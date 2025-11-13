Recharge Plan : फक्त 7 रुपयांत 2GB डेटासह अनलिमिटेड कॉल; 50 दिवस वैधता, 'या' बड्या कंपनीने दिलं सरप्राइज, Jio-Airtel ला मोठा धक्का

BSNL 347 Rupees New Recharge Plan : महागड्या रिचार्ज प्लॅनमुळे वैतागलेल्या ग्राहकांसाठी एका टेलिकॉम कंपनीने खरंच वरदान ठरेल असा धमाका केला आहे.. कंपनीने लाँच केलेला 347 रुपयांचा प्रीपेड प्लॅन फक्त 7 रुपयांच्या दैनिक खर्चात 50 दिवसांची वैधता देतो. यात रोज 2 GB हायस्पीड डेटा, अमर्यादित कॉलिंग आणि 100 मोफत SMS मिळतात. Jio आणि Airtel सारख्या खाजगी दिग्गजांना हे आव्हान थक्क करणारं आहे.BSNL ने आपल्या अधिकृत एक्स हँडलवर या प्लॅनची घोषणा केली. 347 रुपये एकरकमी भरून ग्राहकांना 50 दिवस आरामात सेवा मिळते. रोजचा खर्च भागला तर अवघे 6.94 रुपये म्हणजे 7 रुपयांपेक्षा कमी.. कोणत्याही नेटवर्कवर अमर्यादित कॉल (Unlimited Calls), राष्ट्रीय रोमिंग मोफत. डेटा संपल्यावर स्पीड 40 KBPS होईल, पण रोज 2 GB पुरेसे आहेत. शिवाय, रोज 100 SMS आणि BiTV अॅपचा मोफत प्रवेश 350हून अधिक लाईव्ह टीव्ही चॅनेल्स आणि स्ट्रीमिंग अॅप्सचा आनंद घेता येईल.Zudio vs Zara : स्पर्धा वाढताच झाराचे कपडे झाले स्वस्त? झुडिओपेक्षा काय बेस्ट..कुठे मिळतोय जास्त डिस्काउंट, सर्वकाही पाहा एका क्लिकवर.हे प्लॅन बजेट ग्राहकांसाठी गेमचेंजर ठरतंय. महिनाभराच्या 28 किंवा 56 दिवसांच्या प्लॅनऐवजी 50 दिवसांचा हा पर्याय स्वस्त आणि सोयीचा आहे. BSNL ची ही रणनीती खाजगी कंपन्यांना स्पर्धेत मागे टाकणारी आहे. ग्राहक आता महागड्या रिचार्जपासून मुक्त होऊ शकतात.पण बीएसएनएल थांबणार नाही..कंपनी स्वदेशी तंत्रज्ञानावर आधारित 4G नेटवर्क देशभर विस्तारतेय, जे 5G साठी तयार आहे. अहवालांनुसार या वर्षअखेरीस किंवा पुढील वर्षी सुरुवातीला 5G सेवा सुरू होईल.UMANG App : घरबसल्या नवीन रेशनकार्ड बनवा एका क्लिकवर..खास अॅप लाँच; कसं वापरायचं? सोपी ट्रिक बघाच.दिल्ली-मुंबईत पायलट प्रोजेक्टनंतर देशभर विस्तार होतोय. 'मेड इन इंडिया' 5Gमुळे बीएसएनएल पुन्हा बाजी मारेल यात शंका नाही. तर ग्राहकांनो हा प्लॅन रिचार्ज करा आणि पैशांची बचत करा. बीएसएनएलने परवडणारी सेवा आणि भविष्यकाळाची तयारी दाखवली. जिओ-एअरटेलला आता खरी स्पर्धा मिळाली आहे आस म्हणण चुकीच ठरणार नाही.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.