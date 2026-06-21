विज्ञान-तंत्र

Fathers Day Offers : फादर्स डे निमित्त भन्नाट ऑफर! फक्त 6 रुपये खर्चात 330 दिवस चालणारा रिचार्ज प्लॅन; 10GB बोनस डेटा

BSNL Fathers Day Special Offer Details : फादर्स डे स्पेशल एक रिचार्ज ऑफरने मार्केटमध्ये धूमाकुळ घातला आहे
BSNL Fathers Day Special Offer Details

BSNL Fathers Day Special Offer Details

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

फादर्स डेच्या निमित्ताने BSNL ने आपल्या ग्राहकांसाठी खास आकर्षक ऑफर आणली आहे. ज्यांना कमी पैशात जास्त डेटा आणि जास्त व्हॅलिडिटी हवी आहे, त्यांच्यासाठी ही ऑफर खूप उपयुक्त ठरेल.

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