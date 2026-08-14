Maglev Bullet Train: विमानालाही टाकले मागे! ५ सेकंदात ८०० किमी प्रति तास वेग; चीनच्या 'मॅग्लेव' ट्रेनचा वर्ल्ड रेकॉर्ड!

China’s Maglev Bullet Train: हाय-स्पीड ट्रेन तंत्रज्ञानामध्ये चीनने पुन्हा एकदा जगाला थक्क केले आहे. चीनच्या प्रायोगिक 'मॅग्लेव' (Maglev) बुलेट ट्रेनने अवघ्या ५.३ सेकंदात तब्बल ८०० किलोमीटर प्रतितास (kmph) इतका अफाट वेग गाठून नवा जागतिक विक्रम प्रस्थापित केला आहे. गेल्या ६ महिन्यांत या ट्रेनने वेगवान प्रवेग (Acceleration) गाठण्याचा स्वतःचाच विक्रम मोडण्याची ही तिसरी वेळ आहे..हुबेई प्रांतातील 'डोंघू लॅबोरेटरी' येथील १ किलोमीटर लांबीच्या विशेष टेस्ट-ट्रॅकवर ही यशस्वी चाचणी पार पडली. १.१ टन वजनाच्या या बुलेट ट्रेनने ८०० किमीचा ताशी वेग गाठल्यानंतर अवघ्या २०० मीटर अंतरात अत्यंत सुरक्षितपणे पूर्ण ब्रेक लावून स्वतःला थांबवूनही दाखवले..Samsung 5G Smartphone: 50 MP कॅमेरा अन् Exynos प्रोसेसर; सॅमसंगचा फ्लॅगशिप 'Galaxy S26 FE' लवकरच बाजारात!.अवघ्या ६ महिन्यांत विक्रमांची मालिकाचीन आणि जपानमध्ये सध्या धावणाऱ्या कमर्शियल मॅग्लेव ट्रेन साधारण ३२० ते ३५० किमी प्रतितास वेगाने धावतात. पण या नव्या प्रायोगिक तंत्रज्ञानाने वेगाच्या सर्व मर्यादा ओलांडल्या आहेत-जून २०२५: ७ सेकंदात ६५० किमी/तास वेग गाठून पहिली यशस्वी चाचणी.डिसेंबर २०२५: अवघ्या २ सेकंदात ७०० किमी/तास वेगाचा टप्पा पार.नवा विक्रम (२०२६): ५.३ सेकंदात शून्य ते ८०० किमी/तास वेगाची नोंद..'मॅग्लेव' तंत्रज्ञान नक्की कसे काम करते?'मॅग्लेव' म्हणजे मॅग्नेटिक लेव्हिटेशन (Magnetic Levitation).घर्षणमुक्त प्रवास: या तंत्रज्ञानामध्ये ट्रेन रुळांना थेट स्पर्श करत नाही. चुंबकीय क्षेत्राचा (Magnetic Fields) वापर करून ट्रेन हवेत तरंगती ठेवली जाते.इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फोर्स: रुळांमधील चुंबकीय लहरी ट्रेनला वेगाने पुढे ढकलतात. घर्षण (Friction) पूर्णपणे नाहीसे झाल्यामुळे ट्रेनला अफाट वेग मिळतो.अतिसूक्ष्म अचूकता: या ट्रॅकची रचना इतकी अचूक आहे की यात ०.५ मिलिमीटरपेक्षा जास्त फरक पडू दिला जात नाही..स्पेसक्राफ्ट आणि विमानांच्या लाँचिंगसाठी होणार वापरचीनचे संशोधक सध्या कमी हवेचा दाब किंवा व्हॅक्यूम ट्यूब्जमधून (Near-Vacuum Tubes) ट्रेन धावू शकेल अशा पुढील पिढीच्या मॅग्लेव सिस्टीमवर काम करत आहेत.ही ट्रेन अजून तरी प्रवाशांच्या वाहतुकीसाठी खुली केलेली नाही. पण, या चाचणीत वापरलेले इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक आणि हाय-पॉवर एनर्जी तंत्रज्ञान भविष्यात अंतराळवीर/स्पेसक्राफ्ट आणि लष्करी विमाने लाँच करण्यासाठी वापरले जाऊ शकते, असा विश्वास चिनी शास्त्रज्ञांनी व्यक्त केला आहे..Google Pixel 11 Series Launch: गुगलचे ४ नवे फोन भारतात लाँच! खरेदीवर १० हजार कॅशबॅक; पाहा किमती, फीचर्स अन् ऑफर्स....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.