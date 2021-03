Amazon-Flipkart ला स्वदेशी अॅप देणार टक्कर; जाणून घ्या Bharat e Market बद्दल सर्वकाही

सध्या जगभरात ऑनलाईन खरेदीचा बोलबाला आहे. भारतात अ‍ॅमेझॉन, फ्लिपकार्ट, स्नॅपडील, मिंत्रा यासारख्या अनेक ऑनलाईन साईट्सवरून मोठ्या प्रमाणात खरेदी होते. जगात सर्वाधिक चलती अलिबाबाची आहे. पण आता अलिबाबालाही मागे टाकेल असं आपलं देसी पोर्टल लाँच झालं आहे. होय! महाशिवरात्रीच्या मुहूर्तावर देसी ई-कॉमर्स संकेतस्थळ Bharat e Market भारतीयांच्या भेटीला आलं आहे. या संकेतस्थळाकडून अ‍ॅमेझॉन आणि फ्लिपकार्ट यासारख्या ई-कॉमर्स संकेतस्थळाला तगडी टक्कर मिळण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. कॉन्फेडरेशन ऑफ आल इंडिया ट्रेडर्स(CAIT) ने Bharat e Market हे अॅप गुरुवारी दिल्लीमध्ये लाँच केलं आहे.

त्यामुळे आता ऑनलाइन खरेदीसाठी तुम्हाला आता फक्त अॅमेझॉन आणि फ्लिपकार्टसारख्या ई-कॉमर्स संकेतस्थळावर अवलंबून राहण्याची गरज नाही. जवळपास ८ कोटी व्यापाऱ्यांची संघटना असलेल्या CAIT ने वेन्डर मोबाइल अ‍ॅप Bharat e Market भारताच्या ई मार्केटमध्ये लाँच केलं आहे. हे पूर्णपणे मेड इंडिया ई-कॉमर्स संकेतस्थळ आहे. या संकेतस्थळावर सध्या सात लाखांपेक्षा जास्त विक्रेते Bharat e Market या संकेतस्थळावर आहेत. याचाच अर्थ तुमच्या सगळ्या गरजा भागवणा-या वस्तू एका क्लिकवर मिळू शकतील.

Indian traders @CAITIndia are proud to announce that their e-commerce portal @BharatEMarket has received a thunderous response with a whopping 30,000 seller registrations on the platform within 24 hours of launch. #VocalForLocal #AatmaNirbharBharat #phygitalrevolution pic.twitter.com/opgpndCDTX

— Confederation of All India Traders (CAIT) (@CAITIndia) March 12, 2021