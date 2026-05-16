Tech Tips : गाडी चालवताना येतो कटकट आवाज? लगेच चेक करून घ्या 'हा' पार्ट , नाहीतर होऊ शकतो मोठा अपघात

गाडी चालवताना अचानक खालून कर्कश किंवा खडखडाट किंवा कटकट असा आवाज येतोय का? वळण घेताना किंवा खड्ड्यातून जाताना हा आवाज वाढतो? तर ही फक्त छोटी समस्या नाही, तर तुमच्या कारची मोठी चेतावणी आहे. अनेक ड्रायव्हर्स हा आवाज ऐकून म्युझिकचा आवाज वाढवतात किंवा दुर्लक्ष करतात. पण हा आवाज तुम्हाला मोठ्या संकटापासून वाचवण्यासाठी येतोय. वेळीच तपासणी केली नाही तर टायर पंक्चर, ॲक्सल तुटणे किंवा गाडीचे नियंत्रण सुटणे यासारखे धोके वाढतात..कार सुरक्षित ठेवण्यासाठी ‘पॅनिक बटन’कार चालू करताच, क्लच दाबताना किंवा स्टीयरिंग फिरवताना खालून आवाज येणे हे गंभीर संकेत असू शकते. खड्डे आणि खराब रस्त्यांमुळे गाडीचे भाग लवकर खराब होतात. हा आवाज म्हणजे तुमच्या वाहनाची आरोग्य तपासणीची घंटा आहे. ड्रायव्हिंगचे शौकीन असाल तर हे लक्षात ठेवा छोटा आवाज मोठ्या खर्चापासून वाचवू शकतो..OpenAI वर डेटा चोरीचा गंभीर आरोप! कोर्टात खटला दाखल; ChatGPT ने Google-Meta ला दिला तुमचा डेटा? जाणून घ्या.सीव्ही जॉइंटमध्ये बिघाडसर्वात सामान्य समस्या म्हणजे वळण घेताना कर्कश आवाज येण्यामागे बहुतेक वेळा सीव्ही जॉइंट (कॉन्स्टंट वेलोसिटी जॉइंट) ची समस्या असते. हा भाग इंजिनची शक्ती चाकांपर्यंत पोहोचवतो. त्यावरचे रबरी बूट फाटले की आतला ग्रीस बाहेर पडतो आणि धूळ-घाण आत जाते. ग्रीस संपला की धातू एकमेकांवर घासतात आणि त्रासदायक आवाज सुरू होतो. जर वेळेवर दुरुस्ती केली नाही तर ॲक्सल तुटू शकतो आणि गाडी अनियंत्रित होऊ शकते. टायरच्या मागे काळ्या रबरी कव्हरमधून ग्रीस गळत आहे का ते पहा..Google Storage Policy 2026 : गुगलचा मोठा निर्णय! 15GB फ्री स्टोरेजचा नियम बदलला; आता मिळणार 'एवढं' स्टोरेज.सस्पेंशन आणि स्टीयरिंग रॅकची समस्याखडखडाट होण्याचे दुसरे मोठे कारण म्हणजे सस्पेंशन सिस्टीम आणि स्टीयरिंग रॅक. खड्ड्यांमुळे शॉक ॲबसॉर्बर, बुशिंग्ज, लिंक रॉड्स आणि बॉल जॉइंट्स लवकर खराब होतात. सरळ रस्त्यावर किंवा खडबडीत रस्त्यावर आवाज येत असेल तर ही समस्या असू शकते. स्टीयरिंग रॅक सैल झाल्यानेही वळताना खडखडाट होतो..ChatGPT ने एका रात्रीत बनवून टाकलं करोडपती! केली 631 अब्ज रुपयांची कमाई, काय होती ट्रिक? पाहा.काय करावे?फक्त अलाइनमेंट करून चालणार नाही. चांगल्या मेकॅनिककडून गाडीच्या खालच्या भागाची पूर्ण तपासणी करून घ्या. एक छोटा बुश किंवा रबरी भाग न बदलल्यास नंतर संपूर्ण सस्पेंशन बदलावे लागू शकते, ज्याचा खर्च खूप होतो. ड्रायव्हिंग करताना सतर्क राहा. छोट्या आवाजाकडे दुर्लक्ष केल्याने मोठा अपघात होऊ शकतो. तुमची आणि तुमच्या कुटुंबाची सुरक्षितता सर्वात महत्वाची आहे. आजच गॅरेजमध्ये जाऊन गाडी तपासून घ्या आणि सुरक्षित प्रवास करा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.