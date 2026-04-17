New Scam : मोबाईल वापरताना छोटीशी चूक! अकाऊंट मधले पैसे हळूहळू होतील गायब; पटकन बदलून घ्या एक सेटिंग अन् डायल करा 'हा' नंबर

आजकाल फोन वापरणे सोपे झाले आहे, पण त्याचबरोबर फसवणूक करणारेही खूप हुशार झाले आहेत. आता त्यांना तुमचा OTP, बँक पासवर्ड किंवा कोणतीही लिंक क्लिक करण्याची गरज नाही. फक्त एका फोन कॉलने ते तुमच्या खात्यात घुसू शकतात. ही नवीन आणि अत्यंत धोकादायक फसवणूक 'कॉल फॉरवर्डिंग' च्या माध्यमातून होत आहे..फसवणूक कशी होते?अनेकदा डिलिव्हरी बॉय, बँक अधिकारी किंवा ग्राहक सेवा म्हणून कोणीतरी फोन करतो. तो सांगतो, "तुमचे पार्सल अडकले आहे", "तुमच्या सिममध्ये प्रॉब्लेम आहे" किंवा "तुमच नेटवर्क प्रॉब्लेम आहे". यावर उपाय म्हणून तो तुम्हाला एक साधासा कोड सांगतो जसे *21#, *401# किंवा असच काही. तुम्ही तो कोड डायल केला की तुमच्या फोनची कॉल फॉरवर्डिंग सेटिंग चालू होते. यानंतर तुमच्या फोनवर येणारे सर्व कॉल्स, SMS आणि OTP दुसऱ्या व्यक्तीच्या नंबरवर आपोआप जातात. तुम्हाला काहीच कळत नाही. scamer तुमचा OTP मिळवून बँकेतून पैसे काढतो, व्हॉट्सॲप उघडतो आणि तुमचे खाते रिकामे करतो. सर्व काही शांतपणे, तुमच्या लक्षात न येण्याजोगे घडते..ही फसवणूक इतकी भयानक का?कारण यात कोणतीही लिंक उघडावी लागत नाही, ॲप डाउनलोड करावे लागत नाही आणि स्वतः OTP टाकावा लागत नाही. फक्त एक छोटी चूक आणि तुमचे पैसे गायब. बहुतेक लोक हे एक साधा कॉल समजून कोड डायल करतात आणि नंतर मोठा धक्का बसतो.तुमच्या फोनमध्ये ही सेटिंग चालू आहे की नाही हे कसे तपासाल? खूप सोप आहे. तुमच्या फोनच्या कॉल सेटिंग्जमध्ये जा आणि 'कॉल फॉरवर्डिंग' पर्याय तपासा. जर एखादा नंबर दिसला तर तो लगेच काढून टाका.एकदाम फास्ट उपाय म्हणून फक्त ##002# हा कोड डायल करा. हा एकच कोड तुमच्या फोनमधील सर्व प्रकारची कॉल फॉरवर्डिंग बंद करतो..सुरक्षेच्या काही सोप्या टिप्सअनोळखी नंबरवरून आलेल्या कॉलवर कोणताही कोड डायल करू नका.डिलिव्हरी किंवा बँकेच्या नावाने येणाऱ्या कॉल्सवर लगेच विश्वास ठेवू नका.काहीतरी संशयास्पद वाटले तर फोन कट करा आणि स्वतः बँकेला किंवा डिलिव्हरी कंपनीला संपर्क करा.OTP, PIN किंवा बँक डिटेल्स कधीही शेअर करू नका.