये 28 दिवसांसाठी एकूण 100 GB हायस्पीड डेटा, अमर्यादित कॉलिंग, फ्री राष्ट्रीय रोमिंग आणि दररोज 100 मोफत SMS मिळतात. विशेष म्हणजे डेटावर कोणतीही मर्यादा नाही म्हणजे एका दिवसात 50 GB ही वापरता येतील.हा प्लॅन ऑनलाइन क्लास, असाइनमेंट सबमिट करणे, व्हिडिओ लेक्चर्स पाहणे किंवा प्रोजेक्टसाठी मोठ्या फाइल्स डाउनलोड करणे यासाठी अतिशय उपयुक्त आहे. खाजगी कंपन्यांचे 300-400 रुपयांचे प्लॅन जिथे 2-3 GB रोज देतात, तिथे BSNLचा हा प्लॅन फक्त 9 रुपये प्रतिदिन मध्ये (251÷28) 100 GB डेटा देतो. म्हणजेच खिशाला परवडणारा आणि गरज पूर्ण करणारा आहे.बीएसएनएलने आपल्या अधिकृत एक्स (ट्विटर) हँडलवरून या प्लॅनची घोषणा केली आहे. कंपनीच्या मते, हा प्लॅन विशेषतः शालेय-महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना लक्षात ठेवून तयार करण्यात आला आहे. प्रवासात असतानाही राष्ट्रीय रोमिंग मोफत असल्याने राज्य बदलले तरी कॉलिंग-डेटा बंद होणार नाही. तसेच दररोज 100 SMS मोफत मिळाल्याने बँकिंग ओटीपी, कॉलेज नोटिफिकेशन यासाठी पैसा खर्च करावा लागणार नाही.मात्र ही ऑफर मर्यादित काळासाठीच आहे. ही खास लर्नर्स प्लॅन फक्त 13 डिसेंबर 2025 पर्यंत उपलब्ध राहणार आहे. म्हणजेच उद्यापासून फक्त दोन दिवस शिल्लक आहेत. 13 डिसेंबरनंतर ही ऑफर बंद होईल आणि नंतर नेहमीचा कॉमन प्लॅन्सच मिळतील.बीएसएनएल सध्या आपले 5G नेटवर्कही वेगाने विस्तारत आहे. लवकरच दिल्ली, मुंबईसारख्या शहरांत 5G सेवा सुरू होईल, अशी अपेक्षा आहे. त्याचबरोबर ग्राहकांच्या प्रचंड मागणीमुळे कंपनीने 1 रुपये चा लोकप्रिय 'फ्रीडम प्लॅन' पुन्हा लाँच केला आहे, ज्यात 30 दिवस मोफत कॉलिंग-डेटा मिळतो.जर तुम्ही विद्यार्थी असाल किंवा बजेटमध्ये जबरदस्त डेटा-कॉलिंग हवा असेल, तर उद्या-परवा लगेच बीएसएनएलचे 251 रुपयेचा लर्नर्स प्लॅन रिचार्ज करा. ही संधी पुन्हा मिळेल याची खात्री नाही.