Smartphone Discount Offer : 80 हजारचा iPhone 15 मिळतोय 40 हजारात; 50% डिस्काउंट ऑफर, पाहा एका क्लिकवर

Apple iPhone Discount Offer : स्मार्टफोनप्रेमींसाठी एक धक्कादायक बातमी आहे. अॅपलच्या लोकप्रिय आयफोन 15 मॉडेलवर आतापर्यंतची सर्वात मोठी किंमत कपात होतेय. अमेझॉनच्या येणाऱ्या ग्रेट इंडियन फेस्टिव्हल सेलमध्ये हा फोन केवळ ४५ हजार रुपयांखाली उपलब्ध होणार आहे. जेव्हा तो पहिल्यांदा बाजारात आला तेव्हा ७९,९०० रुपयांपासून सुरू होणाऱ्या या फोनची किंमत आता ३७,००० रुपयांनी घसरली आहे. ही संधी चुकवू नका..२३ सप्टेंबरपासून सुरू होणाऱ्या या सेलमध्ये आयफोन ऑफर्सची धमाल सुरू होईल. पहिल्या वर्षीच १०,००० रुपयांची कपात झालेल्या आयफोन 15 वर आता आणखी १७,००० रुपयांचा डिस्काउंट मिळेल. सध्याच्या अमेझॉन लिस्टिंगवर ५९,९०० रुपयांपासून सुरू असलेला हा फोन सेलमध्ये केवळ ४३,७४९ रुपयांच्या प्रभावी किंमतीत मिळेल. आयफोन 17 सीरिजच्या लॉन्चनंतर अॅपलने आपल्या अधिकृत स्टोअरमधून हा मॉडेल काढला असला तरी अमेझॉनवर तो कायम आहे. ब्लॅक, ब्लू, ग्रीन, पिंक आणि येलो अशा पाच रंगांत उपलब्ध असलेल्या या फोनने लाखो ग्राहकांना आकर्षित केलंय..ही ऑफर फक्त सेलपुरती मर्यादित आहे, त्यामुळे थोडी घाईच करा..२०२३ मध्ये लॉन्च झालेला आयफोन 15 अजूनही टॉप क्लास आहे. त्यात ६.१ इंचाचा सुपर रेटिना एक्सडीआर डिस्प्ले आहे, ज्यात डायनॅमिक आयलंड फीचरमुळे नोटिफिकेशन्स आणि अॅप्स अधिक स्मूथ दिसतात. कॅमेरा प्रेमींसाठी हे एक जादूचे यंत्र आहे जे त्यांना स्वतःकडे चुंबकासारखे खेचते. मागे ४८ मेगापिक्सलचा मुख्य कॅमेरा आणि १२ मेगापिक्सलचा अल्ट्रावाइड कॅमेरा, तर पुढे १२ मेगापिक्सलचा सेल्फी कॅमेरा. व्हिडिओ कॉल्स आणि फोटोग्राफीसाठी परफेक्ट आहे. एआय16 बायोनिक चिप आणि ६ जीबी रॅममुळे हा फोन सुपरफास्ट चालतो..आयओएस 17 वर सुरू होणाऱ्या या डिव्हाइसला आयओएस १८ अपग्रेड मिळेल, ज्यामुळे नवीन फीचर्स अनलॉक होतील. ही सेल फेस्टिव्हल सीझनसाठी परफेक्ट आहे. अमेझॉनने आयफोन्ससाठी खास डील्स जाहीर केल्या असून, बँक ऑफर्स आणि ईएमआय पर्यायांमुळे किंमत आणखी कमी होईल. जर तुम्ही नवीन आयफोन घेण्याचा विचार करत असाल तर हीच वेळ आहे अमेझॉन अॅप डाउनलोड करा आणि अलर्ट सेट करा. आयफोन 15 सारख्या प्रीमियम फोनला इतक्या कमी किंमतीत मिळणं म्हणजे खरंच एक मोठा सरप्राईज आहे..FAQs What is the sale price of iPhone 15 during Amazon Festival Sale? / अमेझॉन फेस्टिव्हल सेलमध्ये आयफोन १५ ची विक्री किंमत किती आहे?सेलमध्ये आयफोन १५ ची प्रभावी किंमत ४३,७४९ रुपये आहे, जी लॉन्च किंमतीपेक्षा ३७,००० रुपयांनी कमी आहे.When does the Amazon Great Indian Festival Sale start? / अमेझॉन ग्रेट इंडियन फेस्टिव्हल सेल कधी सुरू होतो?ही सेल २३ सप्टेंबरपासून सुरू होईल आणि त्यात आयफोन १५ वर खास डील्स उपलब्ध असतील.What are the key specifications of iPhone 15? / आयफोन १५ च्या मुख्य वैशिष्ट्यांबाबत सांगा.आयफोन १५ मध्ये ६.१ इंच सुपर रेटिना डिस्प्ले, ४८ एमपी मुख्य कॅमेरा, ए१६ बायोनिक चिप आणि आयओएस १८ अपग्रेड आहे.In which colors is iPhone 15 available? / आयफोन १५ कोणत्या रंगांत उपलब्ध आहे?हा फोन ब्लॅक, ब्लू, ग्रीन, पिंक आणि येलो अशा पाच रंगांत मिळेल.Is iPhone 15 still supported with updates? / आयफोन १५ ला अद्यतने मिळतात का?होय, आयफोन १५ आयओएस १७ वर चालतो आणि आयओएस १८ अपग्रेडसाठी पात्र आहे, ज्यामुळे नवीन फीचर्स मिळतील..