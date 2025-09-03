ChatGPT Down Meme: चॅटजीपीटी डाऊन झाल्याने सोशल मिडियावर मीम्सचा महापूर, पाहा भन्नाट मीम्स

चॅटजीपीटी डाऊन झाल्याने जगभरातील यूजर्समध्ये गोंधळ उडाला आहे. सोशल मिडियावर यामुळे मजेदार मीम्सचा महापूर पाहायला मिळत आहे, ज्यामुळे लोकांना थोडासा आनंद मिळत आहे..ChatGPT Down 2025: आजकाल सर्वचजण चॅटजीपीटीचा वापर मोठ्या प्रमाणात करत आहेत. यामुळे अनेक काम करणे सोपे झाले आहे. परंतु आज गेल्या काही वेळेपासून चॅटजीपीटी डाऊन झाल्याने जगभरातील यूजर्सचा गोंधळ उडाला आहे. यामुळे सोशल मिडियावर मजेदार मीम्सचा महापूर पाहायला मिळत आहे. .अनेक यूजर्संनी सोशल मिडियावर चॅटजीपीटी डाऊन झाल्याने एकटे वाटत आहे मीम्स शेअर केले आहे. .चॅटजीपीटी डाऊन झाल्याने जगभरातील यूजर्संना अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. .सध्या चॅट जीपीटी बंद पडल्याचे व्हिडीओ, फोटो मोठ्या प्रमाणात सोशल मीडियावरही शेअर होत आहेत. .आता ही सेवा कधी सुरू होणार याची चर्चा सोशल मिडियावर सुरू झाली आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.