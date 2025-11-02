विज्ञान-तंत्र

iPhone Discount : बंपर ऑफर! iPhone 16 Plus वर चक्क 25 हजारचा डिस्काउंट, खरेदी करण्यासाठी लागल्या रांगा, 'या' ठिकाणी सुरुय जबरदस्त ऑफर

Phone 16 Plus discount offer : आयफोन 16 प्लसवर 25 हजारांची सूट, कुठे सुरुय ऑफर..जाणून घ्या
iPhone 16 Plus now at 64990 rupees after 25000 rupees discount and SBI card cashback on JioMart

iPhone 16 Plus now at 64990 rupees after 25000 rupees discount and SBI card cashback on JioMart

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

Apple iphone discount deals : अॅपल प्रेमींसाठी खूशखबर आहे. तुमच्या स्वप्नातील iphone 16 plus आता बजेटमध्ये मिळणार आहे. जिओमार्टने या प्रीमियम स्मार्टफोनवर बंपर डिस्काउंट जाहीर केला आहे, ज्यामुळे ऑनलाइन मार्केटमध्ये शॉकिंग न्यूज पसरली आहे. लाँच किंमत 89900 रुपये असलेला हा फोन आता फक्त 65990 रुपयांत उपलब्ध आहे म्हणजे थेट 23910 रुपयांची सूट.. पण थांबा, यापेक्षा आणखी मजेशीर बाब आहे. एसबीआय को ब्रँडेड प्लॅटिनम क्रेडिट कार्डने ईएमआयवर खरेदी केल्यास 1000 रुपयांपर्यंत 5% कॅशबॅक मिळेल, ज्यामुळे किंमत 64990 रुपयांपर्यंत खाली येईल. जुना फोन एक्सचेंज केला तर सूट आणखी वाढू शकते, मॉडेल आणि स्थितीनुसार अवलंबून असेल

Loading content, please wait...
iphone
sale
Discount
Discount Offer
Apple iphone
iphone new features
festival Discount
Deals
90% discount offers

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com