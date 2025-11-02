iPhone Discount : बंपर ऑफर! iPhone 16 Plus वर चक्क 25 हजारचा डिस्काउंट, खरेदी करण्यासाठी लागल्या रांगा, 'या' ठिकाणी सुरुय जबरदस्त ऑफर

Apple iphone discount deals : अॅपल प्रेमींसाठी खूशखबर आहे. तुमच्या स्वप्नातील iphone 16 plus आता बजेटमध्ये मिळणार आहे. जिओमार्टने या प्रीमियम स्मार्टफोनवर बंपर डिस्काउंट जाहीर केला आहे, ज्यामुळे ऑनलाइन मार्केटमध्ये शॉकिंग न्यूज पसरली आहे. लाँच किंमत 89900 रुपये असलेला हा फोन आता फक्त 65990 रुपयांत उपलब्ध आहे म्हणजे थेट 23910 रुपयांची सूट.. पण थांबा, यापेक्षा आणखी मजेशीर बाब आहे. एसबीआय को ब्रँडेड प्लॅटिनम क्रेडिट कार्डने ईएमआयवर खरेदी केल्यास 1000 रुपयांपर्यंत 5% कॅशबॅक मिळेल, ज्यामुळे किंमत 64990 रुपयांपर्यंत खाली येईल. जुना फोन एक्सचेंज केला तर सूट आणखी वाढू शकते, मॉडेल आणि स्थितीनुसार अवलंबून असेल.या ऑफरमुळे दुकानांसमोर आणि ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर खरेदीदारांची रांग लागली आहे. आयफोन घेण्याचे स्वप्न पूर्ण होणार आहे असे उत्साहाने सांगणारे ग्राहक सोशल मीडियावर पोस्ट करत आहेत. गेल्या वर्षी लाँच झालेला आयफोन 16 प्लस आता स्वस्तात मिळत असल्याने, बजेटच्या अडचणी दूर झाल्या आहेत. ही डील मर्यादित काळासाठी आहे, त्यामुळे खरेदीसाठी जरा घाईच करा.DMart Sale : नोव्हेंबर महिना सुरू होताच डीमार्टचा स्पेशल सेल सुरू; 70-80% पर्यंत डिस्काउंट ऑफर्स..सगळंकाही स्वस्त पाहा एका क्लिकवर.iPhone 16 Plus दमदार फीचर्ससूट मिळाली तरी फीचर्स मात्र प्रीमियमच आहेत. 6.7 इंचाचा सुपर रेटिना XDR OLED डिस्प्ले दोलायमान रंग आणि उच्च ब्राइटनेस देतो, सिरेमिक शील्ड ग्लासने संरक्षित आहे. A18 चिपसेटमध्ये 6 कोर CPU, 5-कोर GPU आणि 16 कोर न्यूरल इंजिन आहे, जे Apple Intelligence फीचरसाठी परफेक्ट आहे. iOS 18 सह मशीन लर्निंग टास्क वेगवान होतात..8th Pay Commission : आठव्या वेतन आयोगाप्रमाणे सरकारी कर्मचाऱ्यांना असा मिळणार पगार; सॅलरी होऊ शकते 'डबल'? Fitment Factor पाहा.कॅमेरा48 मेगापिक्सेल मुख्य फ्यूजन सेन्सर OIS सह तीक्ष्ण फोटो कॅप्चर करतो. 12 मेगापिक्सेल अल्ट्रावाइड लेन्स मॅक्रो शॉट्स आणि लो लाइट फोटोग्राफीसाठी उत्तम आहे. 2x ऑप्टिकल झूम आणि नवीन कॅमेरा कंट्रोल बटण झूम कॅप्चर सोपे करतात. बॅटरी 27 तास व्हिडिओ प्लेबॅक असल्याचे संपूर्ण दिवस चार्जिंगची काळजी नाही. ही ऑफर जिओमार्टवर सुरू आहे. एक्सचेंज आणि कार्ड ऑफर्सचा लाभ घ्या. आयफोन 16 प्लस आता तुमच्या हातात येऊ शकतो ते ही 25 हजारच्या डिस्काउंटसह.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.