विज्ञान-तंत्र

Smartphone Discount Offer : 80 हजारचा iPhone 15 मिळतोय 40 हजारात; 50% डिस्काउंट ऑफर, पाहा एका क्लिकवर

iPhone 15 discount offer amazon sale : आयफोन 15 मोबाइलवर आतापर्यंतची सर्वात मोठी किंमत कपात झाली आहे. केवळ ४३,७४९ रुपयांत हा प्रीमियम फोन मिळत आहे
iPhone 15 discount offer amazon sale

iPhone 15 discount offer amazon sale

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

Apple iPhone Discount Offer : स्मार्टफोनप्रेमींसाठी एक धक्कादायक बातमी आहे. अॅपलच्या लोकप्रिय आयफोन 15 मॉडेलवर आतापर्यंतची सर्वात मोठी किंमत कपात होतेय. अमेझॉनच्या येणाऱ्या ग्रेट इंडियन फेस्टिव्हल सेलमध्ये हा फोन केवळ ४५ हजार रुपयांखाली उपलब्ध होणार आहे. जेव्हा तो पहिल्यांदा बाजारात आला तेव्हा ७९,९०० रुपयांपासून सुरू होणाऱ्या या फोनची किंमत आता ३७,००० रुपयांनी घसरली आहे. ही संधी चुकवू नका.

Loading content, please wait...
Amazon
salad
apple mobile
iphone
Discount
Discount Offer
Apple iphone
iphone new features
flipkart
festival Discount
Iphone 17
90% discount offers
Amazon Great Indian Festival 2025

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com