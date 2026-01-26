Digital India : विसरून जा पैशाचं पाकीट अन् कागदपत्रे! प्रजासत्ताक दिनला पाहा भारताचे 4 'डिजिटल ब्रह्मास्त्र', ज्यांनी देशाला बदलून टाकलंय

भारत आज २६ जानेवारी २०२६ रोजी आपला 77th Republic Day मोठ्या उत्साहाने साजरा करत आहे. कर्तव्य पथावरील भव्य परेड, सैन्याची शक्तीप्रदर्शन आणि विविध राज्यांचे आकर्षक टेबलो यांच्यासोबतच यंदा डिजिटल क्रांतीचा जयघोषही जोरात आहे. आता तुम्ही पैशाच पाकिटं, कागदपत्रे आणि लांब रांगा विसरून जा. भारत आता चार डिजिटल ब्रह्मास्त्रांच्या जोरावर जगाला दाखवत आहे की तंत्रज्ञानाने कसे सामान्य माणसाचे जीवन बदलले आहे.हे चार 'डिजिटल शस्त्रे' आहेत..BHIM-UPI, Aadhaar, DigiLocker आणि UMANG. हे फक्त अॅप्स नाहीत, तर १.४ अब्ज भारतीयांच्या दैनंदिन जीवनाचे भाग बनले आहेत. UPI आणि BHIM अॅपमुळे रोख रकमेचा त्रास संपला आहे. आता गावातील किराणा दुकानापासून शहरातील मोठ्या मॉलपर्यंत, फक्त QR स्कॅन करून पेमेंट होते. जगभरात भारताची डिजिटल पेमेंट सिस्टम मॉडेल म्हणून ओळखली जाते. दरमहा अब्जावधी व्यवहार होतात आणि कॅशलेस अर्थव्यवस्था मजबूत होत आहे..Shubhanshu Shukla : अंतराळात तिरंगा फडकवणाऱ्या शुभांशु शुक्लांना अशोक चक्र; अंतराळ स्थानकाचा प्रवास करणारे इतिहासातले पहिले भारतीय.Aadhaar ने सरकारी योजनांचे फायदे थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात पोहोचवले आहेत. मध्यस्थांचा हस्तक्षेप संपला, अनुदान लीक होत नाही. आधार-पॅन लिंकिंगमुळे बँकिंग, कर्ज आणि इतर सेवा काही मिनिटांत मिळतात. लाखो लोकांना याचा थेट फायदा झाला आहे.DigiLocker मुळे कागदपत्रांचा डीग आता छोट्याशा फोनमध्ये बसतो. ड्रायव्हिंग लायसन्स, मार्कशीट, प्रमाणपत्रे सर्व डिजिटल स्वरूपात सुरक्षित साठवले जातात आणि ते सर्व सरकारी ठिकाणी वैध असतात. फोटोकॉपी, हरवलेल्या कागदांची टेंशन संपलीUMANG हे तर सुपर अॅप आहे. एका अॅपमध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारच्या हजारो सेवा उपलब्ध. पेन्शन, ईपीएफओ, पासपोर्ट, रेशन कार्ड सर्व काही एका क्लिकवर. वेगवेगळे अॅप्स डाउनलोड करण्याची गरजच नाही..Republic Day : इंडिया गेट ते लाल किल्ला...'रिपब्लिक डे' ला बनवा तुमची देशभक्ती दाखवणारे फोटो; कॉपी-पेस्ट करा 'हे' बेस्ट प्रॉम्प्ट.या डिजिटल क्रांतीने भारत स्वावलंबी, पारदर्शक आणि समावेशक बनला आहे. प्रजासत्ताक दिनाच्या या ७७ व्या वर्षी हे चार डिजिटल ब्रह्मास्त्रे दाखवत आहेत की संविधानातील सर्वांना न्याय हे स्वप्न आता तंत्रज्ञानाने साकार होत आहे. डिजिटल इंडिया केवळ यशाची गोष्ट नाही, तर प्रत्येक भारतीयाला सक्षम करण्याचे साधन आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.