BSNL ने GenZ ला दिलं सगळ्यांत मोठं गिफ्ट! 100GB डेटा अन् अनलिमिटेड कॉल; रोजचा दर फक्त 8 रुपये..संपूर्ण ऑफर एकदा बघाच

BSNL student recharge plan : बालदिनाच्या निमित्ताने सरकारी टेलिकॉम दिग्गज भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) ने विद्यार्थ्यांसाठी खास भेट आणली आहे. कंपनीने 'स्टुडंट स्पेशल प्लॅन' (BSNL Student Special Plan) लाँच केला, जो विशेषतः Gen Z च्या गरजा लक्षात घेऊन तयार करण्यात आला आहे. हा प्लॅन मर्यादित काळासाठी उपलब्ध असून ऑनलाइन शिकण्याच्या युगात विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा देणार आहे. BSNLचे सीएमडी ए. रॉबर्ट जे. रवी यांनी सांगितले की, ही योजना विद्यार्थी आणि महिलांसाठी विशेष ऑफर्सचा भाग आहे. कंपनी 'मेक इन इंडिया' 4G (Make in India 4G) नेटवर्कच्या देशव्यापी विस्तारासोबत अशा योजनांना प्रोत्साहन देत आहे..या प्लॅनची सर्वात मोठी आकर्षण म्हणजे त्याची किंमत..फक्त 251 रुपयामध्ये 28 दिवसांची वैधता मिळते, म्हणजे रोजचा खर्च अवघा 8.96 रुपये इतकाच होईल. इतक्या कमी पैशात प्रीमियम सुविधा मिळणे ही खरी कमाल आहे. यात अमर्यादित व्हॉइस कॉलिंग (कोणत्याही नेटवर्कला) 100 GB हायस्पीड डेटा आणि दररोज 100 SMSचा समावेश आहे. ऑनलाइन क्लासेस, व्हिडिओ लेक्चर्स, प्रोजेक्ट्स किंवा असाइनमेंट्ससाठी सतत इंटरनेटची गरज असणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी हा प्लॅन परफेक्ट आहे. डेटा संपल्यानंतरही स्पीड कमी होऊनही चालू राहते, पण मुख्य 100 GB हायस्पीड असल्याने स्ट्रीमिंग आणि डाउनलोडिंग सोपे होते..विशेष म्हणजे ही ऑफर फक्त नवीन ग्राहकांसाठी नाही, तर सर्व पात्र BSNL यूजर्सना मिळते. सक्रिय करण्यासाठी बीएसएनएल कस्टमर केअर सेंटरला भेट द्या, 1800-180-1503 वर कॉल करा किंवा bsnl.co.in वर ऑनलाइन रिचार्ज करा. CMD रवी यांनी भर दिला की, भारत जगातील फक्त पाचवा देश आहे ज्याने स्वतःचे 4G तंत्रज्ञान विकसित केले. बीएसएनएलचे हे नेटवर्क पूर्णपणे भारतीय बनावटीचे असून देशभरात वेगवान कव्हरेज देते..विद्यार्थ्यांसाठी ही योजना पॉकेट फ्रेंडली आहे. खाजगी कंपन्यांच्या महागड्या प्लॅन्समध्ये BSNL चा हा पर्याय स्वस्त आणि विश्वासार्ह आहे. 28 दिवसांत 100 जीबी डेटासह अभ्यास, संशोधन किंवा मनोरंजन करता येईल. कंपनीला अपेक्षा आहे की, हा चांगला अनुभव मिळाल्यानंतर विद्यार्थी दीर्घकाळ बीएसएनएलसोबत राहतील. बालदिनाच्या शुभेच्छांसह बीएसएनएलने Gen Z ला डिजिटल जगात पुढे नेण्याची ही संधी दिली आहे..