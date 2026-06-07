विज्ञान-तंत्र

ChatGPT मध्ये आलं दमदार सेफ्टी फीचर! फ्री युजर्ससाठी मोठं गिफ्ट; चोरी व्हायला देणार नाही तुमचा डेटा, कसं वापरायचं पाहा

OpenAI’s new ChatGPT Lockdown Mode : OpenAIने चॅटजीपीटीमध्ये ‘लॉकडाउन मोड’ आणला आहे. हा नवीन सुरक्षा कवच प्रॉम्प्ट इंजेक्शन हल्ल्यांपासून संरक्षण देतो आणि संवेदनशील माहिती सुरक्षित ठेवतो.
OpenAI’s new ChatGPT Lockdown Mode – an advanced security feature that protects against prompt injection attacks

OpenAI’s new ChatGPT Lockdown Mode – an advanced security feature that protects against prompt injection attacks

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

आजच्या डिजिटल युगात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर दिवसेंदिवस वाढत आहे. प्रत्येकजण आपल्या कामासाठी, शिकण्यासाठी किंवा पर्सनल कामांसाठी ChatGPTचा वापर करतो. पण या सोबत सुरक्षेची चिंताही वाढली आहे. संवेदनशील माहिती शेअर करताना डेटा चोरी किंवा हॅकिंगचा धोका सतत डोक्यावर असतो. याच पार्श्वभूमीवर OpenAIने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे.

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