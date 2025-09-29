वर्षभराचा रिचार्ज प्लॅन इतका स्वस्त! अनलिमिटेड कॉलिंग-डेटा, SMS, टीव्ही चॅनेल अन् बरंच काही; बड्या कंपनीने आणली ऑफर, दर फक्त...

BSNL New 4G-5G Recharge Plan : भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने ग्राहकांसाठी एक आकर्षक आणि स्वस्त रिचार्ज प्लॅन सादर केला आहे, ज्याची वैधता तब्बल 330 दिवसांची आहे. हा 1999 रुपयांचा प्लॅन ग्राहकांना अमर्याद कॉलिंग, डेटा आणि इतर सुविधा प्रदान करतो..विशेष म्हणजे 15 ऑक्टोबरपर्यंत बीएसएनएलच्या अधिकृत वेबसाइट किंवा सेल्फ केअर ॲपद्वारे रिचार्ज केल्यास 2% सवलत मिळेल. हा प्लॅन बीएसएनएलच्या जास्त दिवसांच्या रेचार्ज प्लॅनच्या यादीत सामील झाला असून यामुळे ग्राहकांना कमी खर्चात जास्त फायदे मिळणार आहेत..Whatsapp ला टक्कर देणार हे देशी अॅप; ZOHO ने लाँच केले Arattai, कमी इंटरनेट असताना चालणार एकदम बेस्ट, कसं वापरायचं? पाहा.330 दिवसांच्या प्लॅनची वैशिष्ट्येया प्लॅन अंतर्गत ग्राहकांना देशभरात अनलिमिटेड कॉलिंग, मोफत नॅशनल रोमिंग आणि दररोज 1.5 जीबी डेटा मिळेल म्हणजेच संपूर्ण वैधतेत एकूण 495 जीबी डेटा..याशिवाय दररोज 100 मोफत एसएमएस आणि बीएसएनएलच्या सर्व योजनांमध्ये समाविष्ट असलेली BiTV ॲपची मोफत बेसिक सबस्क्रिप्शन सुविधा उपलब्ध आहे. हा प्लॅन विशेषतः दीर्घकालीन आणि किफायतशीर पर्याय शोधणाऱ्या ग्राहकांसाठी उत्तम आहे..Recharge Plan : अनलिमिटेड कॉलिंग-डेटा अन् फ्रीमध्ये 300 OTT चॅनेल, रिचार्जचा दर फक्त 485 रुपये, अडीच महिने वैधता, बड्या कंपनीने आणली ऑफर.4G आणि 5G सेवेत बीएसएनएलची आघाडीबीएसएनएलने देशभरात स्वदेशी तंत्रज्ञानावर आधारित 4G सेवा सुरू केली आहे, ज्यामुळे भारतातील पहिली पूर्णपणे स्वदेशी 4G नेटवर्क असलेली कंपनी ठरली आहे. कंपनीने 98,000 4G टॉवर्स उभारले असून लवकरच आणखी 1 लाख टॉवर्स स्थापित करण्याची योजना आहे. विशेष बाब म्हणजे बीएसएनएलचे 4G नेटवर्क 5G साठी तयार आहे. यामुळे ग्राहकांना यावर्षअखेरीस 5G सेवेचा लाभ घेता येईल..FAQsWhat is the cost of BSNL’s 330-day plan? / बीएसएनएलच्या 330 दिवसांच्या प्लॅनची किंमत किती आहे?प्लॅनची किंमत 1,999 रुपये आहे, आणि 15 ऑक्टोबरपर्यंत 2% सवलत उपलब्ध आहे.What benefits does the 330-day plan offer? / 330 दिवसांच्या प्लॅनचे काय फायदे आहेत?यात अमर्याद कॉलिंग, दररोज 1.5 जीबी डेटा (एकूण 495 जीबी), 100 मोफत एसएमएस आणि BiTV ॲपचे मोफत सबस्क्रिप्शन मिळते.How can I avail the discount on the plan? / प्लॅनवरील सवलत कशी मिळवता येईल?बीएसएनएलच्या वेबसाइट किंवा सेल्फ केअर ॲपद्वारे 15 ऑक्टोबरपूर्वी रिचार्ज केल्यास 2% सवलत मिळेल.Has BSNL launched its 4G service? / बीएसएनएलने 4G सेवा सुरू केली आहे का?होय, बीएसएनएलने स्वदेशी तंत्रज्ञानासह देशभरात 4G सेवा सुरू केली आहे.When will BSNL’s 5G service be available? / बीएसएनएलची 5G सेवा कधी उपलब्ध होईल?बीएसएनएल यावर्षअखेरीस 5G सेवा व्यावसायिकरित्या सुरू करेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.