Chinese Apps ATM Control Viral Video : सोशल मीडियावर एक व्हायरल व्हिडिओ जोरात फिरत आहे. त्यात दाखवले आहे की एखादी व्यक्ती आपल्या मोबाइल अॅपवरून एटीएम मशीन चालू-बंद करत आहे. हे पाहून अनेक लोक घाबरले आहेत. बँकिंग सुरक्षित आहे की नाही, असा प्रश्न सर्वांना पडला आहे. पण सायबर सुरक्षा तज्ज्ञांनी याला पूर्णपणे चुकीचे म्हटले आहे..व्हिडिओमध्ये दिसणारे अॅप हे इलेक्ट्रिक वाहनांच्या बॅटरी व्यवस्थापनासाठी (जसे BAT-BMS) वापरले जाणारे अॅपसारखे दिसते. इ-रिक्शा किंवा इतर इलेक्ट्रिक वाहनांच्या बॅटरी चार्जिंग, चालू-बंद करण्यासाठी हे अॅप्स वापरले जातात. पण एटीएम मशीन पूर्णपणे वेगळ्या प्रणालीवर काम करतात. त्या बँकांच्या अत्यंत सुरक्षित नेटवर्कशी जोडलेल्या असतात. विशेष सॉफ्टवेअर आणि एन्क्रिप्शनने त्यांचे संरक्षण केलेले असते. एखाद्या साध्या मोबाइल अॅपने त्यांना रिमोटवरून बंद करणे अशक्य आहे, असे तज्ज्ञ स्पष्ट करतात..Truecaller वर कसा कळतो तुमच्या घराचा पत्ता? मोबाईल सायलेंट आहे की व्हायब्रेट मोडवर हे सुद्धा समजतं, नेमकी टेक्नॉलॉजी काय?.मग व्हिडिओ कशामुळे व्हायरल झाला?तज्ज्ञांच्या मते, एटीएम मशीन नियमित देखभालीसाठी, सॉफ्टवेअर अपडेटसाठी किंवा छोट्या ग्लिचसाठी आपोआप रिबूट होतात. व्हिडिओमध्ये जो व्यक्ती फोन वापरताना दिसतो, तो फक्त वेळेचा योगायोग असावा. त्याने खरोखर काहीही केले नसावे. आतापर्यंत कोणत्याही बँकेने या व्हिडिओशी संबंधित सुरक्षा भंग झाल्याची माहिती दिलेली नाही..Discount Offer : लवकरच वाढणार iPhone 17 Pro Max ची किंमत! त्याआधी मिळतोय बंपर डिस्काउंट; खरेदीसाठी गर्दी, 'इथे' सुरुय ऑफर.भारतात चिनी बॅटरी अॅप्स का चर्चेत आले?काही महिन्यांपूर्वी इ-रिक्शांमध्ये रिमोट कंट्रोलची शक्यता आढळल्याने सरकारने BAT-BMS सारखी अॅप्स गुगल प्ले आणि अॅप स्टोअरवरून काढून टाकली होती. तरीही बनावट अॅप्स येत राहिल्याने लोकांच्या मनात भीती निर्माण झाली. याच भीतीचा फायदा घेऊन हा व्हायरल व्हिडिओ पसरला असावा..सायबर तज्ज्ञांचा सल्लातुमचे पैसे पूर्णपणे सुरक्षित आहेत. बँका अनेक स्तरांवर सुरक्षा व्यवस्था वापरतात. तरीही अनोळखी अॅप्स डाउनलोड करू नका आणि प्रत्येक व्हायरल व्हिडिओवर विश्वास ठेवू नका. माहिती नेहमी विश्वसनीय स्रोतांकडून (बँक किंवा सरकारी वेबसाइट) घ्या.ही घटना पुन्हा एकदा सांगते की, सोशल मीडियावर अफवा किती वेगाने पसरतात. सावध राहा, घाबरू नका. बँकिंग व्यवहार करताना नेहमी काळजी घ्या आणि आधुनिक तंत्रज्ञानावर विश्वास ठेवा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.