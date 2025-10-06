VoWiFi Service : मोबाईलमध्ये सिम नाही? नेटवर्क नसलं तरी करता येणार अनलिमिटेड कॉल; बड्या कंपनीने आणली सुविधा..एकदा बघाच

भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने आपल्या ग्राहकांसाठी एक आकर्षक आणि नाविन्यपूर्ण सेवा सुरू केली आहे.. व्हीओवायफाय (VoWiFi) कॉलिंग.. आता बीएसएनएल ग्राहकांना मोबाइल नेटवर्क नसतानाही वायफाय किंवा ब्रॉडबँडच्या मदतीने स्पष्ट आणि अखंडित कॉलिंगचा अनुभव घेता येणार आहे. ही सेवा सध्या दक्षिण आणि पश्चिम भारतातील ग्राहकांसाठी उपलब्ध असून लवकरच देशभरात विस्तारित होणार आहे. विशेष बाब म्हणजे, ही सेवा सर्व बीएसएनएल ग्राहकांसाठी पूर्णपणे मोफत आहे.. .बीएसएनएलने आपल्या 25व्या वर्धापनदिनानिमित्त ही सेवा सुरू केली आहे. दूरसंचार विभागाचे सचिव नीरज मित्तल यांनी 2 ऑक्टोबरला या सेवेचे सॉफ्ट लॉन्च केले. व्हीओवायफाय सेवेमुळे ग्राहकांना घरात किंवा कमी नेटवर्क असलेल्या भागातही वायफायद्वारे कॉल करता येणार आहे. यासाठी फक्त व्हीओवायफाय सपोर्ट करणारा स्मार्टफोन आवश्यक आहे जो बहुतांश आधुनिक अँड्रॉइड आणि आयफोनमध्ये आधीपासून उपलब्ध असतो..Aapli ST App : बस स्टँडवर एसटीची वाट बघत थांबताय? तुमचं टेन्शन मिटलं! ‘Aapli ST’ अॅपवर कळणार Live लोकेशन, पण कसं? पाहा एका क्लिकवर.बीएसएनएलने याशिवाय देशभरात 4G नेटवर्कचा विस्तारही केला आहे. कंपनीने 1 लाखांहून अधिक मोबाइल टॉवर्स उभारले असून आणखी 97,500 टॉवर्स लवकरच उभारण्याची योजना आहे. मुंबईत 4G आणि eSIM सेवाही सुरू झाल्या आहेत. या सर्व घडामोडी बीएसएनएलला जिओ, एअरटेल आणि व्होडाफोन-आयडियासारख्या खासगी कंपन्यांशी स्पर्धा करण्यासाठी तयार करत आहेत ज्या गेल्या काही वर्षांपासून व्हीओवायफाय सेवा देत आहेत..Whatsapp Username : मोबाईल नंबरची गरज संपली! व्हॉट्सअॅप चॅटिंगची बदलेल स्टाइल, युजरनेम फीचर कसं वापरायचं? पाहा एका क्लिकवर.ही सेवा ग्राहकांसाठी का खास आहे? कारण ती पूर्णपणे मोफत आहे आणि कॉलिंगचा अनुभव सुधारते. कमी सिग्नल असलेल्या ठिकाणीही आता बीएसएनएल ग्राहकांना कॉल करताना कमी नेटवर्कचा त्रास सहन न करता संवाद साधता येणार आहे. बीएसएनएलच्या या पावलामुळे सरकारी टेलिकॉम कंपनी आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत खासगी कंपन्यांशी बरोबरी करत असल्याचे दिसते. ग्राहकांचा अनुभव सुधारण्यासाठी आणि कनेक्टिव्हिटी वाढवण्यासाठी बीएसएनएलचे हे प्रयत्न नक्कीच कौतुकास्पद आहेत...FAQsWhat is BSNL’s VoWiFi service?बीएसएनएलची व्हीओवाय-फाय सेवा म्हणजे काय?व्हीओवाय-फाय सेवा ग्राहकांना मोबाइल नेटवर्क नसताना वाय-फाय किंवा ब्रॉडबँडद्वारे स्पष्ट कॉल करण्याची सुविधा देते.Is BSNL’s VoWiFi service free?बीएसएनएलची व्हीओवाय-फाय सेवा मोफत आहे का?होय, ही सेवा सर्व बीएसएनएल ग्राहकांसाठी पूर्णपणे मोफत आहे, कोणतेही अतिरिक्त शुल्क नाही.Which regions currently have BSNL’s VoWiFi service?बीएसएनएलची व्हीओवाय-फाय सेवा सध्या कोणत्या क्षेत्रात उपलब्ध आहे?सध्या ही सेवा दक्षिण आणि पश्चिम क्षेत्रात उपलब्ध आहे, लवकरच देशभरात विस्तारेल.What do I need to use BSNL’s VoWiFi service?बीएसएनएलच्या व्हीओवाय-फाय सेवेसाठी काय आवश्यक आहे?व्हीओवाय-फाय सपोर्ट करणारा स्मार्टफोन आणि वाय-फाय किंवा ब्रॉडबँड कनेक्शन आवश्यक आहे.How does BSNL’s VoWiFi service benefit users?बीएसएनएलच्या व्हीओवाय-फाय सेवेचा ग्राहकांना कसा फायदा होतो?कमी नेटवर्क असलेल्या ठिकाणीही स्पष्ट कॉलिंगचा अनुभव मिळतो आणि कनेक्टिव्हिटी सुधारते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.