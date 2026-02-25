Apps Ban India : भारताने 'या' 5 OTT प्लॅटफॉर्मवर घातली बंदी! तुमच्या मोबाईलमध्ये असेल तर लगेच करा डिलीट, नाहीतर होईल कारवाई

भारतातील डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सवरील सुरक्षितता आणि सभ्यता राखण्यासाठी माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने एक अत्यंत कठोर पाऊल उचलले आहे. 'आयटी नियम २०२१' अंतर्गत असलेल्या अधिकारांचा वापर करून केंद्र सरकारने MoodXVIP, Koyal Playpro, Digi Movieplex, Feel आणि Jugnu या पाच ओटीटी प्लॅटफॉर्म्सवर पूर्णपणे बंदी घातली आहे. या कारवाईमुळे डिजिटल क्षेत्रात नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांसाठी एक कडक इशारा दिला गेला असून, अश्लील कंटेंट पसरवणाऱ्या कंपन्यांना मोठा धक्का बसला आहे. ही कारवाई कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतरच करण्यात आली आहे..केवळ वेबसाइट्स ब्लॉक न करता, सरकारने गुगल प्ले स्टोअर आणि अॅपल अॅप स्टोअरवरूनही या अॅप्सना काढून टाकण्याचे आदेश दिले आहेत. विशेषतः MoodXVIP आणि Jugnu सारखी अॅप्स तरुणांमध्ये चर्चेत होती मात्र त्यांच्यावरील अश्लील आशयामुळे त्यांना आता कोणत्याही भारतीय युजरला डाउनलोड करता येणार नाही. या अॅप्समुळे सामाजिक स्वास्थ्याला धोका निर्माण होत असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर ही तातडीची बंदी लागू करण्यात आली आहे..Whatsapp Schedule Feature : आता व्हॉट्सॲपमध्ये शेड्यूल करता येणार मेसेज; येतय 'जादुई' फीचर; जाणून घ्या कसं वापरायचं?.ही बंदी घालण्यापूर्वी सरकारला विविध सामाजिक संघटना आणि पालकांकडून अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. या प्लॅटफॉर्म्सवरील कंटेंट केवळ अश्लीलच नव्हता, तर तो महिलांच्या प्रतिष्ठेला धक्का लावणारा आणि बालमनावर विपरित परिणाम करणारा होता. माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने या प्लॅटफॉर्म्सच्या कारभारावर बारीक लक्ष ठेवले होते. या पाचही प्लॅटफॉर्म्सना त्यांचे स्पष्टीकरण देण्याची संधी दिली गेली होती मात्र समाधानकारक उत्तर न मिळाल्याने अखेर त्यांच्यावर कायमस्वरूपी बंदीचा निर्णय घेण्यात आला..Photos : 35 कोटी वर्षे दुर्मिळ 'हसणारा' दगड! ज्याला समजलं होतं नकली दात; तो निघाला प्राचीन जीव, जगभर फोटो व्हायरल.भारतात सध्या ओटीटी क्षेत्रासाठी कडक नियमावली (OTT Rules) लागू करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. या पाच अॅप्सवरील बंदी ही केवळ सुरुवात मानली जात असून येणाऱ्या काळात 'सेल्फ रेगुलेशन' न पाळणाऱ्या इतर प्लॅटफॉर्म्सवरही कारवाई होऊ शकते. प्रेक्षकांना दर्जेदार आणि सुरक्षित कंटेंट मिळावा हाच यामागचा मुख्य उद्देश आहे. तुम्ही जर यापैकी कोणत्याही अॅपचे सबस्क्रिप्शन घेतले असेल तर ती सेवा आता खंडित होणार आहे त्यामुळे युजर्सनी अशा अनधिकृत आणि संशयास्पद प्लॅटफॉर्म्सपासून लांब राहण्याचे आवाहन सरकारकडून केले जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.