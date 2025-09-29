विज्ञान-तंत्र

वर्षभराचा रिचार्ज प्लॅन इतका स्वस्त! अनलिमिटेड कॉलिंग-डेटा, SMS, टीव्ही चॅनेल अन् बरंच काही; बड्या कंपनीने आणली ऑफर, दर फक्त...

BSNL 330 day plan unlimited calling data discount : 330 दिवसांचा स्वस्त प्लॅन आणला असून यात अनलिमिटेड कॉलिंग आणि 495 GBडेटा मिळेल. स्वदेशी 4G सेवा सुरू झाली असून लवकरच 5G सेवाही उपलब्ध होईल.
Saisimran Ghashi
BSNL New 4G-5G Recharge Plan : भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने ग्राहकांसाठी एक आकर्षक आणि स्वस्त रिचार्ज प्लॅन सादर केला आहे, ज्याची वैधता तब्बल 330 दिवसांची आहे. हा 1999 रुपयांचा प्लॅन ग्राहकांना अमर्याद कॉलिंग, डेटा आणि इतर सुविधा प्रदान करतो.

