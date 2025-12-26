China Robot School : अनोखी शाळा ! इथं मुलांना नाही तर रोबोट्सना दिल जातं शिक्षण, काय काय शिकवंल जातं? यादी वाचून व्हाल चकित

चीनने एक अनोखी शाळा सुरु केली आहे. येथे मुलांना नाही तर ह्युमनॉइड रोबोट्ससाठी प्रशिक्षण दिले जाते. शाळेचे उद्दिष्ट रोबोट्सना कारखान्यातील काम, घरगुती कामे आणि सार्वजनिक जागा यासारख्या विविध कामांसाठी प्रशिक्षित करणे आहे..इंटरेस्टिंग इंजीनिअरिंगच्या अहवालानुसार फेज II बीजिंग ह्युमनॉइड रोबोट डेटा ट्रेनिंग सेंटर बीजिंगच्या शिजिंगशान जिल्ह्यात आहे. ही सुविधा वास्तविक जगातील उत्पादन रेषा आणि राहणीमानाचे अनुकरण करते हे प्रशिक्षण केंद्र दोन मजल्यांवर पसरते..रोबोट्स अचूक हालचालीवर प्रभुत्व मिळविण्यासाठी 1 250 पुनरावृत्ती करतात. .ा शाळेत, ह्युमनॉइड रोबोट्स विविध दैनंदिन क्रियाकलापांचा सराव करतात, ज्यामध्ये कॉइल्स सॉर्ट करणे, पार्सल उचलणे, स्वयंपाक करणे आणि बेडरूम व्यवस्थित करणे समाविष्ट आहे..या सुविधेत शेन्झेन-आधारित लेजू रोबोटिक्सने तयार केलेला पाच फूट पाच इंचाचा ह्युमनॉइड रोबोट कुआफू रोबोट आहे. प्रशिक्षण केंद्राचे प्रमुख झू काई यांच्या मते, प्रत्येक रोबोटसोबत दोन मानवी प्रशिक्षक असतात..चीनचे रोबोट आर्मी मिशन! जाणून घ्या भविष्यातील युद्ध कसे दिसेल?.प्रत्येक प्रशिक्षण क्षेत्र, ज्याला सेल म्हणतात, मॉड्यूलर आहे आणि वारंवार पुन्हा कॉन्फिगर केले जाते जेणेकरून प्रशिक्षक गरजेनुसार परिस्थिती लवकर बदलू शकतात. या अनोख्या शाळेची जगभरात चर्चा होत आहे. .FAQs प्र.1: चीनमधील रोबोट शाळा नेमकी कशासाठी आहे? उ: या शाळेचा उद्देश ह्युमनॉइड रोबोट्सना वास्तव जीवनातील कामांसाठी सक्षम बनवणे हा आहे.प्र.2: या शाळेत कोणत्या प्रकारच्या रोबोट्सना प्रशिक्षण दिले जाते? उ: येथे प्रामुख्याने ह्युमनॉइड म्हणजे माणसासारख्या दिसणाऱ्या रोबोट्सना प्रशिक्षण दिले जाते.प्र.3: रोबोट्सना कोणकोणती कामे शिकवली जातात? उ: कारखान्यातील कामे, घरगुती कामे, पार्सल उचलणे, स्वयंपाक आणि खोली आवरणे अशी कामे शिकवली जातात.प्र.4: प्रशिक्षण किती वेळा पुनरावृत्तीने दिले जाते? उ: अचूकता मिळवण्यासाठी रोबोट्सना सुमारे 1,250 वेळा एकाच कृतीचा सराव करावा लागतो.प्र.5: प्रशिक्षणादरम्यान मानवी सहभाग असतो का? उ: होय, प्रत्येक रोबोटसोबत दोन मानवी प्रशिक्षक सतत मार्गदर्शन करतात.प्र.6: या प्रशिक्षण केंद्राचे वैशिष्ट्य काय आहे? उ: मॉड्यूलर “सेल्स”मुळे परिस्थिती झटपट बदलता येते आणि वास्तव जगाचे अचूक अनुकरण केले जाते. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.