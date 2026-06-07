ChatGPT मध्ये आलं दमदार सेफ्टी फीचर! फ्री युजर्ससाठी मोठं गिफ्ट; चोरी व्हायला देणार नाही तुमचा डेटा, कसं वापरायचं पाहा

आजच्या डिजिटल युगात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर दिवसेंदिवस वाढत आहे. प्रत्येकजण आपल्या कामासाठी, शिकण्यासाठी किंवा पर्सनल कामांसाठी ChatGPTचा वापर करतो. पण या सोबत सुरक्षेची चिंताही वाढली आहे. संवेदनशील माहिती शेअर करताना डेटा चोरी किंवा हॅकिंगचा धोका सतत डोक्यावर असतो. याच पार्श्वभूमीवर OpenAIने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे..नवीन 'लॉकडाउन मोड'ची घोषणाओपनएआयने चॅटजीपीटीमध्ये 'लॉकडाउन मोड' नावाचे नवीन सुरक्षा फीचर आणले आहे. हे फीचर वापरकर्त्यांना अतिरिक्त सुरक्षेचा स्तर देते. विशेषतः ज्या लोकांना गोपनीय माहिती हाताळावी लागते, त्यांच्यासाठी हे अत्यंत उपयुक्त ठरेल. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे हे फीचर मोफत प्लॅन असलेल्या सर्व वापरकर्त्यांसाठीही उपलब्ध आहे..2026 मध्ये इंस्टाग्रामवर कोणत्या रील्स पाहातायत भारतीय लोक? समोर आला शॉक करणारा ट्रेंड.प्रॉम्प्ट इंजेक्शन हल्ल्यांविरुद्ध मजबूत ढालआधुनिक सायबर हल्ल्यांमध्ये 'प्रॉम्प्ट इंजेक्शन' हा एक नवा धोका निर्माण झाला आहे. यात हल्लेखोरांना सिस्टममध्ये थेट घुसखोरी करण्याची गरज नसते. ते वेबपेज, फाइल्स किंवा इतर सामग्रीमध्ये लपून बसलेल्या सूचना टाकतात. यामुळे एआयचे वर्तन बदलू शकते किंवा वापरकर्त्याची खासगी माहिती बाहेर फुटू शकते. लॉकडाउन मोड हा या समस्येवर OpenAI चा प्रभावी उपाय आहे. तो विद्यमान सुरक्षा व्यवस्थेवर जास्त मजबूत कवच घालतो..Light Bill Saving Tips : रात्रभर AC, फॅन चालवूनही वाढवणार नाही वीजबिल; वापरुन पाहा 'या' 7 पैकी एक ट्रिक.लॉकडाउन मोड चालू केल्यावर काय बदलतो?या मोडमध्ये चॅटजीपीटी अधिक सावध आणि सतर्क होतो. तुम्ही फाइल्स अपलोड करू शकता, इमेजेस शेअर करू शकता आणि एआयने नवीन व्हिज्युअल्स तयार करवून घेऊ शकता. मात्र, वेबवरील काही फीचर्स मर्यादित होतात. उदाहरणार्थ विशिष्ट इमेजेस थेट वेबवरून घेणे किंवा दाखवणे शक्य होणार नाही. याशिवाय 'डीप रिसर्च' आणि 'एजंट मोड' सारखी शक्तिशाली साधनेही तात्पुरती बंद राहतात, कारण ती बाह्य वेबसाइट्सशी जास्त संपर्क साधतात..कोणासाठी आहे हे फीचर?सर्वसामान्य वापरकर्त्यांना हे रोज चालू ठेवण्याची गरज भासणार नाही. हे मुख्यतः व्यावसायिक कंपन्या, संस्था, संशोधक, पत्रकार आणि संवेदनशील माहिती हाताळणाऱ्या व्यक्तींसाठी तयार करण्यात आले आहे. काही सुविधांवर निर्बंध येत असले तरी जोखीम मोठ्या प्रमाणात कमी होते. त्यामुळे सुरक्षितता प्राधान्य देणाऱ्यांसाठी हा एक उत्तम पर्याय आहे..Whatsapp Update : सीन करताच गायब होणार मेसेज! व्हॉट्सॲपमध्ये होतेय View Once Message फीचरची एन्ट्री; पाहा कसं वापरायचं?.लॉकडाउन मोडमुळे चॅटजीपीटी केवळ बुद्धिमान नाही तर अधिक विश्वासार्ह आणि सुरक्षितही बनले आहे. डेटा चोरी रोखण्यासाठी ओपनएआयने उचललेले हे पाऊल इतर एआय कंपन्यांसाठीही प्रेरणादायी ठरेल. भविष्यात अशा फीचर्समुळे एआयचा वापर अधिक आत्मविश्वासाने करता येईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.