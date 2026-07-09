विज्ञान-तंत्र

Viral Video Truth : मोबाईलमधील चिनी अ‍ॅप्स खरोखर ATM मशीन कंट्रोल करू शकतात? व्हायरल व्हिडिओमागचं सत्य पाहा

BAT-BMS Apps : चिनी अ‍ॅपने एटीएम बंद केले? व्हायरल व्हिडिओमागचे सत्य जाणून घ्या
Can Chinese Apps Really Switch Off ATMs Remotely?

Can Chinese Apps Really Switch Off ATMs Remotely?

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

Chinese Apps ATM Control Viral Video : सोशल मीडियावर एक व्हायरल व्हिडिओ जोरात फिरत आहे. त्यात दाखवले आहे की एखादी व्यक्ती आपल्या मोबाइल अ‍ॅपवरून एटीएम मशीन चालू-बंद करत आहे. हे पाहून अनेक लोक घाबरले आहेत. बँकिंग सुरक्षित आहे की नाही, असा प्रश्न सर्वांना पडला आहे. पण सायबर सुरक्षा तज्ज्ञांनी याला पूर्णपणे चुकीचे म्हटले आहे.

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