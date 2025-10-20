विज्ञान-तंत्र

Diwali Offer : १०० रुपयांचा रिचार्ज करा अन् Silver Coin जिंका, 'या कंपनीची भन्नाट ऑफर, आज शेवटचा दिवस...

Recharge ₹100 & Win Silver Coin : हा चांदीचा कॉईन जिंकण्यासाठी ग्राहकांना केवळ १०० रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्त रकमेचा रिचार्ज करावा लागणार आहे. त्यानंतर लकी ड्रॉ काढला जाणार असून १० विजेत्यांना चांदीचा कॉईन भेट म्हणून दिला जाणार आहे.
Shubham Banubakode
दिवाळीनिमित्त टेलिकॉम कंपन्या त्यांच्या ग्राहकांसाठी आकर्षक ऑफर्स आणत आहेत. अशातच आता सरकारी कंपनी बीएसएनएलने त्यांच्या ग्राहकांसाठी भन्नाट ऑफर आणली आहे. त्यानुसार ग्राहकांना आता चांदीचा कॉईन जिंकण्याची संधी आहे. महत्त्वाचे म्हणजे या ऑफर्सचा आजचा शेवटचा दिवस आहे. त्यामुळे ग्राहकांनी या संधीचा लाभ घ्यावा, असं आवाहन बीएसएनएलतर्फे करण्यात आलं आहे.

