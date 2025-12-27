Video: दोन सेकंदांमध्ये 700 चा स्पीड! चीनने जमिनीवरील वेगाचा विक्रम मोडला; ट्रेनचा वेग तर बघा...

नवी दिल्लीः चुंबकीय उत्सर्जन म्हणजे मॅग्लेव्ह तंत्रज्ञानाचा वापर करुन चीन देशाने एक जागतिक विक्रम प्रस्थापित केला आहे. नॅशनल युनिव्हर्सिटी ऑफ डिफेन्स टेक्नॉलॉजीच्या वैज्ञानिकांनी एक टन वजनाच्या टेस्ट वाहनासोबत हा प्रयोग केला. या वाहनाने केवळ दोन सेकंदांमध्ये ७०० किलोमीटर प्रतितास वेग धारण केला होता. हा प्रयोग ४०० मीटर लांब ट्रॅकवर झाला असून वाहनाला सुरक्षित रोखण्यात आलं..सरकारी चॅनेलने सीसीटीव्हीचा एक व्हिडीओ प्रसारित केला. ज्यात वेगामुळे वाहन दिसतच नाही. ते ट्रॅकवर केवळ वाऱ्यासारखं दिसून येतं.. आणि मागे केवळ धुरळा. हे एक सुपरकंडक्टिंग इलेक्ट्रिक मॅग्लेव्ह सिस्टम असून जगातलं सगळ्यात वेगाचं नवं रेकॉर्ड आहे. विशेष म्हणजे या प्रयोगात तातडीचं ब्रेकिंगसुद्धा शक्य आहे..चीनने मिळवलेल्या उपलब्धीमुळे अनेक समस्या सुटणार असून विकासाला गती मिळणार आहे. प्रोफेसर ली जी म्हणाले की, हे यश चीनच्या अल्ट्रा हायस्पीड मॅग्लेव्ह ट्रान्स्पोर्टच्या विकासाला गती देईल.या मॅग्लेव्ह ट्रेनचं पूर्ण नाव मॅग्नेटिक लेव्हिटेशन ट्रेन आहे. ही एक विशेष पद्धतीची हायस्पीड ट्रेन आहे. ही ट्रेन सामान्य पटऱ्यांवर धावू शकणार नाही. चुंबकीय शक्तीद्वारे काही सेंटीमीटर उंच हवेवर चालते..Arjun Tendulkar ला प्रतिस्पर्धी फलंदाजांनी चांगला चोप दिला; नशीब ललित यादव, दीपराज गावकरने संघाला सावरले, ८ धावांनी जिंकवले.ट्रेन आणि पटरीमध्ये शक्तिशाली इलेक्ट्रोमॅग्नेट लावलेले असतात. एकसारखे असलेले चुंबक एक-दुसऱ्याला धक्का देतात, त्यामुळे ट्रेन पटरीवरुन उंच उचलली जाते. ही उंची साधारण १ ते १० सेंटीमीटर इतकी असते. ट्रेनला पुढे जाण्यासाठी चुंबकीय शक्तीने आळीपाळीने ढकलले आणि ओढलं जातं. त्यामुळे घर्षण होत नाही आणि ट्रेन वेगाने धावते..Pune News : अनाधिकृत विक्रेत्यांनी व्यापले पदपथ; पुणे महापालिकेसमोरच ठिय्या; साहित्य विक्रीसाठी लहान मुलांचा वापर!.ट्रेनचा वेग ४०० ते ६०० किलोमीटर प्रतितास किंवा यापेक्षा जास्त आहे. कमी आवाज, कमी कंपनं आणि आरामशीर प्रवास. कारण चाकांचा आणि पटरीचा संबंध नाही. ही ट्रेन पर्यावरणासाठी वरदान ठरणार आहे. कारण ही विजेवर चालते. हे तंत्रज्ञान केवळ ट्रेनपर्यंत मर्यादित नाही. तर व्हॅक्यूम ट्यूबमध्ये हायपरलूपसारखी वाहतूक शक्य होईल. तेही ताशी एक हजार किलोमीटरच्या वेगाने. याशिवाय चीनमध्ये विमान आणि रॉकेट प्रक्षेपणांना चालना मिळेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.