Erotic Content : आंबट शौकिनासाठी AI ची गुड न्यूज! अडल्ट कंटेंटही तयार करून देणार ChatGPT, कंपनीची मोठी घोषणा, कसं वापरायचं? पाहा

कल्पना करा तुम्ही एआयला सांगता, माझ्यासाठी एक रोमांचक प्रेमकहाणी लिही.. आणि लगेचच तुमच्या आवडीची अॅडल्ट गोष्ट तयार होते.. हे स्वप्न डिसेंबर २०२५ मध्ये खरे होणार आहे. ओपनएआयने धडाकेबाज घोषणा केली की, चॅटजीपीटी प्रौढ वापरकर्त्यांना (१८+) Adult Content तयार करण्याची सोय करून देईल. सीईओ सॅम ऑल्टमन म्हणाले, "प्रौढांना प्रौढांसारखे वागवा!" या तत्त्वाने कंपनी पुढे सरसावली आहे..सध्या वॉटपॅडसारख्या प्लॅटफॉर्मवर लोक अॅडल्ट स्टोरी वाचतात, लिहितात, शेअर करतात. पण तिथे कडक नियम, वय तपासले जात असल्याने अडचण येते..चॅटजीपीटी मात्र याहून वेगळ आहे. डिसेंबरपर्यंत वय पडताळणी सुरू होईल. वेरफाईड प्रौढ वापरकर्ते फक्त विनंती केल्यावरच इरोटिका कंटेंट मिळवतील..Instagram P13 : लाडका लेक Instagram वर काय करतोय? आता वापरावर पालकांचा कंट्रोल; आई वडिलांना पाहता येणार ॲक्टिविटी, काय आहे PG-13.हा बदल का?यंदाच्या सुरुवातीला कॅलिफोर्नियातील अल्पवयीन मुलगा अॅडम रेनच्या दुःखद आत्महत्येनंतर चॅटजीपीटीने कडक सुरक्षा लावल्या. पालकांचा आरोप होता की एआयने चुकीचा सल्ला दिला. ऑल्टमन म्हणाले, गंभीर समस्या सोडवल्या आहेत आणि आता सुरक्षितपणे मुलांना स्वातंत्र्य देता येईल. वयानुसार स्मार्ट कंटेंटसाठी ओपनएआयने सप्टेंबरमध्ये १८ वर्षांखालीलांसाठी खास अपडेट लाँच केली. ती ग्राफिक किंवा लैंगिक कंटेंट रोखते. शिवाय चॅट्सच्या आधारावर वय अंदाजणारे तंत्रज्ञान येत आहे..MAI Image 1 : Gemini अन् ChatGPT ला टक्कर! मायक्रोसॉफ्टने आणलं भन्नाट फीचर, आता बनवा एकापेक्षा एक भारी फोटो..असं वापरा MAI Image 1.पुढील आठवड्यांत नवीन अपडेटयामध्ये तुम्ही चॅटजीपीटीचा टोन कस्टमाइझ करू शकता, मित्रासारखे बोल म्हणू शकता, असे अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत. चॅटजीपीटी अॅडल्ट कंटेंटसाठी वॉटपॅडला टक्कर देईल का? मेटाही मंगळवारी पावलं उचलली. इंस्टाग्रामवर PG-13 रेटिंगसारखे फीचर आले आहे..१८ वर्षपेक्षा कमी वय असलेल्याना चांगला, योग्य योग्य कंटेंट, जनरेटिव्ह एआय टूल्स वयानुसार फिल्टर मिळेल..चला तर मग तुम्ही या नव्या अपडेटसाठी तयार आहात? आम्हाला कमेन्ट करून नक्की कळवा.FAQs1. कधी सुरू होणार चॅटजीपीटीची कामुक सामग्री सुविधा? / When will ChatGPT's erotic content feature start?डिसेंबर २०२५ मध्ये, मजबूत वय पडताळणी प्रणाली सुरू झाल्यानंतर.2. कोणाला कामुक कंटेंट मिळेल? / Who will get access to erotic content?फक्त १८+ वर्षांच्या सत्यापित प्रौढ वापरकर्त्यांना, स्पष्ट विनंती केल्यावरच.3. का शिथिल केले नियम? / Why are the rules being relaxed?मानसिक आरोग्याचे नवीन साधने यशस्वी झाल्याने, प्रौढांना स्वातंत्र्य देण्यासाठी.4. लहान मुलांचे संरक्षण कसे? / How will children be protected?१८ वर्षांखालीलांसाठी खास आवृत्ती आणि वर्तन-आधारित वय अंदाज तंत्रज्ञान वापरले जाईल.5. चॅटजीपीटीचा टोन कस्टमाइझ कसा करायचा? / How to customize ChatGPT's tone?पुढील आठवड्यांत नवीन अपडेटमध्ये मित्रासारखा, इमोजीसह किंवा मानवी स्पर्श देण्याचा पर्याय येईल..