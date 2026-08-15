BSNL ग्राहकांना स्वातंत्र्य दिनाची 'डिजिटल भेट', एक रुपयात मोबाइल सेवा; २५ हून अधिक ओटीटी प्लॅटफॉर्म

छत्रपती संभाजीनगर: स्वातंत्र्य दिनानिमित्त भारत संचार निगम लिमिटेडने (बीएसएनएल) ग्राहकांसाठी विविध डिजिटल सेवा, विशेष ऑफर्स आणि नेटवर्क विस्ताराची घोषणा केली आहे. मोबाइल ग्राहकांना परवडणाऱ्या दरात सेवा देतानाच देशभरातील ४ जी नेटवर्क अधिक सक्षम करण्यावर भर देण्यात आला आहे. याअंतर्गत १ 'फ्रीडम २.०' ऑफर, १,१११ चा फायबर ब्रॉडबँड प्लॅन, नवीन सेल्फकेअर अॅप तसेच मोफत मनोरंजन सेवा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. .Koyna Dam Water Level : महाराष्ट्राची 'भाग्यलक्ष्मी' 100 टीएमसीच्या उंबरठ्यावर! कोयना धरणात 97 टीएमसी पाणीसाठा; सांगली-सातारा अन् कर्नाटकाची चिंता मिटली.बीएसएनएलने देशभरात तैनातीसाठी २६,३०० हून अधिकअतिरिक्त ४ जी बीटीएस साइट्सचे ऑर्डर दिले आहेत. या विस्तारामुळे शहरे, गावे आणि दुर्गम भागांमध्ये ४ जी सेवा अधिक व्यापक होण्याची अपेक्षा आहे. हे नेटवर्क स्वदेशी तंत्रज्ञानावर आधारित असून भविष्यात ५ जीसाठी अपग्रेड करता येण्याजोगे आहे..एक रुपयात १ जीबी डेटा'फ्रीडम २.०' ऑफरमध्ये नवीन ग्राहकांना केवळ एक रुपयामध्ये दररोज १ जीबी डेटा, १०० एसएमएस आणि अनलिमिटेड व्हॉइस कॉलिंगसह २४ दिवसांची वैधता मिळणार आहे. तसेच २,३९९ च्या वार्षिक प्रीपेड प्लॅनवर अतिरिक्त ४७ दिवसांची वैधता देण्यात आली असून, एकूण ४१२ दिवस सेवा मिळणार आहे. १,१११ प्रतिमहिना 'फायबर फ्रीडम प्लॅन'मध्ये २०० एमबीपीएसपर्यंत इंटरनेट स्पीड, दरमहा ५ हजार जीबी डेटा आणि २५ हून अधिक प्रीमियम ओटीटी प्लॅटफॉर्मचा प्रवेश देण्यात आला आहे..PM Modi Mental Naxalism Statement : 'नक्षलवादाने तरुणांचे भविष्य उद्ध्वस्त केले'; मानसिक नक्षलवादाला ठेचल्याशिवाय भारत विकसित होणार नाही, पीएम मोदींचा जोरदार हल्ला.सेल्फ केअर अॅपमध्ये अनेक सुविधाबीएसएनएलने अँड्रॉइड आणि आयओएससाठी 'बीएसएनएल सेल्फकेअर न्यू' अॅप अद्ययावत केले आहे. प्रीपेड रिचार्ज, पोस्टपेड व लँडलाइन बिल भरणा, तक्रार नोंदणी व मागोवा, डीएनडी व्यवस्थापन, पेमेंट हिस्ट्री, फायबर बुकिंग, एआय चॅटबॉट, व्हॉइस सर्च आणि अनेक खात्यांचे व्यवस्थापन अशा सुविधा एका अॅपमध्ये देण्यात आल्या आहेत. याशिवाय टान्गो टीव्हीच्या माध्यमातून सुमारे ५०० लाइव्ह टीव्ही चॅनेल्सचा मोफत आनंद बीएसएनएल मोबाइल ग्राहकांना घेता येईल. 'मेक इन इंडिया'ला चालना देण्यासाठी बीएसएनएलने पॉलिकॅबसोबत भागीदारी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.