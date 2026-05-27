Earbuds Safety Tips : कानातले इअरबड्स बनतील 'जाजूस'; पर्सनल बोलणं होऊ शकतं लिक, त्यामुळं चुकूनही सुरू ठेवू नका 'ही' 1 सेटिंग

आजकाल कानात लावलेले छोटे इअरबड्स केवळ गाणी ऐकण्याचे किंवा कॉल करण्याचे साधन राहिलेले नाहीत. ऑफिस मीटिंग, ऑनलाइन क्लास, गेमिंग आणि रोजच्या बोलण्यात ते तासनतास वापरले जातात. पण या सुंदर आणि सोयीस्कर गॅजेट्समागे एक गंभीर धोका दडलेला आहे. सायबर सुरक्षा तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, हे इअरबड्स तुमच्या खाजगी संभाषणांवर हेरगिरी करू शकतात!.इअरबड्स हेरगिरीचे शस्त्र कसे बनतात?बहुतेक आधुनिक वायरलेस इअरबड्समध्ये मायक्रोफोन, ब्लूटूथ, व्हॉइस असिस्टंट आणि एआय फीचर्स असतात. हे फीचर्स सोयीस्कर असली तरी सायबर गुन्हेगारांसाठी सोपे रस्ते उघडतात. जर तुमचे इअरबड्स किंवा जोडलेला फोन मालवेअरने संक्रमित झाला किंवा सुरक्षा कमकुवत असेल, तर हॅकर मायक्रोफोन चालू करून तुमचे बोलणे गुपचूप रेकॉर्ड करू शकतो. तुम्हाला काहीही कळणार नाही.ब्लूटूथ हॅकिंगचा वाढता धोकासार्वजनिक ठिकाणी विमानतळ, मॉल, रेल्वे स्टेशन किंवा कॅफेमध्ये ब्लूटूथ चालू ठेवणे धोकादायक ठरू शकते. हॅकर बनावट ब्लूटूथ सिग्नल पाठवून तुमच्या डिव्हाइसशी कनेक्ट होण्याचा प्रयत्न करतात. एकदा कनेक्शन झाले की, तुमचे ऑडिओ डेटा, संपर्क आणि इतर खासगी माहिती चोरीला जाऊ शकते..कोणाला सर्वाधिक धोका?जे लोक दिवसभर ऑफिस कॉल्स, व्यावसायिक मीटिंग किंवा वैयक्तिक बोलण्यासाठी इअरबड्स वापरतात, त्यांना सर्वाधिक धोका आहे. स्वस्त किंवा अज्ञात ब्रँडचे इअरबड्स घेतल्यास हा धोका आणखी वाढतो. अशा उपकरणांमध्ये सुरक्षा अपडेट्स नसतात आणि त्यामुळे डेटा गळती सहज होऊ शकते. शिवाय फोनवरील काही ॲप्सना जास्त परवानग्या दिल्यास ते बॅकग्राउंडमध्ये सतत आवाज रेकॉर्ड करतात..स्वतःला सुरक्षित कसे ठेवाल?नेहमी विश्वसनीय आणि प्रसिद्ध ब्रँडचे इअरबड्स खरेदी करा.नियमितपणे सॉफ्टवेअर अपडेट करा.गरज नसताना ब्लूटूथ बंद ठेवा.अज्ञात ब्लूटूथ विनंत्या कधीही स्वीकारू नका.ॲप्सच्या परवानग्या वारंवार तपासा आणि मायक्रोफोनची गरज नसलेल्या ॲप्सना परवानगी काढून टाका.संशयास्पद ॲप्स किंवा लिंक्स डाउनलोड करणे टाळा.