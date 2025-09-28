विज्ञान-तंत्र

Recharge Plan : अनलिमिटेड कॉलिंग-डेटा अन् फ्रीमध्ये 300 OTT चॅनेल, रिचार्जचा दर फक्त 485 रुपये, अडीच महिने वैधता, बड्या कंपनीने आणली ऑफर

Recharge plan 485 Rupees unlimited calls 2GB data 4G service : एका बड्या कंपनीने 485 रुपयांचा 72 दिवसांचा प्रीपेड प्लॅन अमर्यादित कॉल्स, 2GB डेली डेटा आणि BiTV ॲक्सेससह आला आहे.
आपण नेहमीच जास्त डेटा असलेला, वेगवेगळ्या सुविधा देणारा रिचार्ज प्लॅन निवडतो. आपले असे काही खास रिचार्ज प्लॅन ठरलेले असतात. पण यामुळे अनेकदा एक चांगला, जास्त फायदे देणाऱ्या रिचार्ज प्लॅनबद्दल आपण माहिती करायच विसरून जातो. तर आज आम्ही तुम्हाला अशा एका रिचार्जबद्दल सांगणार आहोत ज्यामध्ये अनलिमिटेड कॉल, डेटा, एसएमएस पॅक, ओटीटी, टीव्ही चॅनल सगळकाही मिळेल. एका बड्या कंपनीने ही ऑफर आणली आहे.

