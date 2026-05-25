अभिमानास्पद! चांद्रयान-३ ला मिळाला AIAA गॉडर्ड एस्ट्रोनॉटिक्स अवॉर्ड; दक्षिण ध्रुवावर यशस्वी लँडिंग करून रचला इतिहास

भारताच्या अंतराळ क्षेत्रातील एका ऐतिहासिक यशाने पुन्हा एकदा जगभरात चर्चा निर्माण केली आहे. चांद्रयान-३ मिशनला २०२६ चा AIAA गॉडर्ड एस्ट्रोनॉटिक्स अवॉर्ड मिळाला आहे. हा पुरस्कार २१ मे रोजी वॉशिंग्टन DC येथे प्रदान करण्यात आला..चांद्रयान-३ ची अनोखी कामगिरी२३ ऑगस्ट २०२३ रोजी भारताचे चांद्रयान-३ यान चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवाजवळ यशस्वीरित्या सॉफ्ट लँडिंग करणारे जगातील पहिले यान ठरले. यापूर्वी कोणत्याही देशाला या भागात उतरणे शक्य झाले नव्हते. ही जागा वैज्ञानिक दृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. मिशनने चंद्राच्या मातीतील महत्त्वाच्या रासायनिक घटकांची माहिती गोळा केली. भविष्यात चंद्रावर मानवी वस्ती आणि उत्पादनासाठी हे संसाधन उपयुक्त ठरू शकतात. याशिवाय भविष्यातील मानवी चंद्र मोहिमांसाठीही या मिशनने मौल्यवान डेटा उपलब्ध करून दिला आहे..पुरस्कार स्वीकारताना भारताचे अभिमानअमेरिकेतील भारतीय राजदूत हिज एक्सलन्सी विनय क्वात्रा यांनी भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था (ISRO) वतीने हा पुरस्कार स्वीकारला. हा सोहळा AIAA ASCEND २०२६ परिषदेत पार पडला.पंतप्रधान मोदींचे स्पेस विजन २०४७पुरस्कार स्वीकारताना राजदूत क्वात्रा यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 'Space Vision 2047' बद्दल सविस्तर माहिती दिली. या दृष्टीकोनातून भारत खोल अंतराळ संशोधन, मानवी अंतराळ उड्डाण आणि व्यावसायिक अंतराळ क्षेत्राचा वेगवान विकास करणार आहे. भारत आता केवळ मोहिमा पार पाडत नाही तर भविष्यात स्वतःच्या ताकदीनुसार चंद्र आणि त्यापलीकडील अंतराळात मजबूत पाऊले टाकणार आहे..भारत-अमेरिका सहकार्याची गरजराजदूत क्वात्रा यांनी भारत आणि अमेरिका यांच्यातील सरकार, उद्योग आणि संशोधन संस्थांमधील सहकार्य वाढवण्याचे आवाहन केले. दोन्ही देशांमधील ही भागीदारी भविष्यातील अंतराळ संशोधनाला नवी दिशा देऊ शकते, असे त्यांनी सांगितले.चांद्रयान-३ च्या या पुरस्काराने भारतीय वैज्ञानिकांच्या मेहनतीला जगभरात मान्यता मिळाली आहे. तरुण पिढीला प्रेरणा मिळाली आहे की, स्वप्ने मोठी ठेवली आणि कष्टाने प्रयत्न केले तर अशक्य गोष्टीही शक्य होतात. भारताचा हा यशाचा प्रवास आता आणखी वेगाने पुढे जात आहे.