विज्ञान-तंत्र

Recharge Plans : महागड्या रिचार्जला वैतागलात? फक्त 1 रुपयांत रोज 2GB डेटा-अनलिमिटेड कॉलिंग! 15 नोव्हेंबरपर्यंत 'या' कंपनीची स्पेशल ऑफर

BSNL launches 1 rupee recharge plan with 60GB data and unlimited calls for new users until 15 November : एका बड्या कंपनीने धमाकेदार ऑफर आणली आहे. फक्त 1 रुपयात 30 दिवसांसाठी 60GB डेटा + अमर्यादित कॉलिंग.
BSNL launches 1 rupee recharge plan with 60GB data and unlimited calls for new users until 15 November

BSNL launches 1 rupee recharge plan with 60GB data and unlimited calls for new users until 15 November

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

BSNL Recharge Plan : महागड्या रिचार्ज प्लॅनने वैतागले असाल? तर एका बड्या कंपनीने तुमच्यासाठी एक अविश्वसनीय भेट आणली आहे..फक्त 1 रुपये मध्ये संपूर्ण महिनाभर अमर्यादित कॉलिंग, दररोज 2 GB हायस्पीड 4G डेटा आणि मोफत एसएमएसची मजा घ्या. ही ऑफर एवढी आकर्षक आहे की, विश्वास ठेवणे कठीण वाटेल. पण खर आहे.. मात्र ही महालूट रिचार्ज ऑफर 15 नोव्हेंबरपर्यंतच मर्यादित आहे. त्यामुळ ही संधी चुकवू नका, लगेच फायदा घ्या..(BSNL 1 rupee recharge plan)

Loading content, please wait...
mobile
BSNL
Data
recharge
mega recharge
Internet

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com