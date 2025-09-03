विज्ञान-तंत्र

ChatGPT Down Meme: चॅटजीपीटी डाऊन झाल्याने सोशल मिडियावर मीम्सचा महापूर, पाहा भन्नाट मीम्स

ChatGPT Down 2025: आजकाल सर्वचजण चॅटजीपीटीचा वापर मोठ्या प्रमाणात करत आहेत. यामुळे अनेक काम करणे सोपे झाले आहे. आज गेल्याकाही वेळेपासून चॅटजीपीटी डाऊन झाल्याने जगभरातील यूजर्सचा गोंधळ उडाला आहे. यामुळे सोशल मिडियावर मजेदार मीम्सचा महापूर पाहायला मिळत आहे.
ChatGPT Outage Sparks Meme Fest
ChatGPT Outage Sparks Meme Fest Sakal
Summary

चॅटजीपीटी डाऊन झाल्याने जगभरातील यूजर्समध्ये गोंधळ उडाला आहे. सोशल मिडियावर यामुळे मजेदार मीम्सचा महापूर पाहायला मिळत आहे, ज्यामुळे लोकांना थोडासा आनंद मिळत आहे.

