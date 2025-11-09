Recharge Plans : महागड्या रिचार्जला वैतागलात? फक्त 1 रुपयांत रोज 2GB डेटा-अनलिमिटेड कॉलिंग! 15 नोव्हेंबरपर्यंत 'या' कंपनीची स्पेशल ऑफर

BSNL Recharge Plan : महागड्या रिचार्ज प्लॅनने वैतागले असाल? तर एका बड्या कंपनीने तुमच्यासाठी एक अविश्वसनीय भेट आणली आहे..फक्त 1 रुपये मध्ये संपूर्ण महिनाभर अमर्यादित कॉलिंग, दररोज 2 GB हायस्पीड 4G डेटा आणि मोफत एसएमएसची मजा घ्या. ही ऑफर एवढी आकर्षक आहे की, विश्वास ठेवणे कठीण वाटेल. पण खर आहे.. मात्र ही महालूट रिचार्ज ऑफर 15 नोव्हेंबरपर्यंतच मर्यादित आहे. त्यामुळ ही संधी चुकवू नका, लगेच फायदा घ्या..(BSNL 1 rupee recharge plan).बीएसएनएलचा (BSNL) हा खास 1 रुपयाचा प्लॅन नवीन ग्राहकांसाठी आहे. यात पूर्ण 30 दिवसांची वैधता मिळते. दररोज 2 GB डेटा म्हणजे महिन्याला एकूण 60 GB डेटा मिळेल. सर्व नेटवर्कवर अमर्यादित कॉलिंग आणि रोज 100 SMS मोफत आहेत. दैनिक डेटा संपला तरी इंटरनेट 40 KBPS स्पीडने चालू राहील म्हणजे कनेक्शन कधीच तुटणार नाही. शिवाय कंपनी नवीन यूजर्सना मोफत 4G सिमही देत आहे. जुन्या ग्राहकांना ही ऑफर नाही, पण नवीन कनेक्शन घेण्याची ही उत्तम संधी आहे..स्कॅमर्सनी LinkedIn वर बनवला अड्डा! Commonwealth च्या नावाखाली लोकांची होतीये लूट, तुम्ही पण लिंक्डइनवर असाल तर हे काय आहे बघाच.का घ्याल ही ऑफर?आजच्या डिजिटल युगात डेटा आणि कॉलिंगशिवाय जगणे अशक्य आहे. खासगी कंपन्या महागडे प्लॅन थोपवतात, पण बीएसएनएल सरकारी असल्याने परवडणारी आणि विश्वासार्ह सेवा देते. ग्रामीण भागातही मजबूत नेटवर्क. ही ऑफर नवीन यूजर्सना आकर्षित करण्यासाठी आहे, जेणेकरून ते बीएसएनएलच्या 4G सेवेचा अनुभव घेतील..Zudio Sale : झुडियो विंटर स्पेशल सेल 'या' तारखेपासून सुरू; 70% पर्यंत डिस्काउंट, नव्या कलेक्शनमध्ये काय काय स्वस्त? पाहा.कसा कराल हा रिचार्ज?जवळच्या बीएसएनएल रिटेलर किंवा कॉमन सर्व्हिस सेंटर (सीएससी)ला भेट द्या. किंवा बीएसएनएल वेबसाइट किंवा सेल्फकेअर अॅपवरून तपशील पाहून ऑनलाइन रिचार्ज करा. प्रक्रिया सोपी आणि एकदम फास्ट.. बीएसएनएलचे अधिकारी म्हणतात, ही ऑफर ग्राहकांना कमी खर्चात जास्त फायदा देण्यासाठी आहे. लाखो लोकांना फायदा होईल. 15 नोव्हेंबरपर्यंतच ही संधी आहे. आजच नवीन सिम घ्या आणि महिनाभराची काळजी संपवा. अधिक माहितीसाठी बीएसएनएल हेल्पलाइनला कॉल करा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.