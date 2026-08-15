विज्ञान-तंत्र

BSNL ग्राहकांना स्वातंत्र्य दिनाची 'डिजिटल भेट', एक रुपयात मोबाइल सेवा; २५ हून अधिक ओटीटी प्लॅटफॉर्म

BSNL Launches Freedom 2.0 Offer for Independence Day: स्वातंत्र्य दिनानिमित्त BSNLची ग्राहकांसाठी खास डिजिटल भेट. ₹1 मध्ये 1GB डेटा, 100 SMS आणि अनलिमिटेड कॉलिंगसह ‘Freedom 2.0’ ऑफर, ₹1,111 फायबर प्लॅन आणि 25 हून अधिक OTT प्लॅटफॉर्मचा प्रवेश.
BSNL Freedom Offer

BSNL Freedom Offer

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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छत्रपती संभाजीनगर: स्वातंत्र्य दिनानिमित्त भारत संचार निगम लिमिटेडने (बीएसएनएल) ग्राहकांसाठी विविध डिजिटल सेवा, विशेष ऑफर्स आणि नेटवर्क विस्ताराची घोषणा केली आहे. मोबाइल ग्राहकांना परवडणाऱ्या दरात सेवा देतानाच देशभरातील ४ जी नेटवर्क अधिक सक्षम करण्यावर भर देण्यात आला आहे. याअंतर्गत १ 'फ्रीडम २.०' ऑफर, १,१११ चा फायबर ब्रॉडबँड प्लॅन, नवीन सेल्फकेअर अॅप तसेच मोफत मनोरंजन सेवा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

BSNL Freedom Offer
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