विज्ञान-तंत्र

Video: दोन सेकंदांमध्ये 700 चा स्पीड! चीनने जमिनीवरील वेगाचा विक्रम मोडला; ट्रेनचा वेग तर बघा...

China’s Groundbreaking Achievement in Maglev Technology: Reaching 700 km/h in 2 Seconds: चीनच्या ट्रेनचा व्हिडीओ सोशल मीडियातही व्हायरल झाला आहे. यावरुन देशाची प्रगती लक्षात येण्यास मदत होते.
संतोष कानडे
नवी दिल्लीः चुंबकीय उत्सर्जन म्हणजे मॅग्लेव्ह तंत्रज्ञानाचा वापर करुन चीन देशाने एक जागतिक विक्रम प्रस्थापित केला आहे. नॅशनल युनिव्हर्सिटी ऑफ डिफेन्स टेक्नॉलॉजीच्या वैज्ञानिकांनी एक टन वजनाच्या टेस्ट वाहनासोबत हा प्रयोग केला. या वाहनाने केवळ दोन सेकंदांमध्ये ७०० किलोमीटर प्रतितास वेग धारण केला होता. हा प्रयोग ४०० मीटर लांब ट्रॅकवर झाला असून वाहनाला सुरक्षित रोखण्यात आलं.

