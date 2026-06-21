Fathers Day Offers : फादर्स डे निमित्त भन्नाट ऑफर! फक्त 6 रुपये खर्चात 330 दिवस चालणारा रिचार्ज प्लॅन; 10GB बोनस डेटा

फादर्स डेच्या निमित्ताने BSNL ने आपल्या ग्राहकांसाठी खास आकर्षक ऑफर आणली आहे. ज्यांना कमी पैशात जास्त डेटा आणि जास्त व्हॅलिडिटी हवी आहे, त्यांच्यासाठी ही ऑफर खूप उपयुक्त ठरेल..कमी खर्चात जास्त दिवसांचा प्लॅनBSNL ने दोन लोकप्रिय प्रीपेड प्लॅन्सवर विशेष बोनस जाहीर केला आहे. या ऑफरमध्ये ग्राहकांना 5 GB ते 10 GB जास्त डेटा मिळणार आहे. दैनंदिन खर्च फक्त 6 रुपयांपेक्षा कमी ठेवून कंपनीने ग्राहकांना मोठी सुविधा दिली आहे..ChatGPT मध्ये मोठं अपडेट! आता वेळेवर मिळणार सगळे अलर्ट; जाणून घ्या कसं काम करतंय हे फीचर? आहे तुमच्या फायद्याचं.997 प्लॅन – 150 दिवसांसाठी997 रुपयांच्या या प्लॅनची व्हॅलिडिटी 150 दिवसांची आहे. यात दररोज 2 GB डेटा, अनलिमिटेड कॉल्स आणि 100 SMS मिळतात. फादर्स डे ऑफरनुसार यात अतिरिक्त 5 GB बोनस डेटा मिळेल. एकूण 305 GB डेटा मिळण्याची संधी आहे. दैनंदिन खर्च केवळ 6.64 रुपये इतका आहे..1999 प्लॅन – 330 दिवसांची वैधताज्यांना वारंवार रिचार्ज करायचा त्रास नको असेल, त्यांच्यासाठी हा प्लॅन उत्तम आहे. 1999 रुपयांमध्ये 330 दिवसांची व्हॅलिडिटी मिळेल. यात दररोज 1.5 GB डेटा, अनलिमिटेड कॉल्स आणि 100 SMS आहेत. फादर्स डे स्पेशलमध्ये यात 10 GB बोनस डेटा मिळणार आहे. एकूण 505 GB डेटा उपलब्ध होईल. दैनंदिन खर्च फक्त 6.05 रुपये इतका आहे..Telegram Ban नंतर ॲक्सेससाठी लोकांनी शोधल्या नव्या ट्रिक्स; रॉकेटच्या वेगाने वाढले VPN डाऊनलोड, 'या' पद्धतीने सुरुय गैरवापर.बोनस डेटा कसा मिळेल?दैनंदिन डेटा मर्यादा संपल्यानंतर इंटरनेटचा वेग 40 KBPS पर्यंत राहील. दोन्ही प्लॅन्समध्ये सर्व नेटवर्क्सवर अनलिमिटेड कॉलिंगची सुविधा आहे. ही ऑफर फक्त मर्यादित काळासाठी उपलब्ध आहे.ऑफर कधी संपेल?ही खास ऑफर 21 जूनपासून सुरू झाली असून 30 जूनपर्यंत उपलब्ध आहे. जर तुम्हाला भरपूर डेटा आणि जास्त व्हॅलिडिटी हवी असेल तर आजच याचा लाभ घ्या. BSNL च्या सेल्फकेअर अॅप, वेबसाइट किंवा जवळच्या केंद्रातून रिचार्ज करू शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.