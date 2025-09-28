Recharge Plan : अनलिमिटेड कॉलिंग-डेटा अन् फ्रीमध्ये 300 OTT चॅनेल, रिचार्जचा दर फक्त 485 रुपये, अडीच महिने वैधता, बड्या कंपनीने आणली ऑफर

आपण नेहमीच जास्त डेटा असलेला, वेगवेगळ्या सुविधा देणारा रिचार्ज प्लॅन निवडतो. आपले असे काही खास रिचार्ज प्लॅन ठरलेले असतात. पण यामुळे अनेकदा एक चांगला, जास्त फायदे देणाऱ्या रिचार्ज प्लॅनबद्दल आपण माहिती करायच विसरून जातो. तर आज आम्ही तुम्हाला अशा एका रिचार्जबद्दल सांगणार आहोत ज्यामध्ये अनलिमिटेड कॉल, डेटा, एसएमएस पॅक, ओटीटी, टीव्ही चॅनल सगळकाही मिळेल. एका बड्या कंपनीने ही ऑफर आणली आहे..भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने भारतीय दूरसंचार क्षेत्रात नवे पाऊल टाकले आहे. 27 सप्टेंबर म्हणजेच कालपासून बीएसएनएलने देशभरातील सर्व टेलिकॉम सर्कल्समध्ये 4G सेवा सुरू केली आहे. गेल्या वर्षभरात देशभरात 1 लाखांहून अधिक 4G/5G टॉवर्स उभारल्यानंतर हा टप्पा गाठला गेला. यामुळे ग्राहकांना फास्ट इंटरनेट, कमी कॉल ड्रॉप आणि उत्तम कनेक्टिव्हिटीचा अनुभव मिळणार आहे. यासोबतच बीएसएनएलने 485 रुपयांचा आकर्षक प्रीपेड प्लॅन लाँच केला आहे, जो 72 दिवसांच्या वैधतेसह येतो..Flipkart Sale Scam : फ्लिपकार्टवर सुरुय मोठा फ्रॉड; ऑनलाइन पेमेंट केल्यावर धडाधड कॅन्सल होत आहेत ऑर्डर, रिफंड नाहीच..नेमका विषय काय?.485 रुपयांच्या प्लॅनची खास वैशिष्ट्येहा प्लॅन ग्राहकांसाठी खऱ्या अर्थाने फायदेशीर आहे. यामध्ये तुम्हाला मिळणारअनलिमिटेड कॉलिंग: कोणत्याही नेटवर्कवर मोफत कॉल्स.2GB डेली डेटा: 72 दिवसांत एकूण 144GB हायस्पीड डेटा.100 SMS रोज: सर्व नेटवर्कवर मोफत.मोफत रोमिंग: देशभरात कुठेही कॉलिंग आणि डेटाचा लाभ.BiTV ॲक्सेस: 300 हून अधिक लाइव्ह टीव्ही चॅनेल्स आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर मोफत मनोरंजन, ज्यामध्ये चित्रपट, शो आणि लाइव्ह स्पोर्ट्सचा समावेश आहे..Dmart Offers : डीमार्टमध्ये खरेदीला गेल्यावर अजिबात करू नका 'या' 3 चुका, नाहीतर तुमचं नुकसान होणारच..!.कॅशबॅक ऑफरबीएसएनएल सेल्फकेअर ॲप किंवा वेबसाइटवरून हा प्लॅन रिचार्ज करणाऱ्या ग्राहकांना 15 ऑक्टोबर 2025 पर्यंत 2% कॅशबॅक (कमाल 10 रुपये) मिळणार आहे. ही मर्यादित कालावधीची ऑफर आहे, त्यामुळे लवकर रिचार्ज करा...4G च्या विस्तारासोबतच बीएसएनएल 5G रोलआउटवरही काम करत आहे. हैदराबाद, बेंगलुरू आणि अन्य दक्षिण भारतीय शहरांमध्ये 5G फिक्स्ड वायरलेस ॲक्सेस (FWA) सेवा सुरू झाली आहे. या नव्या योजनांमुळे आणि तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीमुळे बीएसएनएल खासगी टेलिकॉम कंपन्यांशी स्पर्धा करण्यास सज्ज आहे. हा प्लॅन आणि 4G/5G सेवांचा विस्तार बीएसएनएलला पुन्हा एकदा ग्राहकांच्या पसंतीचा पर्याय बनवत आहे. तुम्हीही या नव्या संधीचा फायदा घेण्यासाठी तयार आहात का?.FAQs1. What benefits does the BSNL Rs 485 plan offer?बीएसएनएलच्या 485 रुपये प्लॅनमध्ये कोणते फायदे मिळतात?हा प्लॅन 72 दिवसांच्या वैधतेसह अमर्यादित कॉल्स, रोज 2GB डेटा (एकूण 144GB), 100 SMS रोज आणि मोफत BiTV ॲक्सेस देतो, ज्यामध्ये 300+ लाइव्ह टीव्ही चॅनेल्स आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्म समाविष्ट आहेत.2. Is there any special offer with the Rs 485 plan?485 रुपये प्लॅनसोबत काही विशेष ऑफर आहे का?होय, बीएसएनएल सेल्फकेअर ॲप किंवा वेबसाइटवरून रिचार्ज केल्यास 15 ऑक्टोबर 2025 पर्यंत 2% कॅशबॅक (कमाल 10 रुपये) मिळेल.3. Has BSNL launched its 4G service across India?बीएसएनएलने भारतभर 4G सेवा सुरू केली आहे का?होय, 27 सप्टेंबर 2025 पासून बीएसएनएलने देशभरातील सर्व टेलिकॉम सर्कल्समध्ये 4G सेवा सुरू केली आहे, ज्यामुळे जलद इंटरनेट आणि उत्तम कनेक्टिव्हिटी मिळेल.4. What is BiTV, and how can users access it?BiTV म्हणजे काय, आणि वापरकर्ते त्याचा वापर कसा करू शकतात?BiTV हा बीएसएनएलचा ओटीटी प्लॅटफॉर्म आहे, जो 300+ लाइव्ह टीव्ही चॅनेल्स आणि मनोरंजन देतो. 485 रुपये प्लॅनच्या ग्राहकांना मोबाइलवर हा ॲक्सेस मोफत मिळतो.5. Is BSNL planning to launch 5G services soon?बीएसएनएल लवकरच 5G सेवा सुरू करणार आहे का?होय, बीएसएनएलने हैदराबाद, बेंगलुरूसह काही शहरांमध्ये 5G फिक्स्ड वायरलेस ॲक्सेस (FWA) सुरू केले असून, लवकरच पूर्ण 5G रोलआउटची योजना आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.