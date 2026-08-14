विज्ञान-तंत्र

Maglev Bullet Train: विमानालाही टाकले मागे! ५ सेकंदात ८०० किमी प्रति तास वेग; चीनच्या 'मॅग्लेव' ट्रेनचा वर्ल्ड रेकॉर्ड!

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China’s Maglev Bullet Train Breaks Its Own Speed Record with 800 km/h Acceleration

China’s Maglev Bullet Train Breaks Its Own Speed Record with 800 km/h Acceleration

esakal 

सकाळ डिजिटल टीम
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China’s Maglev Bullet Train: हाय-स्पीड ट्रेन तंत्रज्ञानामध्ये चीनने पुन्हा एकदा जगाला थक्क केले आहे. चीनच्या प्रायोगिक 'मॅग्लेव' (Maglev) बुलेट ट्रेनने अवघ्या ५.३ सेकंदात तब्बल ८०० किलोमीटर प्रतितास (kmph) इतका अफाट वेग गाठून नवा जागतिक विक्रम प्रस्थापित केला आहे. गेल्या ६ महिन्यांत या ट्रेनने वेगवान प्रवेग (Acceleration) गाठण्याचा स्वतःचाच विक्रम मोडण्याची ही तिसरी वेळ आहे.

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